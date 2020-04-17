«Нафтогаз» готовят к продаже иностранцам • 154 • Украина

Пока вся страна борется с эпидемией коронавируса, в «Нафтогазе» начали подготовку к будущей приватизации компании через так называемую процедуру IPO – продажу акций иностранным инвесторам. Какие это будут инвесторы с учётом полного контроля компании американцами, нетрудно догадаться.



Судя по последним заявлениям и решениям главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, становится понятно столь мощное лоббирование заокеанскими кураторами его кандидатуры, когда вопрос продления контракта с ним находился в подвешенном состоянии. Миссия А. Коболева – подготовить госкомпанию к распродаже на максимально благоприятных условиях для янки. Для этого нужно не только провести соответствующие структурные реформы, но и сделать всё возможное, чтобы продажа состоялась в период мирового экономического кризиса, когда украинские госактивы существенно упадут в цене.



После решения острого для Украины земельного вопроса в пользу иностранных латифундистов лакомыми объектами остаются крупные госмонополии, первой по важности из которых, безусловно, является «Нафтогаз». Кстати, по мнению большинства экспертов, согласно принятому под давлением МВФ закону о земле, распродажа иностранцам земельных наделов припадёт на 2024 год, когда будет разрешена скупка акционерными обществами. Контракт с А. Коболевым также продлён на четыре года – до марта 2024-го. Именно к этому времени главному лоббисту американских энергетических интересов в компании необходимо подготовить её к тотальной распродаже.



Контракт с Андреем Коболевым продлён ещё на четыре года



Ещё в августе 2018 года после длительных консультаций с западными покровителями А. Коболев официально презентовал план новой управленческой структуры НАК. Новая модель организации госкомпании подразумевала создание пресловутых дивизионов газа и нефти. В феврале прошлого года, рассматривая назначение на должность главы дивизиона «Интегрированный газ» гражданина США Андрея Фаворова, мы связывали данное решение именно с подготовкой компании к распродаже, которую и должен был он проводить. Однако впоследствии жизнь заставила в этот план внести существенные коррективы.



Как выяснилось, план реформирования «Нафтогаза», который был разработан специально под американцев международной консалтинговой компанией McKinsey&Company, специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим управлением (главный офис расположен в Нью-Йорке), нежизнеспособен в украинских реалиях. Реализовать его оказалось невозможным. Долгое время сами американцы не могли в это поверить, считая, что украинские протеже в НАК их банально надувают. Но топ-менеджмент госкомпании дал понять, что готов к максимальной открытости, лишь бы избежать подозрений.



Результатом этого стали два важных назначения в январе 2020 года. Голландец Отто А. Ватерландер был назначен исполнительным директором по трансформации группы «Нафтогаз». Именно он был автором неудавшейся трансформации «Нафтогаза» в дивизионную структуру, работая до назначения старшим партнёром в упомянутой выше McKinsey&Company. А на должность финансового директора группы «Нафтогаз» пришёл бывший вице-президент Royal Dutch Shell Ван Дрил Петрус Стефанус. К слову, Отто А. Ватерландер начинал свою карьеру в этой же компании.



Трансформировать НАК «Нафтогаз» теперь будет Отто А. Ватерландер



Эти два персонажа и отвечают теперь за структурную трансформацию и все финансовые потоки компании. Их «шелловское» прошлое наводит на мысль, что именно эта компания положила глаз на «Нафтогаз». За всей трескотнёй в СМИ о зарплате и премиях, которые закреплены в новом контракте с А. Коболевым, мало кто подметил, что Кабинет министров Украины в этом документе обязал топ-менеджера НАК подготовить компанию к пресловутой IPO за 3 – максимум 4 года («в зависимости от состояния финансовых рынков»). Как раз эту задачу он активнейшим образом продолжает реализовывать, несмотря на эпидемию и кризис.



