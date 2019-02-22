Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Их били, жгли, в них стреляли. А они стояли": В Сети вспоминают, как...
ШОКнутые украинцы: "Наше вооружение лучше, чем в Европе"
«Новая трактовка старых действий»: США намерены оставить в Сирии «миротворческий...
Лесной дом: как живут в селе, где пожаловались Путину на отсутствие воды, газа и...
Главная / Украина

«Нафтогаз» намерен в марте снизить цену на газ для промышленных потребителей

22 февраля 2019, 17:39  •  67 • Украина
НАК «Нафтогаз Украины» в марте снизит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты. Как сообщает Интерфакс-Украина, стоимость будет снижена на 15,1%.
 
Reuters
 

Отмечается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объёмом более 50 тыс. кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Ранее сообщалось, что правительство Украины снизит норму потребления газа на одного человека в месяц до 3 кубометров в случае отмены судом решения кабмина о снижении такой нормы до 3,29 кубометра. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

В конце января в «Укртрансгазе» сообщили о сокращении объёма газа в подземных хранилищах Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


67
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 14:24
«Советское выдают за новое»: как Украина рассчитывает усилить систему ПВО
22 февраля 2019, 07:54
Голы Жиру и Перишича, поражения «Шахтёра» и БАТЭ, шесть удалений: чем запомнились ответные матчи 1/16 финала ЛЕ
21 февраля 2019, 18:54
В Совфеде назвали фантазиями заявление СБУ о схеме «вмешательства» России
Загрузка...
21 февраля 2019, 18:54
На Украине заявили о раскрытии схемы «вмешательства» России в выборы
22 февраля 2019, 11:09
Юрист оценила отказ ЕСПЧ удовлетворить запрос Киева по инциденту в Керченском проливе
21 февраля 2019, 18:54
Захарова ответила на рекомендацию ПА ОБСЕ не направлять наблюдателей от России на Украину
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Кас...
22 февраля 2019, 01:24
«Решили продолжить уничтожение страны»: в России ответили на намерение Украины растор...
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за свои...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 17:39
Япония не разменяет Курильские острова на царское золото
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
17 февраля 2019, 20:54
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на нашу землю два раза"
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
18 февраля 2019, 14:39
Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.