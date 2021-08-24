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«Надёжно защищает экипаж»: какими возможностями обладает российская бронемашина «Бумеранг»

24 августа 2021, 21:40  •  36 • В России
Государственные испытания боевой платформы «Бумеранг» могут быть завершены в ближайшие год-полтора. Об этом сообщили в «Военно-промышленной компании», которая занимается разработкой данного проекта. «Бумеранг» представляет собой восьмиколёсную бронированную боевую машину. Она создаётся в двух вариантах — БМП и БТР. От использующейся сейчас в ВС РФ техники этого класса её отличает принципиально новый уровень защиты перевозимого личного состава. Кроме того, «Бумеранг» создан на модульной основе, что позволяет менять набор его вооружения и другого оснащения в зависимости от требований заказчика. По словам аналитиков, в перспективе эти машины могут заменить в российской армии БТР-82.
 
Бронетранспортер «Бумеранг» во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне «Алабино» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» РИА Новости © Михаил Воскресенский
 

Государственные испытания боевой бронированной машины «Бумеранг» будут завершены в ближайшие год-полтора. Об этом сообщил генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий.

«Мы завершили предварительные испытания. Доделываем два образца, и они выходят на государственные испытания. Думаю, в течение ближайшего года — полутора лет они будут завершены. ВПК идёт в соответствии с нашей дорожной картой, которую утвердил заместитель министра обороны», — сказал он в интервью ТАСС в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».

По его словам, компания уже получила необходимые документы для продвижения данного проекта на зарубежный рынок.

«Два образца сейчас собраны на 80—85%. Мы их облегчили, чтобы машины плавали. Более того, по модификациям К-16 и К-17 мы уже получили рекламные паспорта и паспорта экспортного облика и можем продвигать их за рубеж. Компания уже начинает делать такие предложения, потому что это очень серьёзное шасси», — заявил Красовицкий.

  • Бронетранспортёры (БТР) «Бумеранг» во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко сообщил, что «Бумеранг» находится на завершающей стадии испытаний и опытно-промышленная партия появится в войсках в ближайшее время.

Модульный принцип и новая компоновка

«Бумеранг» — это унифицированная колёсная бронированная платформа, созданная в «Военно-промышленной компании» (входит в холдинг «Русские машины») на полноприводном шасси с колёсной формулой 8×8 и независимой подвеской.

Впервые данная машина была продемонстрирована на закрытой части выставки Russia Arms EXPO в 2013 году. Широкой публике «Бумеранг» показали в 2015 году на параде Победы на Красной площади.

Создавая данный проект, разработчики использовали компоновочную схему, которая ранее не применялась российскими и советскими оружейниками.

«При разработке машины были учтены современные требования мирового рынка и принята новая компоновочная схема: отделение управления впереди слева, моторно-трансмиссионное отделение впереди справа, боевое отделение в середине, а отделение десанта в кормовой части машины», — отмечается на сайте «Ростеха».

Кроме того, «Бумеранг» создан с использованием модульного принципа, что позволяет «изменять состав конкретной машины семейства за счёт установки различных комплексов вооружения, систем активной и пассивной защиты в зависимости от назначения образца и требований заказчика», сообщают в ВПК.

  • Боевая машина пехоты БМП К-17 «Бумеранг» во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в сухопутном кластере на полигоне «Алабино» в Московской области
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

По данным «Ростеха», «Бумеранг» может перевозить до 11 человек личного состава. При этом посадка и высадка боевого расчёта, в отличие от стоящих сейчас на вооружении ВС РФ БТР-82, осуществляется через верхние люки и кормовую дверь или рампу. По словам экспертов, это увеличивает безопасность десанта в условиях боевых действий.

Помимо этого, защиту военных обеспечивают средства снижения заметности машины, пассивная броня, а также комплексы активной защиты и постановки помех.

«Сиденья десантников антитравматические, со сдающим звеном и пятиточечными ремнями безопасности. Для посадки и высадки десанта в корме корпуса оборудована откидная аппарель», — информируют разработчики.

Стоит отметить, что платформа «Бумеранг» создаётся в двух вариантах: бронетранспортёр (К-16) и боевая машина пехоты (К-17).

На БМП К-17 устанавливается необитаемый универсальный боевой модуль «Бумеранг-БМ».

«В качестве основного оружия в этом боевом модуле использована 30-мм автоматическая пушка 2А42. Её готовый к боевому использованию боекомплект составляет 500 патронов, снаряжённых в две ленты. В качестве дополнительного оружия в комплексе вооружения БМП К-17 используется спаренный с пушкой 7,62-мм пулемёт ПКТМ с боекомплектом 2000 патронов, снаряжённых в одну ленту», — указано на сайте ВПК.

