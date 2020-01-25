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Наемные работники на Украине получат европейские права

25 января 2020, 10:09  •  415 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
С начала года Украину сотрясает множество скандалов сразу. То слив аудиозаписи совещания руководства кабинета министров и национального банка, на котором премьер-министр обсуждает "пустоголовость" президента. То обнародование космических зарплат министров, их замов и "эффективных менеджеров" из госмонополий. Плавно перешла в новый год из прошлого и скандальная тема принятия закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, без которого МВФ прямо отказывается давать Украине новые кредиты.
На их фоне менее заметной оказалась попытка нынешней власти осовременить трудовые отношения — проталкиваемые изменения в трудовое законодательство подаются именно под таким соусом. Мол, приведем трудовые отношения в соответствие с требованием сегодняшнего дня, и инвесторы встанут в очередь, чтобы создавать на Украине рабочие места. Но при ближайшем рассмотрении предлагаемое "осовременивание" — это урезание прав и гарантий наемных работников, остающихся у них со времен СССР.
Основным законом, который на сегодня регулирует трудовые отношения на Украине, до сих пор является Кодекс законов о труде (КзОТ), принятый еще в 1971 году. Правда, в него с тех пор было внесено 135 изменений, причем 116 из них — уже после распада СССР.
Спору нет, все это законодательство является устаревшим, даже несмотря на постоянно вносимые него изменения. Например, нормально не урегулированы возможности взаимоотношений работодателя с сезонным работником или фрилансером. А государственная инспекция по труду, которая в теории должна следить за соблюдением прав работников, на Украине давно превратилась в один из самых коррумпированных органов, нацеленный на поиск нарушений со стороны работодателя и полюбовное решение вопросов по факту их обнаружения. При постмайданной власти эти возможности госинспекции существенно расширились посредством кратного увеличения штрафов (размер штрафа за каждый случай нарушения подняли до пяти тысяч долларов) и резкого увеличения числа проверок.
Ну и наконец, имеется проблема массового несоблюдения трудового законодательства — особенно со стороны малого и среднего бизнеса. И особенно в сфере торговли и услуг.
Решать проблемы, возникшие в трудовом законодательстве, представители монобольшинства и кабинет министров решили традиционно для себя — не вполне естественным способом.
В декабре в Верховной раде были последовательно зарегистрированы законопроекты, инициированные представителями фракции "Слуга народа" с предельно понятными названиями: "Об отдельных вопросах деятельности профсоюзов" и "О дополнительных основаниях для увольнения". Стоит заметить, что законопроекты подавались не рядовыми депутатами фракции из числа условных свадебных фотографов, а главой профильного комитета Верховной рады — по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Разумеется, эти проекты отмену "древнего" КзОТа не предполагают — просто немного корректируют.
Первый предусматривает, например, возможность увольнения работника на основании такого экзотического обстоятельства, как "утрата доверия" со стороны работодателя. А также исключает любую необходимость согласования увольнения с профсоюзами и даже покушается на трудовые права беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет.
Второй нацелен на максимальное ограничение прав и возможностей профсоюзов и затруднение их деятельности, прямо нарушая положения базовой Конвенции Международной организации труда (МОТ).
На следующий день после регистрации второго из упомянутых депутатских законопроектов в Раду был подан еще и законопроект кабинета министров "О труде", который предусматривает уже прекращение действия законов об отпусках и оплате труда, а также КзОТа. Причем его внесение было определенно согласованной с депутатами "Слуги народа" акцией — это несколько более либеральная по отношению к работникам альтернатива драконовских депутатских проектов. Но целые его положения повторяют положения депутатских проектов.
Из наиболее заметных отличий: в правительственном проекте решили не бить по "декретчицам" и отказались от идеи увольнения за "утрату доверия".
Но и без того в нем оказалось немало интересного.
Несмотря на протесты Международной конфедерации профсоюзов, Европейской конфедерации профсоюзов, а также десяти европейских отраслевых федераций профсоюзов, которые подписали письмо в адрес высшего руководства Украины, права профсоюзов при увольнении работников все же предлагается обнулить.
