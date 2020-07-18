«Надёжная защита от вероятного нападения»: как развивается программа по созданию атомных подводных лодок класса «Борей»

Первый серийный ракетоносец проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег» спущен на воду со стапелей завода «Севмаш». До конца года планируется передать его ВМФ. Эти АПЛ по своим характеристикам относятся к четвёртому поколению субмарин. Они оснащаются 16 межконтинентальными ракетами «Булава», которые могут нести от шести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения. По словам аналитиков, атомоходы такого типа являются одним из главных компонентов российской ядерной триады и важным фактором глобального сдерживания.

Первый серийный ракетоносец проекта 995А («Борей-А») «Князь Олег» спущен на воду. Об этом сообщается на сайте производителя судна — ПО «Севмаш» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК).

«Сегодня, 16 июля, на АО «ПО «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Олег», — отмечается в сообщении.

По старой традиции командир экипажа АПЛ «Князь Олег» капитан 2-го ранга Игорь Голубев разбил о борт субмарины бутылку шампанского.

Теперь АПК «Князь Олег» ждут заводские и государственные испытания, которые обеспечит сдаточная команда «Севмаша».

«Вывод корабля из эллинга «Севмаша» — завершение значимого этапа в строительстве АПЛ. Серийный атомный подводный крейсер «Князь Олег» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к четвёртому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России», — говорится в сообщении верфи.

На торжественном мероприятии присутствовали представители Главного штаба ВМФ, Объединённой судостроительной корпорации, завода «Севмаш», разработчика судна АО ЦКБ МТ «Рубин», а также властей Архангельской области.

Церемония спуска на воду АПЛ «Князь Олег»

© Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко указал на большую значимость данного проекта для российского флота.

«Эти корабли будут определять облик ВМФ России в XXI веке, — заявил он. — Я от всей души хочу выразить огромную благодарность всем, кто рука об руку с нами все эти годы кропотливо каждый день строил этот корабль».

Ранее в интервью ТАСС Будниченко заявил, что передать АПЛ «Князь Олег» заказчику планируется в 2020 году.

«В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомных подводных лодки: атомную подлодку «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск», — заявил он в декабре 2019-го, подводя итоги деятельности компании за год.

В целом же, как отмечал глава «Севмаша» летом прошлого года, завершить реализацию программы по строительству подлодок классов «Борей» и «Борей-А» планируется к 2023 году.

Грозные и бесшумные

История проекта «Борей» берёт своё начало в 1980-х годах. Подводные корабли данного типа должны заменить устаревшие атомоходы третьего поколения проектов 667БДР «Кальмар», 667БДРМ «Дельфин» и 941 «Акула».

Первый «Борей» пополнил ВМФ в 2013 году — им стал ракетоносец К-535 «Юрий Долгорукий». Судно было заложено ещё в 1996 году, однако его строительство затянулось из-за недостатка финансирования в 1990-е годы и технических сложностей при разработке новейших межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», предназначенных для пусков с таких АПЛ.

В дальнейшем время от закладки до передачи ВМФ серийных АПЛ сократилось примерно до восьми лет.

После «Юрия Долгорукого» в конце того же 2013 года флот получил АПЛ К-550 «Александр Невский», а в 2014 году — К-551 «Владимир Мономах».

Параллельно с этим в ЦКБ МТ «Рубин» занимались модернизацией проекта, новая версия которого получила название «Борей-А» или 955А. Его головным судном стала АПЛ К-549 «Князь Владимир», которая была передана ВМФ в июне этого года. Церемония закладки первого серийного корабля — АПЛ «Князь Олег» — состоялась 27 июля 2014 года.

Помимо «Князя Владимира» и «Князя Олега» в рамках проекта будут построены АПЛ «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Все они уже заложены на «Севмаше».

