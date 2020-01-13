Надёжный Путин и его счастливое поколение • 27 • Аналитика

Проект «ЗЗ». Многие россияне не представляют Россию без Путина. Многие полагают, что именно он положил конец хаосу 1990-х годов и дал начало эпохе стабильности. И даже трудно представить сегодня, что в России было время без Путина.



Два крупных иностранных издания решили выяснить, как на самом деле относятся россияне к Путину, что в нём видят и как представляют себе путинскую эпоху, в которую выросло и получило образование уже целое поколение, а также выявить причины успеха Путина на международной арене.







Система навсегда

Генри Фой, руководитель московского бюро газеты Financial Times (Великобритания) написал большой материал для издания и постарался объективно осветить феномен «поколения Путина».



Как молодые россияне видят того единственного лидера, которого они когда-либо знали? Ведь вся их жизнь сформировалась при одном правителе.



«Что они на самом деле думают о своем президенте?» — задался вопросом Фой.



Александру Хазбиеву (Alexander Khazbiyev) было всего 5 лет, когда Владимира Путина впервые привели к присяге в качестве нового президента России. В мае 2018 года Александру было уже 24 года, и он присутствовал на последней инаугурации президента, церемонии в Большом Кремлёвском дворце.



Это история: за два десятилетия В. Путин превратился из «анонимного аппаратчика», отмечает автор материала, в одного из самых влиятельных людей мира, а российская экономика выросла более чем в шесть раз по сравнению с 2000 годом.



Было и другое. «Страна, — пишет автор, — вступила в ВТО, была изгнана из «восьмёрки», вторглась к двум соседям и приняла у себя Кубок мира и Зимнюю Олимпиаду. Путин, которому сейчас 67 лет, вступил в спарринг с четырьмя президентами США и пятью британскими премьер-министрами».



Что же думает молодёжь, выросшая и получившая образование при Путине?



«На мой взгляд, такого периода времени, когда Путина не было, когда он не существовал, нет», — утверждает двадцатипятилетний Александр, преподаватель университета, живущий в Санкт-Петербурге. По его словам, сегодня в России тот, кто хочет чего-то достичь, может это сделать. Такая свобода «была гарантирована впервые в истории нашей страны».



«Я никогда не переставал думать об этой стране без него [Путина] как президента. Я убеждён, что Путин как политик — это одно… но созданная им система будет всегда… Ну, это то, на что я надеюсь».

Александр не одинок в своём мнении. Поколение россиян, около сорока миллионов человек, напоминает Генри Фой, родилось и получило образование в политической системе, которая «вращается вокруг одного человека». Это «путинское поколение», и оно сейчас подходит к своему совершеннолетию.



За последние несколько месяцев корреспонденты британского издания опросили почти пятьдесят молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (из Москвы, Санкт-Петербурга, из Сибири и др. регионов). Как указывает автор, для десятков миллионов человек единственная смена руководства в их жизни была косметической — это был «обмен опытом, спроектированный Путиным», который управлял страной в качестве премьер-министра в период в 2008—2012 гг., а затем опять стал президентом. Его время в управлении страной уступает только 31-летнему правлению Иосифа Сталина в СССР, а его партия «Единая Россия» никогда не занимала менее 238 кресел из 450 в парламенте.



И почти все молодые россияне, которые разговаривали с британскими корреспондентами, признают «молчаливый контракт», навязанный им «путинским режимом». Фой формулирует этот контракт так: «социальная стабильность и экономический прогресс в обмен на блеклую ограниченную демократию».







Многие молодые россияне не только выразили поддержку единственному лидеру, которого они когда-либо знали, но даже и восхитились им.



Правда, другие протестовали: ведь этот человек правил дольше, чем они прожили на свете, и породил систему, в которой они ощущают себя всё более беспомощными.



«Мы родились в этой системе, и эта система — в наших мозгах. Поэтому очень, очень трудно даже подумать о возможности её изменить», — говорит 21-летняя Мария из города Таганрога.



