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«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
28 октября 2019, 17:24 • 20 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
© Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Мы должны понимать, что если не будет транзита, то украинская экономика потеряет 3—4% ВВП», — заявил Витренко.
Он подчеркнул, что это «очень серьёзная экономическая потеря».
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук отметил, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит российского газа.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявлял, что компания уведомила Украину о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта.
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