Ещё зимой А. Коболев неоднократно озвучивал потенциальную возможность биржевой продажи акций компании после её реформирования. В частности, в середине феврале 2020 года он сообщил о проведённых консультациях с международными инвестиционными банками и потенциальными инвесторами на этот счёт, подчеркнув, что получил положительные отзывы от переговорщиков. Тогда же он заявил, что отбор советников для этих процессов начнётся в апреле-мае 2020 года. «Мы должны стать примером для других госкомпаний в качественной работе с международными инвесторами», – написал А. Коболев на днях на своей странице в Facebook.



По данным украинского телеграм-канала «Бурилка», совсем недавно «Нафтогаз» с подачи Отто А. Ватерландера принял очень важное решение – отказ от формирования так называемых дивизионов. Это значит, что многие руководители «Нафтогаза» и дочерних компаний останутся без работы, считает «Бурилка». По сведениям источников телеграм-канала, именно после продления контракта А. Коболева, когда руководитель НАК перестал выглядеть в глазах подчинённых «сбитым летчиком», стартовал передел сфер влияния и борьба за финансовые потоки в компании.



Пан Коболев решил сперва разобраться с теми, кто метил в его кресло и откровенно не скрывал своих намерений. Таковыми были исполнительный директор НАК Юрий Витренко и Андрей Фаворов. С последним справиться получилось относительно легко. А вот с Витренко уже сложнее. Кстати, с уходом А. Фаворова самый большой передел начался в «Укргаздобыче» (УГД), у руля которой он находился.



Как пишет «Бурилка», изначально планировалось, что после Фаворова руководителем УГД назначат главного юриста Елену Кобец. Она ладила с руководством «Нафтогаза». Хорошие шансы были и у главного финансиста Евгения Паленки. Но внезапно и.о. гендиректора назначили Александра Романюка, который как раз всё это время был в жёстких «контрах» с предыдущим руководством. А. Романюк с 2015 года исполнял роль первого зама и серого кардинала при бывшем руководителе УГД Олеге Прохоренко и лоббировал интересы олигарха В. Пинчука в компании (речь идёт в первую очередь о контрактах на поставки труб компании «Интерпайп»).



В государственных компаниях, подобных «Нафтогазу» и её «дочкам», руководители такого уровня не приходят на должность из-за одной зарплаты, не говоря уже о патриотических порывах («энергонезалежность» и прочий пафос произносятся для пипла!). Главный мотив – лоббирование интересов частных компаний в сфере закупок и получение за это соответствующих гешефтов. Естественно, когда меняется руководство, ломаются прежние «схемы».



Как раз после прихода А. Фаворова у того же А. Романюка началась чёрная полоса. Его убрали с ключевой должности, отодвинув от принятия даже ничтожных решений. А. Фаворов вообще хотел его выгнать из УГД, но, поскольку Романюк раньше был партнером Коболева и Витренко по компании AYA (Andrey, Yuriy, Alexandr), старые друзья не дали его в обиду. Естественно, с уходом Фаворова для Романюка открылись новые возможности, которыми он воспользуется.



Пришло время разобраться с ещё одним конкурентом А. Коболева – экс-руководителем «Укртансгаза», директором технического дивизиона НАК Андреем Хоменко. Мало того что его прошлый опыт на транзитных потоках очень интересен заокеанским кураторам, он прочно сидит на закупках в «Нафтогазе». В той же УГД только в 2019 году их сумма составила 20 млрд грн. (740 млн долл.). И если к ним подключить «свои» компании, можно неплохо озолотиться. Кстати, А. Хоменко не подчинялся А. Фаворову и в той же УГД расставил на ключевые должности своих «смотрящих». После чего занялся банальным вымогательством у компаний, которые поставляют УГД товары и услуги. ВСУ пользуются карантином для вербовки в Донбасс новых контрактников



После А. Хоменко, по всей видимости, пойдёт зачистка и других руководителей несостоявшихся дивизионов: нефть – Николай Гариленко, «Нефтегаз Ойл Трейдинг» – Сергей Федоренко, «Укравтогаз» – Александр Ватажишин… А вслед за ними – и их протеже по всей вертикали компании. По всем раскладам видно, что поставленные из-за океана в руководство НАК Отто А. Ватерландер и Ван Дрил Петрус Стефанус воочию столкнулись с коррупционными схемами, после чего приняли решение о серьёзной кадровой чистке в компании. Чем и воспользовался А. Коболев, быстренько свалив на своих конкурентов вину в существовании коррупции в компании, несмотря на многолетние реформы, которые проводятся в НАК непосредственно по указаниям иностранцев.



