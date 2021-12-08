«Надёжность, неприхотливость, высокая убойная сила»: станет ли российский автомат АК-203 основным оружием ВС Индии

РФ готова обеспечить полномасштабное производство автоматов АК-203 в Индии за два-три года. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Ранее совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited и Министерство обороны Индии подписали контракт на производство в этой азиатской республике и поставку силовым министерствам страны более 600 тыс. автоматов Калашникова. Эксперты отмечают, что военно-техническое сотрудничество двух государств укрепляется, а АК-203 со временем может стать основным оружием индийских ВС.

Россия готова обеспечить в Индии производство автоматов АК-203 калибра 7,62 мм в течение ближайших нескольких лет. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение двух-трёх лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием», — приводит слова Михеева ТАСС.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» пояснил, что первая партия российских автоматов будет изготовлена в Индии с постепенным увеличением локализации производства и переходом на полномасштабный выпуск.

«Есть особенность запуска производства. Первые 70 тыс. автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5 до 70%. Остальные автоматы будут производиться со 100%-ной локализацией», — рассказал Михеев.

Накануне Минобороны Индии и совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited подписали контракт на производство в Индии и поставку силовым министерствам страны более 600 тыс. автоматов Калашникова.

Таким образом, Индия станет первой зарубежной страной, которая будет производить автоматы Калашникова двухсотой серии.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что по этому контракту в Индии будет произведено более 600 тыс. автоматов Калашникова.

«Рособоронэкспорт» в феврале 2019 года заявил, что концерн оформил разрешительные документы на экспорт автоматов Калашникова двухсотой серии — АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205.

Уже в марте 2019 года президент России Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди объявили об открытии нового совместного предприятия по производству автоматов АК-203.

Предприятие использует мощности завода стрелкового оружия в городе Корва на северо-востоке Индии. Концерн «Калашников» владеет 42% акций Indo-Russian Rifles Private Limited, ещё 7,5% принадлежит «Рособоронэкспорту», контрольный пакет (50,5%) остаётся за Индией.

Автомат АК-203 в конфигурации для ВС Индии был впервые представлен на международной выставке вооружений DefExpo India 2020.

Двухсотый калашников

Разработка автоматов Калашникова двухсотой серии началась в 2011 году. Задача была получить индивидуальное стрелковое оружие, которое соответствовало бы современным требованиям.

От предшественников двухсотые калашниковы отличаются значительно улучшенной эргономикой.

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал RT, что при работе над новым поколением автоматов на предприятии «вплотную подошли к решению задачи по адаптации оружия под антропометрические данные бойца и комплекты носимой экипировки, которые поставляются в войска».

«В частности, военнослужащие получили возможность регулировать длину приклада, а также в зависимости от решаемых задач устанавливать на нём широкий перечень дополнительного оборудования — приборы прицеливания, рукоятки удержания, фонари, сошки и многое другое», — отметил Уржумцев в интервью RT.

Автомат АК-203 оснащён складным регулируемым прикладом, эргономичной пистолетной рукояткой и переводчиком огня с подпальцевым упором.

Кроме того, на ствольной накладке и цевье установлены две планки Пикатинни (кронштейны с рельсовым креплением) для крепления дополнительных прицелов и лазерных целеуказателей, фонарей и других приборов.

Посетители осматривают автомат Калашникова АК-203 на 1-й Международной оборонной выставке Defense & Security Expo Vietnam 2019 в Ханое

РИА Новости

© Александр Мельников

Пламегаситель на конце ствола также выполняет функцию тормоза-компенсатора. Крышка ствольной коробки шарнирно закреплена на колодке прицельной планки и фиксируется специальным замыкателем в задней части оружия.

Общая длина АК-203 — от 890 до 950 мм в зависимости от положения складного приклада при массе 3,8 кг. Прицельная дальность огня — 800 м, темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту при ёмкости магазина 30 патронов.

