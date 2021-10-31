«Надёжное прикрытие»: как продвигается модернизация российского парка «летающих радаров»

31 октября 2011 года Военно-воздушные силы России получили первый серийно модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Эта машина значительно превосходит советского предшественника по дальности и количеству обнаруживаемых целей, а также по качеству управления авиагруппировками. А-50У продолжает поступать в ВКС, но наряду с этим российская промышленность создаёт машину нового поколения А-100 «Премьер» с существенно улучшенными характеристиками. Как отмечают эксперты, самолёты ДРЛО — важный элемент обеспечения обороноспособности России, который значительно повышает возможности по разведке и управлению войсками.

Десять лет назад Военно-воздушным силам России был передан первый серийно модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У.

В последующие годы авиационные части РФ получили ещё несколько таких же «летающих радаров». Эти машины поступают в армию до сих пор.

В планах российских специалистов — дальнейшее наращивание возможностей авиапарка ДРЛО РФ посредством модернизации и поставок самолётов нового поколения.

«Ключевой элемент обороны»

А-50У — усовершенствованная версия советского самолёта ДРЛО, созданного на базе тяжёлого военного транспортника Ил-76 в конце 1970-х годов. Машина получила мощный на тот момент радиотехнический комплекс (РТК) «Шмель», состоявший из трёхкоординатной радиолокационной станции (РЛС), аппаратуры получения и обработки информации, цифрового вычислительного комплекса для решения задач управления и другого оборудования. Общая масса радиоэлектроники достигала 20 т.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, А-50 предназначен для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения. Самолёт ДРЛО способен передавать информацию на командные пункты, наводить истребители-перехватчики и выводить самолёты фронтовой авиации в район наземных целей при боевых действиях на малых высотах.

В комментарии RT заслуженный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов пояснил, что машины дальнего радиолокационного обнаружения ведут разведку на дистанции в сотни километров. Их работа позволяет повысить качество и скорость управления авиационными и наземными подразделениями.

«Самолёты ДРЛО выполняют важные разведывательные задачи, но вместе с тем их можно смело назвать воздушными командными пунктами. Они помогают наиболее точно оценить силы авиационной и морской группировок противника, определить оптимальное количество ресурсов для нанесения удара», — сказал Попов.

Аналогичного мнения придерживается и главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В разговоре с RT он назвал самолёты ДРЛО «ключевыми элементами обороны и разведки», особенно в угрожаемый период и в начале боевых действий.

«Если говорить просто, то самолёт ДРЛО летит высоко, видит далеко. Это в буквальном смысле глаза и уши. Он проводит разведку, выдаёт целеуказание. Информация, которую получает эта машина, очень важна. При этом самолёты ДРЛО крайне уязвимы, учитывая дальность современных ракет», — подчеркнул Дрозденко.

Военные нередко называют А-50 и А-50У самолётами радиолокационного дозора и наведения (РЛДН). Однако, как говорят эксперты, терминологическая разница никак не меняет предназначение этих машин.

В Минобороны отмечают, что самолёты РЛДН имеют стратегическое значение для оборонного потенциала РФ и являются составной частью Объединённой системы ПВО СНГ.

А-50 в сопровождении истребителей

© Министерство обороны РФ

«За период эксплуатации самолёты РЛДН А-50 внесли весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны, выполняя поставленные боевые задачи в воздушном пространстве Российской Федерации и за её пределами, принимая участие в локальных боевых действиях и контртеррористических операциях», — сообщается на сайте военного ведомства.

Максимальная скорость А-50 составляет 810 км/ч, крейсерский потолок — 10 км. Самолёт оснащён четырьмя двигателями Д-30КП. Без дозаправки и на удалении 10 тыс. км от аэродрома взлёта машина способна вести патрулирование в течение четырёх часов.

Аппаратура А-50 может одновременно сопровождать 50—60 целей и наводить 10—12 истребителей. Для передачи информации на расстояние порядка 2 тыс. км и более экипаж «летающего радара» имеет возможность задействовать коротковолновый диапазон и спутниковую связь.

Над повышением возможностей А-50 работали сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) и АО «Концерн радиостроения «Вега» (сейчас входит в «Росэлектронику» корпорации «Ростех»).

Результатом работ стал радиотехнический комплекс «Шмель-М». По данным компании «Вега», модернизация позволила существенно улучшить тактико-технические характеристики оборудования «летающего радара».

Основной акцент в работах по совершенствованию А-50 был сделан на интеграции новой элементной базы и системы сквозной цифровой обработки сигналов.

