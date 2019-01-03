″Нафтогаз″ и его компании надо разделить": Эксперт нашел способ снизить цены на газ на Украине

Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой нашел способ снизить потребительские цены на газ в Незалежной. По мнению эксперта, нужно сделать всего один решающий шаг: ″Нафтогаз″ и его компании надо разделить". А пока, по мнению специалиста, снизить цену на газ на Украине невозможно.

Уже с ноября на Украине почти на четверть повысились цены на газ для потребителей. Эксперты не раз говорили о том, что это может привести к социальному бунту в стране. Однако пока никто не смог назвать оптимального способа снизить плату. Не видит возможности для этого в настоящий момент и экс-министр экономики страны Владимир Лановой. Но способ для того, чтобы снизить цены на газ, он все же нашел.

″Рынок - только тогда, когда много производителей газа. ″Нафтогаз″ и его компании надо разделить", - заявил эксперт в эфире телеканала NEWSONE.

Специалист пояснил, что пока ″Нафтогаз″ у руля, и ему все равно, чей газ покупать, цену на ″голубое топливо″ снизить нельзя.

"Цену нельзя снизить, пока есть "Нафтогаз", потому что он покупает газ, и ему все равно, какой газ, и только ему все добывающие компании должны поставлять газ, и он его не разделяет″, - уточнил Лановой.

Он же пояснил, что изначально нужно по-другому устанавливать тарифы - исходя не из наилучших, а из наихудших условий.

Повышение тарифов на газ на Украине произошло с 1 ноября прошлого года почти на четверть (на 23,5%). В Киеве это объяснили требованиями МВФ для предоставления очередного денежного транша.