«Я из военной семьи. Я вырос в гарнизонном городке. Я помню, как смотрел трансляцию [инаугурации 2000 года] и ощущал атмосферу ожидания в моей семье, семье, ждущей перемен», — говорит в беседе с корреспондентом Александр. «Мои родители оба были офицерами, — добавляет он, — им полгода не платили зарплату. Всё общество чувствовало, что страну предали. Я помню: когда пришёл [во власть] Владимир Путин, у моей мамы и папы появились большие надежды на перемены. И он [Путин] это сделал. Всё пошло к лучшему».



До 2014 года, отмечает Фой, мало кто не согласился бы с этим. Российская экономика «взлетела» в первое десятилетие правления Путина, поднялся уровень жизни. Число людей, посещающих университеты, выросло на 50 процентов с 2000 по 2010 год, безработица среди тех, младше 25 лет, сократилась на четверть. Начали множиться кофейни и бары, европейские и американские бренды наводнили страну, спеша удовлетворить потребности. Лёгкий доступ к западной культуре, к поездкам за границу…



«Нынешнее поколение молодых россиян — самое счастливое с 1991 года», — говорит Эдуард Понарин (Eduard Ponarin), профессор социологии в Высшей школе экономики. По словам профессора, это поколение счастливое и аполитичное. Большинству не о чем беспокоиться, а для политизации этих людей «потребуется что-то драматичное или очень, очень плохое».



И всё же новая экономическая реальность вторглась в спокойное правление Путина. В 2014 году Россия пострадала от двойного шока: обвала цен на нефть и падения курса рубля. На страну обрушились западные санкции. В следующие годы реальные доходы населения упали. По данным за 2018 год, безработица среди молодёжи в России более чем втрое превышает её уровень среди населения в целом по сравнению с 2000 годом. Исследование, проведенное в октябре 2019 г. «Левада-центром», показало, что 53% людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят покинуть страну.



«Есть два разных мира: один, в котором я живу, и другой — с кортежами и мигающими огнями», — говорит 23-летний Василий, который вырос в Санкт-Петербурге. «Пока жизнь не доводит меня до края, я не хочу действовать», — сообщает он.



«Я ходил на собрания Навального вместе с моим братом и несколькими друзьями, — признаётся Василий. — Мне не нравятся их методы, они неприятны… Он и его люди слишком агрессивны…»



Томск, город среднего размера в центре Сибири. 19-летняя Ирина говорит: «Многие критикуют, но никто ничего не делает… Менталитет таков, что все должны что-то делать, но как личности не хотят делать ничего. Каждый думает: «Что я могу сделать один? Что я могу изменить сам? Поэтому они сдаются».



«Я думаю, что протест — это хорошо, это демократия, — заявляет Ирина. — Но когда войска подавляют эти протесты, это тоже хорошо. Если не будет подавления, тогда будет хаос. Вот две стороны одной монеты…»



Василий и Ирина, полагает автор, «говорят за многих». По данным национального опроса, опубликованного в октябре, две трети российских школьников не интересуются политикой.





«Ужасно надёжный» Путин вместо американского «вакуума» Последствия иранской «ошибки». Сбитый «Боинг»: от протестов в Иране до «диагноза» Турчинова

Прошли те времена, когда люди издевались над Россией, «региональной державой», пишет Алиса Бота в Die Zeit. Путин сейчас куда больше преуспевает в международной политике, чем США и ЕС. Почему?



Конфликт между Ираном и США. И в этой ситуации Ангела Меркель летит не в Вашингтон, а в Москву! Владимир Путин пригласил её. Это, безусловно, успех российской дипломатии, пишет Бота. «Нравится вам это или нет, но этот тип дипломатии, понимаемый как политика чистых интересов, в настоящее время достаточно эффективен», — отмечает она.