Корабли обоих проектов оснащаются 16 ракетами «Булава», которые могут нести от шести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения. Радиус действия Р-30 составляет, по разным данным, от 8 до 10 тыс. км, а круговое вероятное отклонение 250—300 м. Такие МБР могут преодолевать любые существующие системы противовоздушной обороны вероятного противника.

Ещё одно преимущество атомоходов — малая заметность, которая обеспечивается за счёт сниженного уровня шума. Что, в свою очередь, достигается благодаря использованию звукопоглощающих материалов.

«Они малошумные: обнаружить их в океане практически невозможно. При этом они могут нанести удар не только из-под воды в океане, но и прямо со своих мест базирования», — рассказал в интервью RT военный эксперт Виктор Литовкин.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с RT также выделил аналогичные преимущества этих субмарин.

«Подлодки хороши тем, что имеют большую глубину погружения, малую шумность подводного хода, оснащены всеми необходимыми элементами гидроакустической аппаратуры, что позволяет им видеть противника в то время, когда противник их не видит», — отметил он.

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» после прибытия на главную базу подводных сил Северного флота в Гаджиево

© Павел Львов/РИА Новости

При этом об отличиях проекта «Борей-А» от оригинальной версии информации в открытом доступе практически нет. Ранее ряд СМИ предполагали, что улучшения, скорее всего, затронули акустическую и магнитную «заметность» кораблей. Помимо этого, эксперты допускали, что усовершенствованию подверглись средства управления, связи и гидроакустики, а также условия жизни экипажа.

По мнению аналитиков, сейчас корабли класса 955А — наиболее совершенные подводные атомные ракетоносцы в мире. По своим характеристикам они превосходят американские аналоги, в частности подлодки типа «Огайо» — один из основных элементов сил ядерного сдерживания США. Так, «Князь Владимир» имеет рабочую глубину погружения более 400 м против 365 м у «Огайо». Выше у него и подводная скорость: 30 узлов против 25-ти.

Помимо этого, инженерам ЦКБ «Рубин» удалось добиться снижения численности экипажа, необходимой для управления судном. На «Князе Владимире» служат не более 107 человек, в то время как у АПЛ «Огайо» этот показатель составляет 155 человек.

Что касается планов по дальнейшему развитию проекта, то ещё в 2017-м начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что ведутся конструкторские работы по созданию подводных лодок серии «Борей-Б». Однако подробностей об этом проекте в открытых источниках на настоящий момент нет.

Разрабатывается и проект по созданию атомоходов пятого поколения. Об этом в 2018 году рассказал на тот момент главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв.

«Недоступны для средств разведки»

Эксперты подчёркивают, что основной задачей субмарин класса «Борей» и «Борей-А» является ядерное сдерживание.

«Стратегическая задача у них одна, как у всей ядерной триады России, — это сдерживание вероятного противника. Чтобы он знал, что в случае нападения он неминуемо получит ответный ракетно-ядерный удар. Для этого на «Бореях» имеются 16 ракет «Булава», — говорит Литовкин.

В свою очередь, Виктор Мураховский отметил, что при необходимости такие АПЛ могут поражать и другие типы целей.

«Это морской компонент стратегических ядерных сил России. Их главная миссия — быть носителями современных систем стратегического ядерного вооружения, то есть межконтинентальных баллистических ракет высокой надёжности и большой досягаемости. Характеристики «Булавы» ранее были подтверждены в ходе успешных пусков. Кроме того, подлодки проекта 955 могут бороться с субмаринами и надводными кораблями», — отметил аналитик.

По словам Мураховского, главным преимуществом таких АПЛ перед другими компонентами ядерной триады является их мобильность и скрытность.

«Подлодки, в отличие от наземных систем межконтинентальных баллистических ракет, скрыты от противника. Находясь в районах оперативного развёртывания, они фактически недоступны для его средств разведки. Это их главное преимущество. Таким образом РФ обеспечила себе надёжную защиту от вероятного нападения», — заключил эксперт.