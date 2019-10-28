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«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа

28 октября 2019, 17:24  •  20 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
 
© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Мы должны понимать, что если не будет транзита, то украинская экономика потеряет 3—4% ВВП», — заявил Витренко.

Он подчеркнул, что это «очень серьёзная экономическая потеря».

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук отметил, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит российского газа. 

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявлял, что компания уведомила Украину о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта. 

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