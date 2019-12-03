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"Нафтогаз" готов к победе. Что греет украинскую душу, если нет газа

03 декабря 2019, 20:54  •  178 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
"Нафтогаз" решительно настроен до конца следующего года получить от "Газпрома" 3 миллиарда долларов, которые украинская компания требует в рамках Стокгольмского арбитража.
Слушания по этому делу назначены на 4 декабря в суде Амстердама.
Причем, как утверждает директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, украинская сторона готова взять газом, но "Газпрому" эта идея почему-то не нравится.
Несмотря на то, что Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов, Украина не может взыскать эти средства – причем, в разных юрисдикциях, в том числе и в Нидерландах. На процессе в Амстердаме речь будет идти как раз о принудительном аресте акций, принадлежащих "Газпрому".
Между тем, несмотря на оптимистичные планы "Нафтогаза", его контракты с "Газпромом" уже почти закончились. И вместо беготни по судам разумнее было бы подумать, что дальше. Ну ладно, рассчитываете вы в течение года получить 3 миллиарда и жить потом безбедно до скончания века. Но транзит и поставки прекратятся уже через четыре недели.
Российская сторона предлагала заключить новый договор при отказе от взаимных претензий. Нет, от этого Украина отказаться, понятное дело, не может, это практически смысл ее жизни. Но при этом она хочет заключить новый длительный контракт, договор на год ее не устраивает.
А чем, простите, Украина так хороша как партнер, чтобы ради нее терять деньги и поступаться собственными интересами? Да и Киеву, судя по всему, незачем держаться за российские поставки – там ведь грядет диверсификация, о которой все много слышали, но никто толком не видел (танкер с американским СПГ – это, конечно, интересно, но для самостоятельности недостаточно).
Владимир Зеленский поручил правительству придумать, как сделать так, чтобы из одного источника в страну поступало не больше 30% энергоносителей.
Хорошая идея: хочешь – из этой реверсной трубы бери, хочешь – из той. Газ-то один и тот же, только стоит дороже, но это не главное. Главное, что мысль об энергонезависимости будет греть душу – а это очень важно, когда впереди зима, а с поставками газа ничего не ясно.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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