Как это сочетается с заявленным движением Украины в Европу, где права профсоюзов "ого", — одному Зеленскому известно. Похоже, речь идет о движении в Европу XIX века — другие предлагаемые нормы это предположение подтверждают.
Восьмичасовой рабочий день, согласно проекту, должен кануть в Лету. В проекте — и то лишь в качестве ориентира, а не строгой нормы — указана 40-часовая трудовая неделя. Норма же — чтобы отдых между сменами составлял не менее 12 часов, то есть разрешен 12-часовой рабочий день. Правда, раз в неделю должен быть 24-часовой отдых. Разумеется, делается это под утверждения о том, что работники сами этого хотят, а антинародный "коммунистический" КзОТ мешает им это делать.
При этом доплата за сверхурочную работу, включая работу в ночь, в выходные и праздничные дни, сокращается до 20 процентов.
Проект в принципе поощряет заключение срочных трудовых договоров, включая краткосрочные и сезонные. Немал риск, что работников будут подсаживать на краткосрочные договоры с возможностью продления, чтобы не иметь никаких проблем с их внезапным увольнением.
Вообще заключение письменных или электронных трудовых договоров согласно проекту становится делом обязательным. Причем авторы ничтоже сумняшеся ездят по ушам электората, сообщая ему, что каждый теперь сможет предусмотреть в договоре с работодателем штрафные санкции для последнего за нарушение им каких-либо условий труда.
Но и при долгосрочном, и даже при бессрочном договоре работодатель должен получить право увольнять работника по собственной инициативе. Для этого ему будет достаточно предупредить работника за 15-90 дней — в зависимости от того, как долго тот работает на него (градация идет от полугода до десяти и более лет). Достаточно будет направить СМС.
Кроме того, работодатель получает право уволить работника без предупреждения при нарушении им условий трудового договора свыше двух раз за 180 дней. Каких именно условий — не сказано.
Если работник вследствие временной нетрудоспособности не появляется на работе четыре месяца подряд или 150 дней в году, то он тоже может быть уволен. Тяжелыми болезнями болеть станет еще опаснее.
Впрочем, и десяти дней отсутствия на работе тоже будет достаточно для увольнения, даже если человек эти десять дней проведет в реанимации, — достаточным условием будет, если он не сообщил о своих проблемах.
Кстати, возвращаясь к правам рожающих женщин. Стоит сказать, что согласно проекту уже по прошествии 56 дней после родов они могут быть уволены на общих основаниях. Сейчас в соответствии с "коммунистическими пережитками" женщин с детьми до трех лет увольнять нельзя.
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В законопроекте отсутствует какое-либо упоминание об оплачиваемых дополнительных отпусках, которые сегодня предусмотрены для ряда категорий граждан: одиноких матерей, работников, выполняющих тяжелую работу (шахтеров, металлургов), чернобыльцев и так далее.
И это неполный перечень социальных "обрезаний".
Стоит добавить, что полномочия госинспекции по труду предлагается существенно сузить, что в сложившейся ситуации приведет к сужению коррупционных возможностей этого органа, хотя в теории это тоже наступление на права наемных работников.
Фантазии правительства "профана" — Гончарука и подготовившего законопроект министра экономики, "дебила" (по собственному определению) Милованова о том, что урезание и так-то не очень соблюдаемых прав и гарантий работников приведет к всплеску инвестиций, представляются глубоко ошибочными. Западные "партнеры" не для того открывали для украинцев рынок рабочей силы, чтобы переносить в страну, из которой бегут рабочие руки, производственные мощности. Ведь имеющиеся минимальные социальные гарантии — 115-я проблема для украинской экономики. Заходящие на Украину транснациональные корпорации априори предлагают работникам более серьезные социальные пакеты, нежели те, что предусмотрены законодательством. А украинские работодатели проблему трудовых отношений (за исключением, быть может, действий госинспекции по труду) не видят в числе приоритетных в принципе.
В итоге предлагаемые изменения, вероятнее всего, дадут украинским гражданам лишь дополнительный повод сбежать из страны.

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