Автоматы Калашникова двухсотой серии — современное оружие, которое отличается надёжностью и отвечает всем предъявляемым к нему требованиям, отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Их основные достоинства — это надёжность, неприхотливость в эксплуатации. Винтовочный калибр 7,62 обладает довольно высокой убойной силой. От этого автомата не каждый бронежилет спасёт, это достаточно серьёзное штурмовое оружие. Модели двухсотой серии значительно осовременены, в них используются новые композитные материалы. Калашников стал меньше, интереснее на вид», — подчеркнул эксперт.

При этом Корнев обратил внимание на то, что Индия предпочла автоматы под полноразмерный винтовочный калибр 7,62 мм, а не под промежуточные патроны калибра 5,56 мм стандарта НАТО или российские 5,45 мм.

«Патрон 7,62 почти невозможно остановить: ему не мешают ни кусты, ни трава, ни листва. Промежуточные патроны имеют пулю со смещённым центром тяжести и могут менять свою траекторию при столкновении с лёгкими преградами вроде густого кустарника. Соответственно, патрон 7,62 будет более эффективным в условиях густых джунглей», — подчеркнул собеседник RT.

Потребности Индии

Самый распространённый вид индивидуального стрелкового оружия, который используется в ВС и силовых ведомствах Индии, — автоматическая винтовка INSAS местного производства.

Серийное производство этих автоматов началось в 1997 году. Впервые они широко применялись в ходе так называемой Каргильской войны — пограничного конфликта с Пакистаном в 1999 году.

Несмотря на их широкое распространение среди различных силовых ведомств Индии, они неоднократно критиковались за низкую надёжность и тактико-технические характеристики.

Индийский пограничник с автоматической винтовкой INSAS

AFP

© Indranil Mukherjee

С середины 2010-х годов Индия постепенно заменяет INSAS на автоматы AK различных модификаций. В августе этого года ВВС Индии приняли решение в экстренном порядке закупить 70 тыс. автоматов АК-103 для замены находящихся на вооружении винтовок INSAS.

Очевидные преимущества российского оружия по сравнению с принятыми на вооружение в Индии автоматическими винтовками INSAS оценили и в западном экспертном сообществе.

Так, американский военно-политический портал The National Interest в материале «Почему АК-203 может быть самым смертоносным автоматом в мире» подчеркнул, что «по сравнению со своим конкурентом INSAS АК-203 может похвастаться улучшенными во всех отношениях тактико-техническими характеристиками».

«У AK-203 нет пресловутого заклинивания или проблем при определённых температурах, от которых страдает INSAS, при этом он выигрывает, будучи легче, короче, и может похвастаться современной эргономикой. Последняя включает в себя полимерные ствольные накладки, планку Пикатинни и регулируемый приклад. При незначительности каждого из этих элементов по отдельности они делают обращение с оружием в целом ещё удобнее», — поясняет издание.

Материал The National Interest об автомате АК-203

© The National Interest

В марте индийский посол в России Датла Бала Венкатеш Варма заявил, что АК-203 в перспективе станет основным штурмовым оружием Вооружённых сил Индии.

«Заключение контракта на совместное производство АК-203 заложит основу полного перехода индийских вооружённых сил на использование АК-203 в качестве основного штурмового оружия», — сказал Варма.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков, планы производства 600 тыс. АК-203 в Индии говорят о том, что эта страна остро нуждается в принятии единого образца стрелкового оружия для своих ВС и российский автомат может им стать.

«Дело в том, что стрелковое оружие у индийской армии не единообразно. Фактически на вооружении нет общевойскового автомата, который применялся бы и в сухопутных силах, и в других видах войск. Цифра в 600 тыс. единиц, о которой идёт речь в контракте на совместное производство, — это очень мощная заявка на эту роль», — рассказал эксперт.

Леонков подчеркнул, что Россия продолжает укреплять свои позиции в партнёрстве с Индией.