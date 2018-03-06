"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам

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КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" изучает уведомление от "Газпрома" о разрыве контрактов на покупку и транзит газа, а также готова к переговорам с российской стороной по существующим контрактам. Об этом на брифинге в понедельник сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы тщательно изучим информацию, - сказал он. - Для нас важно сохранение транзита через Украину и надежность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям".

"В соответствии с контактами, на них ссылается и "Газпром", есть процедура, которую стороны должны выдержать, - пояснил Витренко. - Есть 30 дней, в течение которых стороны могут попытаться прийти к согласию по поставкам газа и 45 дней - по транзиту". Только после этого, продолжил он, возможно обращение в арбитраж.

Витренко заявил, что "Нафтогаз" не видит оснований для разрыва договора на транзит. "Объяснение со стороны "Газпрома", которые мы видим, для нас неприемлемы", - отметил он.

Витренко сообщил о возможности переговоров по спорным газовым вопросам между "Нафтогазом", "Газпромом" и Европейской комиссией. По его информации, украинский холдинг предложил несколько дат для начала переговоров по спорным газовым контрактам. При этом, по его словам, на этих переговорах, судя по полученной от "Газпрома" информации, российская сторона будет добиваться "восстановления баланса между двумя контрактами". "С нашей стороны мы говорим о том, что мы не хотим отменять контакт на транзит ни в коем случае. Это наша принципиальная позиция, - сказал Витренко. - Но мы будем обращаться в арбитраж относительно пересмотра этого контракта с целью приведения его в соответствие с нашим законодательством, но не на предмет разрывы контракта".

Витренко подчеркнул, что "Нафтогаз" готов к цивилизованным переговорам с "Газпромом", но не будет соглашаться на кабальные условия. "Мы готовы вести переговоры с "Газпромом", а если они будут неудачными, то готовы к новому арбитражу. Например, по поводу пересмотра тарифа. Мы считаем, что тариф на транзит может быть изменен и может быть приведен к большему соответствию с европейскими нормами и правилами", - сказал коммерческий директор.

Витренко сообщил также, что "Нафтогаз" насчитал "Газпрому" $2,5 млн пени. "Суть озвученных "Газпромом" намерений расторгнуть контракт с украинской компанией от 2009 года не согласуется с решением Стокгольмского арбитража", - сказал он. "Сегодня пятое число, то есть сумма процентов за эти пять дней составила $2,5 млн, это процент по штрафу", - сказал Витренко и подчеркнул, что "самый главный вопрос к "Газпрому", когда он выплатит $2,56 млрд, на которые насчитывается пеня.

Витренко вновь подтвердил, что Украина полностью обеспечивает транзит российского газа в Европу, согласно заявкам "Газпрома". "Сейчас нет поставок газа для потребителей Украины, газ подается только для транзита. Мы заявки выполняем, ничего не выбираем, но и ничего не дополняем", - сказал представитель "Нафтогаза". Он добавил при этом, что новые счета на транзит газа украинская сторона "Газпрому" не направляла.

Витренко заявил также, что у "Нафтогаза" достаточно ресурсов для обеспечения закупок газа в Европе, а при необходимости компания сможет привлечь дополнительные средства от международных финансовых организаций и на рынке.

"У "Нафтогаза" нет проблем с финансовыми ресурсами. Есть открытая линия кредита от Международного банка реконструкции и развития, которую мы можем использовать для закупки газа, например, в апреле", - сказал он. Кроме того, по словам Витренко, холдинг ведет также переговоры о возобновлении кредитной линии с Европейским банком реконструкции и развития на $300 млн. "Нафтогаз" относительно спокойно может выйти на рынок международный финансовый рынок и выпустить еврооблигации на значительную сумму", - отметил коммерческий директор компании.

Он сообщил, что из стран ЕС на Украину поступает более 26 млн кубометров газа в сутки. "Из Европы сейчас получаем более 26 млн кубометров газа, а от "Газпрома" мы ожидали получать 18 млн кубов в сутки. То есть все объемы газа, которые мы ожидали от "Газпрома", мы заместили газом из Европы", - сказал Витренко. При этом, по его словам, поскольку "Нафтогаз" вынужден в экстренном порядке закупать газ в Европе по цене большей, чем у "Газпрома" на 34%, то "соответствующую сумму компенсации НАК выставит "Газпрому", о чем уже его предупредили".

Витренко сообщил, что все важные объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины взяты под усиленную охрану. "Для охраны ГТС пришлось обратиться к правоохранителям. Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией", - сказал он.