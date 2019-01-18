«Нафтогаз» назвал главную задачу на переговорах с Россией и ЕС

Ключевой задачей Украины на предстоящих трёхсторонних переговорах с Россией и Евросоюзом является сохранение транзита российского газа. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Главная задача для Украины на этих переговорах — сохранение транзита», — сказал Коболев в эфире украинского «5 канала».

Он также отметил, что Киев хочет получить контракт, который будет «соответствовать всем нормам европейского права».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона будет настаивать на закупке транзитного топлива на восточной границе страны.

Переговоры по газу в формате Россия — ЕС — Украина запланированы на 21 января.