Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном о...
Разбор завалов продолжится ночью: число жертв трагедии в Магнитогорске превысило...
«Работы будут идти до полного разбора завалов»: на месте обрушения дома в Магнит...
«Желание добиться своего»: как США и Северная Корея намерены развивать мирный ди...
Главная / В мире

″Нафтогаз″ и его компании надо разделить": Эксперт нашел способ снизить цены на газ на Украине

03 января 2019, 11:24  •  90 • В мире
Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой нашел способ снизить потребительские цены на газ в Незалежной. По мнению эксперта, нужно сделать всего один решающий шаг: ″Нафтогаз″ и его компании надо разделить". А пока, по мнению специалиста, снизить цену на газ на Украине невозможно.
Уже с ноября на Украине почти на четверть повысились цены на газ для потребителей. Эксперты не раз говорили о том, что это может привести к социальному бунту в стране. Однако пока никто не смог назвать оптимального способа снизить плату. Не видит возможности для этого в настоящий момент и экс-министр экономики страны Владимир Лановой. Но способ для того, чтобы снизить цены на газ, он все же нашел.
″Рынок - только тогда, когда много производителей газа. ″Нафтогаз″ и его компании надо разделить", - заявил эксперт в эфире телеканала NEWSONE.
Специалист пояснил, что пока ″Нафтогаз″ у руля, и ему все равно, чей газ покупать, цену на ″голубое топливо″ снизить нельзя.
"Цену нельзя снизить, пока есть "Нафтогаз", потому что он покупает газ, и ему все равно, какой газ, и только ему все добывающие компании должны поставлять газ, и он его не разделяет″, - уточнил Лановой.
Он же пояснил, что изначально нужно по-другому устанавливать тарифы - исходя не из наилучших, а из наихудших условий.
Повышение тарифов на газ на Украине произошло с 1 ноября прошлого года почти на четверть (на 23,5%). В Киеве это объяснили требованиями МВФ для предоставления очередного денежного транша.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
02 января 2019, 22:24
"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца
01 января 2019, 23:24
«Явные намерения убить иностранцев»: в Германии водитель умышленно сбил группу пешеходов
03 января 2019, 08:09
"Путин - не Сталин. И никогда им не станет": Американский профессор назвал глупостью антироссийские "карикатуры" в Латвии

03 января 2019, 01:25
Брифинг по безопасности: как Трамп убеждает демократов в необходимости стены на границе с Мексикой
03 января 2019, 04:54
"Не изменяют традициям": Британские СМИ принялись лепить антироссийские фейки, едва встретив Новый год
02 января 2019, 18:54
«Желание добиться своего»: как США и Северная Корея намерены развивать мирный диалог в 2019 году
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
28 декабря 2018, 17:09
Путин простил россиянам половину штрафов
29 декабря 2018, 07:54
Володин призвал Меркель и Макрона "тщательно думать", прежде чем требовать у России освободить украинских моряков
30 декабря 2018, 14:56
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Вечер с Владимиром Соловьевым
27 декабря 2018, 20:09
"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
29 декабря 2018, 06:28
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с Меркель соединяют даже ночью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.