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Надёжный Путин и его счастливое поколение
13 января 2020, 08:39 • 27 • Аналитика
Проект «ЗЗ». Многие россияне не представляют Россию без Путина. Многие полагают, что именно он положил конец хаосу 1990-х годов и дал начало эпохе стабильности. И даже трудно представить сегодня, что в России было время без Путина.
Два крупных иностранных издания решили выяснить, как на самом деле относятся россияне к Путину, что в нём видят и как представляют себе путинскую эпоху, в которую выросло и получило образование уже целое поколение, а также выявить причины успеха Путина на международной арене.
Система навсегда
Генри Фой, руководитель московского бюро газеты Financial Times (Великобритания) написал большой материал для издания и постарался объективно осветить феномен «поколения Путина».
Как молодые россияне видят того единственного лидера, которого они когда-либо знали? Ведь вся их жизнь сформировалась при одном правителе.
«Что они на самом деле думают о своем президенте?» — задался вопросом Фой.
Александру Хазбиеву (Alexander Khazbiyev) было всего 5 лет, когда Владимира Путина впервые привели к присяге в качестве нового президента России. В мае 2018 года Александру было уже 24 года, и он присутствовал на последней инаугурации президента, церемонии в Большом Кремлёвском дворце.
Это история: за два десятилетия В. Путин превратился из «анонимного аппаратчика», отмечает автор материала, в одного из самых влиятельных людей мира, а российская экономика выросла более чем в шесть раз по сравнению с 2000 годом.
Было и другое. «Страна, — пишет автор, — вступила в ВТО, была изгнана из «восьмёрки», вторглась к двум соседям и приняла у себя Кубок мира и Зимнюю Олимпиаду. Путин, которому сейчас 67 лет, вступил в спарринг с четырьмя президентами США и пятью британскими премьер-министрами».
Что же думает молодёжь, выросшая и получившая образование при Путине?
«На мой взгляд, такого периода времени, когда Путина не было, когда он не существовал, нет», — утверждает двадцатипятилетний Александр, преподаватель университета, живущий в Санкт-Петербурге. По его словам, сегодня в России тот, кто хочет чего-то достичь, может это сделать. Такая свобода «была гарантирована впервые в истории нашей страны».
«Я никогда не переставал думать об этой стране без него [Путина] как президента. Я убеждён, что Путин как политик — это одно… но созданная им система будет всегда… Ну, это то, на что я надеюсь».
Александр не одинок в своём мнении. Поколение россиян, около сорока миллионов человек, напоминает Генри Фой, родилось и получило образование в политической системе, которая «вращается вокруг одного человека». Это «путинское поколение», и оно сейчас подходит к своему совершеннолетию.
За последние несколько месяцев корреспонденты британского издания опросили почти пятьдесят молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (из Москвы, Санкт-Петербурга, из Сибири и др. регионов). Как указывает автор, для десятков миллионов человек единственная смена руководства в их жизни была косметической — это был «обмен опытом, спроектированный Путиным», который управлял страной в качестве премьер-министра в период в 2008—2012 гг., а затем опять стал президентом. Его время в управлении страной уступает только 31-летнему правлению Иосифа Сталина в СССР, а его партия «Единая Россия» никогда не занимала менее 238 кресел из 450 в парламенте.
И почти все молодые россияне, которые разговаривали с британскими корреспондентами, признают «молчаливый контракт», навязанный им «путинским режимом». Фой формулирует этот контракт так: «социальная стабильность и экономический прогресс в обмен на блеклую ограниченную демократию».
Многие молодые россияне не только выразили поддержку единственному лидеру, которого они когда-либо знали, но даже и восхитились им.
Правда, другие протестовали: ведь этот человек правил дольше, чем они прожили на свете, и породил систему, в которой они ощущают себя всё более беспомощными.
«Мы родились в этой системе, и эта система — в наших мозгах. Поэтому очень, очень трудно даже подумать о возможности её изменить», — говорит 21-летняя Мария из города Таганрога.
«Я из военной семьи. Я вырос в гарнизонном городке. Я помню, как смотрел трансляцию [инаугурации 2000 года] и ощущал атмосферу ожидания в моей семье, семье, ждущей перемен», — говорит в беседе с корреспондентом Александр. «Мои родители оба были офицерами, — добавляет он, — им полгода не платили зарплату. Всё общество чувствовало, что страну предали. Я помню: когда пришёл [во власть] Владимир Путин, у моей мамы и папы появились большие надежды на перемены. И он [Путин] это сделал. Всё пошло к лучшему».
До 2014 года, отмечает Фой, мало кто не согласился бы с этим. Российская экономика «взлетела» в первое десятилетие правления Путина, поднялся уровень жизни. Число людей, посещающих университеты, выросло на 50 процентов с 2000 по 2010 год, безработица среди тех, младше 25 лет, сократилась на четверть. Начали множиться кофейни и бары, европейские и американские бренды наводнили страну, спеша удовлетворить потребности. Лёгкий доступ к западной культуре, к поездкам за границу…
«Нынешнее поколение молодых россиян — самое счастливое с 1991 года», — говорит Эдуард Понарин (Eduard Ponarin), профессор социологии в Высшей школе экономики. По словам профессора, это поколение счастливое и аполитичное. Большинству не о чем беспокоиться, а для политизации этих людей «потребуется что-то драматичное или очень, очень плохое».
