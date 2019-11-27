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«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

27 ноября 2019, 15:09  •  164 • Украина
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал полной победой решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
 
РИА Новости
 

«Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража!» — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом».

В середине августа Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа были вынесены в декабре 2017 года и феврале 2018 года.

Суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,637 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учётом обязательств «Нафтогаза» по решению в споре о поставках газа российская компания должна выплатить меньше — $2,56 млрд.

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