Европейцы кажутся подавленными, США уходят с Ближнего Востока, а Владимир Путин «гастролирует»: встречает Асада в Сирии, посещает российские войска, пожимает руку турецкому президенту Эрдогану у газопровода TurkStream и планирует другие встречи. «Короче говоря, русские знают, как заполнить вакуум, который американцы оставляют на международном уровне, — резюмирует автор. — И пустоту, которую европейцы поддерживают вместо дипломатии, — тоже».



«Прошли те времена, когда Обама издевался над Россией как региональной державой», — добавляет Бота. И в Европе, которая до сих пор применяет режим санкций против России, Кремлю удаётся «немного выйти» из политической изоляции. Макрон принимает Путина, Париж договаривается о мире на Украине, но не без предварительных условий Путина.



По мнению автора, существуют две основные причины российского успеха.



1. Российская дипломатия считается весьма профессиональной. Российские агенты спецслужб — те могут допустить катастрофические ошибки, а вот российские дипломаты считаются отлично подготовленными и опытными. Вряд ли кто-нибудь из министров иностранных дел был на своём посту дольше, чем Сергей Лавров. Лавров всесторонен: он разговаривает с иракцами, турками, египтянами, американцами, ливийцами, китайцами, израильтянами, иранцами…



2. Более важная причина связана не столько с Россией, сколько со слабостью других государств. Европейцы озабочены собой, американцы — своим непредсказуемым президентом, чья ближневосточная политика суть ошибка. Там, где хаос и вакуум, Путин становится сильным. И автократы на Ближнем Востоке благодарны Путину за эту «надёжную власть». Никакие отношения не показывают это более ясно, чем отношения с Турцией. Несколько лет назад Эрдоган был кем-то вроде врага России, а сегодня, несмотря на противоречивые интересы двух государств в Ливии и Сирии, Турция является важным партнёром России, причём на условиях Путина, полагает Бота.



Путин сейчас «ужасно надёжен», заключает журналистка.



* * *



Таким образом, россиянам, особенно молодым, которые за свою жизнь и не видели иного правителя, если не считать «рокировки» с Медведевым, очень сложно представить Россию без Путина. Именно такое отождествление и является основой культа стабильности. И недаром молодое поколение признаёт: протесты — это хорошо, но и подавлять протесты — тоже хорошо, иначе грядёт хаос.



