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«Нафтогаз» может частично прекратить поставки газа в 14 областей Украины

20 февраля 2020, 16:54  •  117 • Украина
Компания «Нафтогаз» может частично прекратить поставки газа в 14 областей Украины в марте из-за долгов.
 
© Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на сайт компании.

Уточняется, что 52 поставщика тепла должны выплатить «Нафтогазу» 3922,8 млн гривен. В случае неуплаты средств компания не будет иметь права поставлять газ должникам. 

Задолженность образовалась у теплопоставщиков, расположенных в 14 областях Украины: Киев, Днепр, Павлоград, Мариуполь, Житомир, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Счастье, Николаев, Одесса, Полтава, Острог, Шостка, Харьков, Херсон,  Хмельницкий.

Ранее советник президента Украины Игорь Новиков с использованием матерной лексики сообщил, что «Нафтогаз» закупил прошлым летом слишком дорогое топливо, что сказывается на конечных потребителях.

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