Собственно, не важно, чем руководствуются американские кураторы в начавшейся кадровой чистке в «Нафтогазе». Для них главное, чтобы украинские «аборигены» правильно поняли направление перемен. Коболев как раз это уяснил чётко, быстро сосредоточившись на проекте IPO, за что и получил четыре года нового контракта. В этом же направлении стал работать Юрий Витренко. Его главный козырь – судебные тяжбы с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. С этим, кстати, и связаны его последние публичные перепалки с А. Коболевым, начиная с января – с момента прихода в НАК заокеанских «аудиторов»



Юрий Витренко убеждён в своей незаменимости



Юрий Витренко не просто требовал выплатить себе очередную многомиллионную премию по делу с российским монополистом. Он постоянно подчёркивал свою важность в этом деле, мол, без него никто бы в «Нафтогазе» не смог разобраться с «Газпромом». А это серьёзный аргумент в его пользу, с точки зрения американцев. Когда же стало ясно, что А. Коболев «всерьёз и надолго», Ю. Витренко решил для перестраховки вытащить из загашников ещё один свой козырь. Он касается дальнейших судебных тяжб – вопреки декабрьским договорённостям при подписании нового транзитного контракта про обнуление всех взаимных притязаний «Нафтогаза» и «Газпрома» друг к другу.



В марте Юрий Витренко сообщил, что наблюдательный совет «Нафтогаза» рассмотрит возможность подачи новых исков к российскому «Газпрому» на общую сумму $17,3 млрд. Он подчеркнул свою особую роль в этом деле, чего раньше никогда не делал: «Моя команда чётко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще $17,3 млрд. В случае согласования – впереди также много работы».



О какой команде он говорил, если в конце марта «Нафтогаз» продлил до 31 декабря 2024 года контракт с юридической фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия), которая обеспечивала сопровождение арбитражных производств «Нафтогаза» с «Газпромом» с 2014 года? Топ-менеджер НАК просто слукавил. Основную работу делают в Стокгольме иностранные юристы, а витренки и коболевы только многомиллионные премии за это получают! Вот и вся «командная» работа.



Помимо прочего, сейчас команда А. Коболева ведёт поиск кандидатуры, которая сможет от «Нафтогаза» вести судебный процесс в Третейском суде Гааги против России за экспроприацию «Черноморнефтегаза». Поговаривают, что таковой может стать экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, которая также, с точки зрения заокеанских кураторов, хорошо зарекомендовала себя в судебных тяжбах с Россией.



Самое интересное, что во всей словесной перепалке между Коболевым и Витренко, когда каждый пытается показать свою значимость на антироссийском энергетическом фронте, в очередной раз подтвердилось, что сама по себе компания «Нафтогаз» без российского транзита ничего из существенного из себя не представляет и как бизнес-модель является фактически убыточной. Закрыть окна и никому не выходить из дома: Воздух в Киеве отравлен



Тот же А. Коболев в ходе недавней онлайн-дискуссии «Последствия глобального энергетического кризиса для Украины» рассказал что «Нафтогаз» сейчас находится в прекрасном финансовом состоянии и за предыдущий период (2019 год) принесёт рекордно высокую прибыль. По его словам, на счетах компании в настоящее время находится более $3 млрд, чего давно уже не было. Забыл только А. Коболев добавить, что деньги эти компания получила не от производственной деятельности, а благодаря судам с «Газпромом», когда в угоду геополитической конъюнктуре решение в Стокгольме было принято в пользу Украины. Не будь этих денег, «Нафтогаз» находился бы на грани банкротства.



Неудивительно, что в связи с такими финансовыми показателями тот же Юрий Витренко откровенно признаётся: НАК «Нафтогаз» просто паразитирует на российском транзите. «Вся остальная деятельность либо прямо убыточная, либо недостаточно прибыльная, когда норма прибыли меньше, чем акционер, государство, платит за привлеченные средства на рынке», – поясняет он.