Кремль без Путина? Нет, никто не представляет. Победа оппозиции? Нет, это ведь плохо. Многие россияне не представляют Россию без Путина. Многие полагают, что именно он положил конец хаосу 1990-х годов и дал начало эпохе стабильности. И даже трудно представить сегодня, что в России было время без Путина.Два крупных иностранных издания решили выяснить, как на самом деле относятся россияне к Путину, что в нём видят и как представляют себе путинскую эпоху, в которую выросло и получило образование уже целое поколение, а также выявить причины успеха Путина на международной арене.Генри Фой, руководитель московского бюро газеты Financial Times (Великобритания) написал большой материал для издания и постарался объективно осветить феномен «поколения Путина».Как молодые россияне видят того единственного лидера, которого они когда-либо знали? Ведь вся их жизнь сформировалась при одном правителе.«Что они на самом деле думают о своем президенте?» — задался вопросом Фой.Александру Хазбиеву (Alexander Khazbiyev) было всего 5 лет, когда Владимира Путина впервые привели к присяге в качестве нового президента России. В мае 2018 года Александру было уже 24 года, и он присутствовал на последней инаугурации президента, церемонии в Большом Кремлёвском дворце.Это история: за два десятилетия В. Путин превратился из «анонимного аппаратчика», отмечает автор материала, в одного из самых влиятельных людей мира, а российская экономика выросла более чем в шесть раз по сравнению с 2000 годом.Было и другое. «Страна, — пишет автор, — вступила в ВТО, была изгнана из «восьмёрки», вторглась к двум соседям и приняла у себя Кубок мира и Зимнюю Олимпиаду. Путин, которому сейчас 67 лет, вступил в спарринг с четырьмя президентами США и пятью британскими премьер-министрами».Что же думает молодёжь, выросшая и получившая образование при Путине?«На мой взгляд, такого периода времени, когда Путина не было, когда он не существовал, нет», — утверждает двадцатипятилетний Александр, преподаватель университета, живущий в Санкт-Петербурге. По его словам, сегодня в России тот, кто хочет чего-то достичь, может это сделать. Такая свобода «была гарантирована впервые в истории нашей страны».Александр не одинок в своём мнении. Поколение россиян, около сорока миллионов человек, напоминает Генри Фой, родилось и получило образование в политической системе, которая «вращается вокруг одного человека». Это «путинское поколение», и оно сейчас подходит к своему совершеннолетию.За последние несколько месяцев корреспонденты британского издания опросили почти пятьдесят молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (из Москвы, Санкт-Петербурга, из Сибири и др. регионов). Как указывает автор, для десятков миллионов человек единственная смена руководства в их жизни была косметической — это был «обмен опытом, спроектированный Путиным», который управлял страной в качестве премьер-министра в период в 2008—2012 гг., а затем опять стал президентом. Его время в управлении страной уступает только 31-летнему правлению Иосифа Сталина в СССР, а его партия «Единая Россия» никогда не занимала менее 238 кресел из 450 в парламенте.И почти все молодые россияне, которые разговаривали с британскими корреспондентами, признают «молчаливый контракт», навязанный им «путинским режимом». Фой формулирует этот контракт так: «социальная стабильность и экономический прогресс в обмен на блеклую ограниченную демократию».Многие молодые россияне не только выразили поддержку единственному лидеру, которого они когда-либо знали, но даже и восхитились им.Правда, другие протестовали: ведь этот человек правил дольше, чем они прожили на свете, и породил систему, в которой они ощущают себя всё более беспомощными.«Мы родились в этой системе, и эта система — в наших мозгах. Поэтому очень, очень трудно даже подумать о возможности её изменить», — говорит 21-летняя Мария из города Таганрога.«Я из военной семьи. Я вырос в гарнизонном городке. Я помню, как смотрел трансляцию [инаугурации 2000 года] и ощущал атмосферу ожидания в моей семье, семье, ждущей перемен», — говорит в беседе с корреспондентом Александр. «Мои родители оба были офицерами, — добавляет он, — им полгода не платили зарплату. Всё общество чувствовало, что страну предали. Я помню: когда пришёл [во власть] Владимир Путин, у моей мамы и папы появились большие надежды на перемены. И он [Путин] это сделал. Всё пошло к лучшему».До 2014 года, отмечает Фой, мало кто не согласился бы с этим. Российская экономика «взлетела» в первое десятилетие правления Путина, поднялся уровень жизни. Число людей, посещающих университеты, выросло на 50 процентов с 2000 по 2010 год, безработица среди тех, младше 25 лет, сократилась на четверть. Начали множиться кофейни и бары, европейские и американские бренды наводнили страну, спеша удовлетворить потребности. Лёгкий доступ к западной культуре, к поездкам за границу…«Нынешнее поколение молодых россиян — самое счастливое с 1991 года», — говорит Эдуард Понарин (Eduard Ponarin), профессор социологии в Высшей школе экономики. По словам профессора, это поколение счастливое и аполитичное. Большинству не о чем беспокоиться, а для политизации этих людей «потребуется что-то драматичное или очень, очень плохое».