В итоге удалось значительно уменьшить габариты и массу аппаратуры, что, в свою очередь, позволило брать на борт больше топлива и увеличить время патрулирования.

А-50У получил улучшенные комплексы связи, универсальные средства отображения информации на основе дисплеев с жидкокристаллическими индикаторами, новый пилотажный комплекс со спутниковой навигационной системой. Ещё одним достижением модернизации стали более совершенные алгоритмы, регулирующие работу РТК, и сокращение энергопотребления.

Позаботились инженеры и о защите самолёта ДРЛО от ракетного удара. Для этого на А-50У установлен комплекс самообороны, состоящий из средств активного и пассивного радиопротиводействия. Система способна выбрасывать тепловые ловушки и радиолокационные отражатели, уводящие ракеты противника от самолёта.

Отдельное внимание было уделено обеспечению комфорта службы экипажа. На А-50У появились помещения для отдыха, буфет с бытовым оборудованием и санузел.

Ключевые тактико-технические характеристики обновлённого самолёта ДРЛО разработчики и Минобороны РФ не раскрывают. Однако в открытых источниках есть предположительные данные о произошедших изменениях.

Модернизированный А-50У

РИА Новости

© Антон Денисов

Например, газета «Известия» ранее сообщила, что А-50У оснастили более экономичными двигателями. При этом оборудование машины позволяет обнаруживать вражеский бомбардировщик за 650 км, а крылатую ракету — за 215 км.

В материале онлайн-энциклопедии «Уголок неба», посвящённом А-50У, сообщается, что «летающий радар», предположительно, получил возможность фиксировать истребитель, летящий на большой высоте, на дальности до 300—600 км. При этом морские цели обнаруживаются на удалении до 400 км. Также благодаря модернизации РТК машина способна сопровождать в несколько раз больше целей.

Эти данные подтверждаются информационными сообщениями «Росэлектроники» и «Ростеха», но без публикации точных показателей.

«Надёжное прикрытие»

Владимир Попов уверен, что в ходе модернизации А-50 российские конструкторы и военные ориентировались на качественные изменения в развитии авиации вероятного противника.

«Это появление более скоростных и малозаметных летательных аппаратов, БПЛА, которые могут нести ударное вооружение и средства радиоэлектронной борьбы. А-50У позволяет ранжировать эти цели по степени угрозы», — подчеркнул Попов.

С его точки зрения, важным экзаменом для А-50У стала сирийская операция. Самолёт ДРЛО применялся в арабской республике вплоть до военного разгрома ИГ* в конце 2017 года. Попов предполагает, что «летающий радар» помогал российскому контингенту более эффективно отслеживать полёты авиации стран, вовлечённых в этот конфликт не на стороне официального Дамаска.

«А-50У — машина, которая в большей мере нужна для крупномасштабных операций. Поэтому в контексте Сирии можно предположить, что она использовалась для отслеживания самолётов и БПЛА Израиля и натовских государств, которые не брезговали нарушать заключённые с Москвой договорённости о правилах полётов», — рассуждает Попов.

В зарубежных СМИ сложилось несколько иное мнение о миссии А-50У в САР. Например, в публикации американского издания The National Interest от мая 2017 года говорилось, что переброска самолёта ДРЛО в Сирию могла быть ответной мерой на ракетный удар ВМС США по авиабазе Шайрат в начале апреля того же года. В статье отмечается, что появление «летающего радара» увеличивает эффективность предупреждения о подобных атаках.

По данным «Известий», российская промышленность продолжает модернизировать поставляемые в войска А-50У и наряду с этим создаёт самолёт ДРЛО нового поколения — А-100 «Премьер».

Его ключевой особенностью станет антенна с фазированной решёткой, обладающая более высокими характеристиками по обнаружению и сопровождению целей. Помимо этого, «Премьер» оснастят полностью цифровым навигационным комплексом и цифровой системой управления.

Самолёт ДРЛО России нового поколения А-100

© «Ростех»

Как говорится в материалах «Ростеха», оборудование А-100 позволяет «мгновенно обнаруживать, опознавать и классифицировать цели, моментально передавать информацию на пункты управления для целеуказания корабельным и наземным зенитным средствам».

Попов полагает, что успешное завершение работ по «Премьеру» позволит создать важный для укрепления безопасности России авиапарк.

«Эта программа очень дорогая, и к тому же большого количества самолётов ДРЛО России не требуется. Я думаю, что А-50У и А-100 необходимы прежде всего для надёжного прикрытия трёх стратегических направлений — западного, дальневосточного и среднеазиатского», — резюмировал Попов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.