Очевидно с этим и связана вся процедура будущей приватизации компании, которую американцы хотят провести до 2024 года – когда окончательно будет решаться вопрос российского транзита через Украину.

Пока вся страна борется с эпидемией коронавируса, в «Нафтогазе» начали подготовку к будущей приватизации компании через так называемую процедуру IPO – продажу акций иностранным инвесторам. Какие это будут инвесторы с учётом полного контроля компании американцами, нетрудно догадаться.Судя по последним заявлениям и решениям главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, становится понятно столь мощное лоббирование заокеанскими кураторами его кандидатуры, когда вопрос продления контракта с ним находился в подвешенном состоянии. Миссия А. Коболева – подготовить госкомпанию к распродаже на максимально благоприятных условиях для янки. Для этого нужно не только провести соответствующие структурные реформы, но и сделать всё возможное, чтобы продажа состоялась в период мирового экономического кризиса, когда украинские госактивы существенно упадут в цене.После решения острого для Украины земельного вопроса в пользу иностранных латифундистов лакомыми объектами остаются крупные госмонополии, первой по важности из которых, безусловно, является «Нафтогаз». Кстати, по мнению большинства экспертов, согласно принятому под давлением МВФ закону о земле, распродажа иностранцам земельных наделов припадёт на 2024 год, когда будет разрешена скупка акционерными обществами. Контракт с А. Коболевым также продлён на четыре года – до марта 2024-го. Именно к этому времени главному лоббисту американских энергетических интересов в компании необходимо подготовить её к тотальной распродаже.Ещё в августе 2018 года после длительных консультаций с западными покровителями А. Коболев официально презентовал план новой управленческой структуры НАК. Новая модель организации госкомпании подразумевала создание пресловутых дивизионов газа и нефти. В феврале прошлого года, рассматривая назначение на должность главы дивизиона «Интегрированный газ» гражданина США Андрея Фаворова, мы связывали данное решение именно с подготовкой компании к распродаже, которую и должен был он проводить. Однако впоследствии жизнь заставила в этот план внести существенные коррективы.Как выяснилось, план реформирования «Нафтогаза», который был разработан специально под американцев международной консалтинговой компанией McKinsey&Company, специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим управлением (главный офис расположен в Нью-Йорке), нежизнеспособен в украинских реалиях. Реализовать его оказалось невозможным. Долгое время сами американцы не могли в это поверить, считая, что украинские протеже в НАК их банально надувают. Но топ-менеджмент госкомпании дал понять, что готов к максимальной открытости, лишь бы избежать подозрений.Результатом этого стали два важных назначения в январе 2020 года. Голландец Отто А. Ватерландер был назначен исполнительным директором по трансформации группы «Нафтогаз». Именно он был автором неудавшейся трансформации «Нафтогаза» в дивизионную структуру, работая до назначения старшим партнёром в упомянутой выше McKinsey&Company. А на должность финансового директора группы «Нафтогаз» пришёл бывший вице-президент Royal Dutch Shell Ван Дрил Петрус Стефанус. К слову, Отто А. Ватерландер начинал свою карьеру в этой же компании.Эти два персонажа и отвечают теперь за структурную трансформацию и все финансовые потоки компании. Их «шелловское» прошлое наводит на мысль, что именно эта компания положила глаз на «Нафтогаз». За всей трескотнёй в СМИ о зарплате и премиях, которые закреплены в новом контракте с А. Коболевым, мало кто подметил, что Кабинет министров Украины в этом документе обязал топ-менеджера НАК подготовить компанию к пресловутой IPO за 3 – максимум 4 года («в зависимости от состояния финансовых рынков»). Как раз эту задачу он активнейшим образом продолжает реализовывать, несмотря на эпидемию и кризис.