И всё же новая экономическая реальность вторглась в спокойное правление Путина. В 2014 году Россия пострадала от двойного шока: обвала цен на нефть и падения курса рубля. На страну обрушились западные санкции. В следующие годы реальные доходы населения упали. По данным за 2018 год, безработица среди молодёжи в России более чем втрое превышает её уровень среди населения в целом по сравнению с 2000 годом. Исследование, проведенное в октябре 2019 г. «Левада-центром», показало, что 53% людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят покинуть страну.«Есть два разных мира: один, в котором я живу, и другой — с кортежами и мигающими огнями», — говорит 23-летний Василий, который вырос в Санкт-Петербурге. «Пока жизнь не доводит меня до края, я не хочу действовать», — сообщает он.«Я ходил на собрания Навального вместе с моим братом и несколькими друзьями, — признаётся Василий. — Мне не нравятся их методы, они неприятны… Он и его люди слишком агрессивны…»Томск, город среднего размера в центре Сибири. 19-летняя Ирина говорит: «Многие критикуют, но никто ничего не делает… Менталитет таков, что все должны что-то делать, но как личности не хотят делать ничего. Каждый думает: «Что я могу сделать один? Что я могу изменить сам? Поэтому они сдаются».«Я думаю, что протест — это хорошо, это демократия, — заявляет Ирина. — Но когда войска подавляют эти протесты, это тоже хорошо. Если не будет подавления, тогда будет хаос. Вот две стороны одной монеты…»Василий и Ирина, полагает автор, «говорят за многих». По данным национального опроса, опубликованного в октябре, две трети российских школьников не интересуются политикой.Прошли те времена, когда люди издевались над Россией, «региональной державой», пишет Алиса Бота в Die Zeit. Путин сейчас куда больше преуспевает в международной политике, чем США и ЕС. Почему?Конфликт между Ираном и США. И в этой ситуации Ангела Меркель летит не в Вашингтон, а в Москву! Владимир Путин пригласил её. Это, безусловно, успех российской дипломатии, пишет Бота. «Нравится вам это или нет, но этот тип дипломатии, понимаемый как политика чистых интересов, в настоящее время достаточно эффективен», — отмечает она.Европейцы кажутся подавленными, США уходят с Ближнего Востока, а Владимир Путин «гастролирует»: встречает Асада в Сирии, посещает российские войска, пожимает руку турецкому президенту Эрдогану у газопровода TurkStream и планирует другие встречи. «Короче говоря, русские знают, как заполнить вакуум, который американцы оставляют на международном уровне, — резюмирует автор. — И пустоту, которую европейцы поддерживают вместо дипломатии, — тоже».«Прошли те времена, когда Обама издевался над Россией как региональной державой», — добавляет Бота. И в Европе, которая до сих пор применяет режим санкций против России, Кремлю удаётся «немного выйти» из политической изоляции. Макрон принимает Путина, Париж договаривается о мире на Украине, но не без предварительных условий Путина.По мнению автора, существуют две основные причины российского успеха.1. Российская дипломатия считается весьма профессиональной. Российские агенты спецслужб — те могут допустить катастрофические ошибки, а вот российские дипломаты считаются отлично подготовленными и опытными. Вряд ли кто-нибудь из министров иностранных дел был на своём посту дольше, чем Сергей Лавров. Лавров всесторонен: он разговаривает с иракцами, турками, египтянами, американцами, ливийцами, китайцами, израильтянами, иранцами…2. Более важная причина связана не столько с Россией, сколько со слабостью других государств. Европейцы озабочены собой, американцы — своим непредсказуемым президентом, чья ближневосточная политика суть ошибка. Там, где хаос и вакуум, Путин становится сильным. И автократы на Ближнем Востоке благодарны Путину за эту «надёжную власть». Никакие отношения не показывают это более ясно, чем отношения с Турцией. Несколько лет назад Эрдоган был кем-то вроде врага России, а сегодня, несмотря на противоречивые интересы двух государств в Ливии и Сирии, Турция является важным партнёром России, причём на условиях Путина, полагает Бота.Путин сейчас «ужасно надёжен», заключает журналистка.Таким образом, россиянам, особенно молодым, которые за свою жизнь и не видели иного правителя, если не считать «рокировки» с Медведевым, очень сложно представить Россию без Путина. Именно такое отождествление и является основой культа стабильности. И недаром молодое поколение признаёт: протесты — это хорошо, но и подавлять протесты — тоже хорошо, иначе грядёт хаос.Кремль без Путина? Нет, никто не представляет. Победа оппозиции? Нет, это ведь плохо. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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