К-17 также оснащена управляемым ракетным вооружением — двумя спаренными пусковыми установками противотанкового комплекса «Корнет-Д». Они предназначены для борьбы «с бронированными движущимися и неподвижными наземными целями, низколетящими самолётами, вертолётами и беспилотными летательными аппаратами», сообщают создатели «Бумеранга». Максимальная дальность стрельбы «Корнета-Д» — десять километров.

Стоит отметить, что на сайте ВПК отсутствует информация о вооружении К-16, а также в целом не сообщается, чем будет отличаться оснащение двух машин. Однако аналитики предполагают, что К-16 будет оборудована более лёгким вооружением.

По данным ВПК, «Бумеранг» может развивать на шоссе скорость не менее 100 км/ч и имеет запас хода как минимум 800 км. В качестве силового агрегата на нём используется турбодизельный двигатель ЯМЗ-780, развивающий максимальную мощность 750 л.с.

Разработчики также сообщают, что использующийся на «Бумеранге» программно-технический комплекс даёт возможность интегрировать бронемашину в единую систему управления тактического звена и «обеспечивает работу в едином информационном пространстве боевого управления».

«Преодолевать любые препятствия»

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, отличительной особенностью «Бумеранга» является его модульная система.

«Эта машина хороша тем, что на неё можно установить любой боевой блок, например 30-мм пушку, противотанковые управляемые ракеты, зенитные комплексы. Кроме того, важная особенность заключается в том, что эта машина может преодолевать любые препятствия, в том числе передвигаясь на воде», — сказал эксперт в беседе с RT.

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Виктор Литовкин полагает, что такие машины сегодня востребованы в российской армии, однако вряд ли они смогут в ближайшей перспективе полностью вытеснить проверенные временем БТР-82.

«Подобные машины сегодня в российской армии востребованы. «Бумеранг» надёжно защищает экипаж, в том числе и от противотранспортных мин. Однако вряд ли «Бумеранги» сразу заменят имеющиеся БТР-82, поскольку те ещё довольно долго прослужат российской армии», — сказал аналитик.

  • Бронетранспортёр БТР-82А во время третьего этапа всеармейского конкурса «Морской десант — 2021» на тактическом поле «Мыс Клерка» полигона Бамбурово в Приморском крае
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Стоит отметить, что «Бумеранг» и БТР-82, также производящийся в ВПК, имеют ряд существенных конструктивных различий.

Так, БТР-82 ниже «Бумеранга» (2725 мм против 3185 мм), его полная боевая масса меньше (16 т против 28,6 т). Кроме того, этот бронетранспортёр в различных модификациях используется в войсках уже не одно десятилетие, поэтому его эксплуатация и обслуживание в армии хорошо налажены, говорят эксперты.

В то же время «Бумеранг» обеспечивает несравнимо более высокую защиту личного состава, обладает более мощным двигателем и может передвигаться быстрее БТР-82 (100 км/ч против 80 км/ч). Кроме того, у БТР-82 высадка и посадка десанта осуществляется в основном через боковые двери, что в условиях боя является не самым безопасным решением. Помимо этого, говорят аналитики, БТР-82 создан на базе ещё советских образцов бронетранспортёров и фактически достиг предела своих модернизационных возможностей.

«БТР-82 практически исчерпал свои возможности, поэтому «Бумеранг» более предпочтителен. У «Бумеранга» современный класс защиты, в том числе противоминной, современная система управления огнём, которая обнаруживает цели, идентифицирует их и позволяет вести по ним высокоточный огонь. К тому же у «Бумеранга» модульная система», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитики не исключают вариант, при котором обе машины могут использоваться в войсках параллельно.

«Машины будут применяться для различных целей, так как всё-таки они довольно сильно отличаются друг от друга», — говорит Виктор Литовкин.

Эксперты полагают, что на данном этапе говорить о перспективах «Бумеранга» на зарубежных рынках преждевременно, потому что машина ещё не прошла цикл испытаний и не принята на вооружение в ВС РФ.

«Пока эта машина не займёт прочное место в рядах вооружённых сил России, трудно говорить о том, как она будет продаваться за границей. Теоретически «Бумеранг» может заинтересовать любые страны, кроме тех, что входят в НАТО или находятся под контролем США. То есть речь идёт об Индии, Китае, Ираке, Египте, Алжире и других наших традиционных партнёрах в военно-технической сфере», — сказал Виктор Литовкин.

Схожей позиции придерживается и Алексей Леонков.

«У нас есть традиционные потребители нашей техники: представители стран Азии, некоторые из стран Африки и Южной Америки. На вооружении многих из этих стран стоят произведённые ещё в СССР БТР 1960—1980-х годов. Эти государства, вероятно, проявят интерес к «Бумерангу», — заключил аналитик.

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