И всё же новая экономическая реальность вторглась в спокойное правление Путина. В 2014 году Россия пострадала от двойного шока: обвала цен на нефть и падения курса рубля. На страну обрушились западные санкции. В следующие годы реальные доходы населения упали. По данным за 2018 год, безработица среди молодёжи в России более чем втрое превышает её уровень среди населения в целом по сравнению с 2000 годом. Исследование, проведенное в октябре 2019 г. «Левада-центром», показало, что 53% людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят покинуть страну.
«Есть два разных мира: один, в котором я живу, и другой — с кортежами и мигающими огнями», — говорит 23-летний Василий, который вырос в Санкт-Петербурге. «Пока жизнь не доводит меня до края, я не хочу действовать», — сообщает он.
«Я ходил на собрания Навального вместе с моим братом и несколькими друзьями, — признаётся Василий. — Мне не нравятся их методы, они неприятны… Он и его люди слишком агрессивны…»
Томск, город среднего размера в центре Сибири. 19-летняя Ирина говорит: «Многие критикуют, но никто ничего не делает… Менталитет таков, что все должны что-то делать, но как личности не хотят делать ничего. Каждый думает: «Что я могу сделать один? Что я могу изменить сам? Поэтому они сдаются».
«Я думаю, что протест — это хорошо, это демократия, — заявляет Ирина. — Но когда войска подавляют эти протесты, это тоже хорошо. Если не будет подавления, тогда будет хаос. Вот две стороны одной монеты…»
Василий и Ирина, полагает автор, «говорят за многих». По данным национального опроса, опубликованного в октябре, две трети российских школьников не интересуются политикой.
«Ужасно надёжный» Путин вместо американского «вакуума»
Прошли те времена, когда люди издевались над Россией, «региональной державой», пишет Алиса Бота в Die Zeit. Путин сейчас куда больше преуспевает в международной политике, чем США и ЕС. Почему?
Конфликт между Ираном и США. И в этой ситуации Ангела Меркель летит не в Вашингтон, а в Москву! Владимир Путин пригласил её. Это, безусловно, успех российской дипломатии, пишет Бота. «Нравится вам это или нет, но этот тип дипломатии, понимаемый как политика чистых интересов, в настоящее время достаточно эффективен», — отмечает она.
Европейцы кажутся подавленными, США уходят с Ближнего Востока, а Владимир Путин «гастролирует»: встречает Асада в Сирии, посещает российские войска, пожимает руку турецкому президенту Эрдогану у газопровода TurkStream и планирует другие встречи. «Короче говоря, русские знают, как заполнить вакуум, который американцы оставляют на международном уровне, — резюмирует автор. — И пустоту, которую европейцы поддерживают вместо дипломатии, — тоже».
«Прошли те времена, когда Обама издевался над Россией как региональной державой», — добавляет Бота. И в Европе, которая до сих пор применяет режим санкций против России, Кремлю удаётся «немного выйти» из политической изоляции. Макрон принимает Путина, Париж договаривается о мире на Украине, но не без предварительных условий Путина.
По мнению автора, существуют две основные причины российского успеха.
1. Российская дипломатия считается весьма профессиональной. Российские агенты спецслужб — те могут допустить катастрофические ошибки, а вот российские дипломаты считаются отлично подготовленными и опытными. Вряд ли кто-нибудь из министров иностранных дел был на своём посту дольше, чем Сергей Лавров. Лавров всесторонен: он разговаривает с иракцами, турками, египтянами, американцами, ливийцами, китайцами, израильтянами, иранцами…
2. Более важная причина связана не столько с Россией, сколько со слабостью других государств. Европейцы озабочены собой, американцы — своим непредсказуемым президентом, чья ближневосточная политика суть ошибка. Там, где хаос и вакуум, Путин становится сильным. И автократы на Ближнем Востоке благодарны Путину за эту «надёжную власть». Никакие отношения не показывают это более ясно, чем отношения с Турцией. Несколько лет назад Эрдоган был кем-то вроде врага России, а сегодня, несмотря на противоречивые интересы двух государств в Ливии и Сирии, Турция является важным партнёром России, причём на условиях Путина, полагает Бота.
Путин сейчас «ужасно надёжен», заключает журналистка.
* * *
Таким образом, россиянам, особенно молодым, которые за свою жизнь и не видели иного правителя, если не считать «рокировки» с Медведевым, очень сложно представить Россию без Путина. Именно такое отождествление и является основой культа стабильности. И недаром молодое поколение признаёт: протесты — это хорошо, но и подавлять протесты — тоже хорошо, иначе грядёт хаос.
Кремль без Путина? Нет, никто не представляет. Победа оппозиции? Нет, это ведь плохо.
Олег Чувакин
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