Ещё зимой А. Коболев неоднократно озвучивал потенциальную возможность биржевой продажи акций компании после её реформирования. В частности, в середине феврале 2020 года он сообщил о проведённых консультациях с международными инвестиционными банками и потенциальными инвесторами на этот счёт, подчеркнув, что получил положительные отзывы от переговорщиков. Тогда же он заявил, что отбор советников для этих процессов начнётся в апреле-мае 2020 года. «Мы должны стать примером для других госкомпаний в качественной работе с международными инвесторами», – написал А. Коболев на днях на своей странице в Facebook.По данным украинского телеграм-канала «Бурилка», совсем недавно «Нафтогаз» с подачи Отто А. Ватерландера принял очень важное решение – отказ от формирования так называемых дивизионов. Это значит, что многие руководители «Нафтогаза» и дочерних компаний останутся без работы, считает «Бурилка». По сведениям источников телеграм-канала, именно после продления контракта А. Коболева, когда руководитель НАК перестал выглядеть в глазах подчинённых «сбитым летчиком», стартовал передел сфер влияния и борьба за финансовые потоки в компании.Пан Коболев решил сперва разобраться с теми, кто метил в его кресло и откровенно не скрывал своих намерений. Таковыми были исполнительный директор НАК Юрий Витренко и Андрей Фаворов. С последним справиться получилось относительно легко. А вот с Витренко уже сложнее. Кстати, с уходом А. Фаворова самый большой передел начался в «Укргаздобыче» (УГД), у руля которой он находился.Как пишет «Бурилка», изначально планировалось, что после Фаворова руководителем УГД назначат главного юриста Елену Кобец. Она ладила с руководством «Нафтогаза». Хорошие шансы были и у главного финансиста Евгения Паленки. Но внезапно и.о. гендиректора назначили Александра Романюка, который как раз всё это время был в жёстких «контрах» с предыдущим руководством. А. Романюк с 2015 года исполнял роль первого зама и серого кардинала при бывшем руководителе УГД Олеге Прохоренко и лоббировал интересы олигарха В. Пинчука в компании (речь идёт в первую очередь о контрактах на поставки труб компании «Интерпайп»).В государственных компаниях, подобных «Нафтогазу» и её «дочкам», руководители такого уровня не приходят на должность из-за одной зарплаты, не говоря уже о патриотических порывах («энергонезалежность» и прочий пафос произносятся для пипла!). Главный мотив – лоббирование интересов частных компаний в сфере закупок и получение за это соответствующих гешефтов. Естественно, когда меняется руководство, ломаются прежние «схемы».Как раз после прихода А. Фаворова у того же А. Романюка началась чёрная полоса. Его убрали с ключевой должности, отодвинув от принятия даже ничтожных решений. А. Фаворов вообще хотел его выгнать из УГД, но, поскольку Романюк раньше был партнером Коболева и Витренко по компании AYA (Andrey, Yuriy, Alexandr), старые друзья не дали его в обиду. Естественно, с уходом Фаворова для Романюка открылись новые возможности, которыми он воспользуется.Пришло время разобраться с ещё одним конкурентом А. Коболева – экс-руководителем «Укртансгаза», директором технического дивизиона НАК Андреем Хоменко. Мало того что его прошлый опыт на транзитных потоках очень интересен заокеанским кураторам, он прочно сидит на закупках в «Нафтогазе». В той же УГД только в 2019 году их сумма составила 20 млрд грн. (740 млн долл.). И если к ним подключить «свои» компании, можно неплохо озолотиться. Кстати, А. Хоменко не подчинялся А. Фаворову и в той же УГД расставил на ключевые должности своих «смотрящих». После чего занялся банальным вымогательством у компаний, которые поставляют УГД товары и услуги.После А. Хоменко, по всей видимости, пойдёт зачистка и других руководителей несостоявшихся дивизионов: нефть – Николай Гариленко, «Нефтегаз Ойл Трейдинг» – Сергей Федоренко, «Укравтогаз» – Александр Ватажишин… А вслед за ними – и их протеже по всей вертикали компании. По всем раскладам видно, что поставленные из-за океана в руководство НАК Отто А. Ватерландер и Ван Дрил Петрус Стефанус воочию столкнулись с коррупционными схемами, после чего приняли решение о серьёзной кадровой чистке в компании. Чем и воспользовался А. Коболев, быстренько свалив на своих конкурентов вину в существовании коррупции в компании, несмотря на многолетние реформы, которые проводятся в НАК непосредственно по указаниям иностранцев.Собственно, не важно, чем руководствуются американские кураторы в начавшейся кадровой чистке в «Нафтогазе». Для них главное, чтобы украинские «аборигены» правильно поняли направление перемен. Коболев как раз это уяснил чётко, быстро сосредоточившись на проекте IPO, за что и получил четыре года нового контракта. В этом же направлении стал работать Юрий Витренко. Его главный козырь – судебные тяжбы с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. С этим, кстати, и связаны его последние публичные перепалки с А. Коболевым, начиная с января – с момента прихода в НАК заокеанских «аудиторов»Юрий Витренко не просто требовал выплатить себе очередную многомиллионную премию по делу с российским монополистом. Он постоянно подчёркивал свою важность в этом деле, мол, без него никто бы в «Нафтогазе» не смог разобраться с «Газпромом». А это серьёзный аргумент в его пользу, с точки зрения американцев. Когда же стало ясно, что А. Коболев «всерьёз и надолго», Ю. Витренко решил для перестраховки вытащить из загашников ещё один свой козырь. Он касается дальнейших судебных тяжб – вопреки декабрьским договорённостям при подписании нового транзитного контракта про обнуление всех взаимных притязаний «Нафтогаза» и «Газпрома» друг к другу.В марте Юрий Витренко сообщил, что наблюдательный совет «Нафтогаза» рассмотрит возможность подачи новых исков к российскому «Газпрому» на общую сумму $17,3 млрд. Он подчеркнул свою особую роль в этом деле, чего раньше никогда не делал: «Моя команда чётко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к «Газпрому» на сумму еще $17,3 млрд. В случае согласования – впереди также много работы».О какой команде он говорил, если в конце марта «Нафтогаз» продлил до 31 декабря 2024 года контракт с юридической фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия), которая обеспечивала сопровождение арбитражных производств «Нафтогаза» с «Газпромом» с 2014 года? Топ-менеджер НАК просто слукавил. Основную работу делают в Стокгольме иностранные юристы, а витренки и коболевы только многомиллионные премии за это получают! Вот и вся «командная» работа.Помимо прочего, сейчас команда А. Коболева ведёт поиск кандидатуры, которая сможет от «Нафтогаза» вести судебный процесс в Третейском суде Гааги против России за экспроприацию «Черноморнефтегаза». Поговаривают, что таковой может стать экс-замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, которая также, с точки зрения заокеанских кураторов, хорошо зарекомендовала себя в судебных тяжбах с Россией.Самое интересное, что во всей словесной перепалке между Коболевым и Витренко, когда каждый пытается показать свою значимость на антироссийском энергетическом фронте, в очередной раз подтвердилось, что сама по себе компания «Нафтогаз» без российского транзита ничего из существенного из себя не представляет и как бизнес-модель является фактически убыточной.Тот же А. Коболев в ходе недавней онлайн-дискуссии «Последствия глобального энергетического кризиса для Украины» рассказал что «Нафтогаз» сейчас находится в прекрасном финансовом состоянии и за предыдущий период (2019 год) принесёт рекордно высокую прибыль. По его словам, на счетах компании в настоящее время находится более $3 млрд, чего давно уже не было. Забыл только А. Коболев добавить, что деньги эти компания получила не от производственной деятельности, а благодаря судам с «Газпромом», когда в угоду геополитической конъюнктуре решение в Стокгольме было принято в пользу Украины. Не будь этих денег, «Нафтогаз» находился бы на грани банкротства.Неудивительно, что в связи с такими финансовыми показателями тот же Юрий Витренко откровенно признаётся: НАК «Нафтогаз» просто паразитирует на российском транзите. «Вся остальная деятельность либо прямо убыточная, либо недостаточно прибыльная, когда норма прибыли меньше, чем акционер, государство, платит за привлеченные средства на рынке», – поясняет он.Очевидно с этим и связана вся процедура будущей приватизации компании, которую американцы хотят провести до 2024 года – когда окончательно будет решаться вопрос российского транзита через Украину. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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