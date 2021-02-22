Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Главная / В России

«Надёжная, удобная и недорогая техника»: когда МВД и Росгвардия могут принять на вооружение новый автомат АК-12

22 февраля 2021, 09:00  •  16 • В России
Новый российский автомат АК-12 пройдёт испытания в МВД РФ и Росгвардии. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов. Он отметил, что по результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки этого вида вооружения. Тарасов добавил, что поставки АК-12 в ведомства могут начаться не раньше 2022 года. Эксперты отмечают, что в подразделениях МВД и Росгвардии автомат способен заменить устаревшие АК-74М и АКС-74У, составляющие основу арсенала обоих ведомств.
 
© REUTERS/Sergei Karpukhin
 

Министерство внутренних дел России и Росгвардия проводят испытания нового автомата АК-12, с перспективой его закупки в будущем. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов на оружейной выставке IDEX в ОАЭ.

«По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки (этого вида оружия. — RT). О возможных закупках в эти ведомства можно будет говорить не раньше 2022 года», — пояснил Тарасов.

При этом глава концерна не стал комментировать возможный объём автоматов АК-12, которые получит в 2021 году Минобороны России. Напомним, российское оборонное ведомство в 2018 году уже приняло на вооружение новые автоматы концерна «Калашников» АК-12 калибра 5,45 мм и АК-15 калибра 7,62 мм. В июне прошлого года госкорпорация «Ростех» сообщила, что в 2020 году Минобороны России получило 35 тыс. автоматов АК-12.

Индивидуальное оружие военнослужащих

Разработка автомата АК-12 началась в 2011 году по инициативе генерального конструктора завода «Ижмаш» (позднее стал частью концерна «Калашников») Владимира Злобина. В 2013 году АК-12 был представлен для участия в конкурсе Минобороны России на создание нового автомата в рамках испытаний экипировки «Ратник». Новое оружие должно было заменить устаревший АК-74М, являющийся основным оружием сухопутных войск ВС РФ.

Основными конкурентами АК-12 на этом конкурсе были автоматы семейства АЕК-971 ковровского завода им. Дегтярёва. Однако в начале 2015 года Минобороны РФ решило, что новый автомат разработки концерна «Калашников» не соответствует требованиям технического задания, и отдало предпочтение автоматам завода им. Дегтярёва.

  • Автомат АК TR3 на ежегодной презентации концерна «Калашников» в Москве. Автомат АК TR3 является гражданской версией автомата АК-12, принятого на вооружение Сухопутными войсками, морской пехотой и подразделениями ВДВ
  • РИА Новости
  • © Алексей Паньшин

Весной того же года новое руководство концерна приняло решение отказаться от разработки АК-12 в том виде, в каком он существовал на первоначальном этапе, и переключиться на проект под рабочим названием АК-400. В новом варианте были совмещены технические решения автомата предыдущего поколения АК-74М и коммерчески успешного автомата «сотой» серии — АК-103.

Этот полностью обновлённый автомат снова получил название АК-12 и вместе с унифицированным с ним АК-15 был отправлен на второй этап государственных испытаний. Минобороны приняло решение, что АК-12 соответствует выдвинутым конкурсным требованиям, и автомат прошёл госиспытания.

В начале 2018 года Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы обоих конкурирующих предприятий. При этом АК-12 и АК-15 «Калашникова» были приняты как индивидуальное оружие военнослужащих Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ, тогда как автоматы завода им. Дегтярёва АЕК-971 и АЕК-973 стали оружием частей специального назначения.

Вес автомата АК-12 с пустым магазином составляет 3,5 кг, скорость стрельбы — до 700 выстрелов в минуту. Длина оружия в боевом положении достигает 940 мм, а со сложенным прикладом может сокращаться до 690 мм. Длина ствола при этом составляет 415 мм.

АК-12 оснащён облегчённым телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Он стал первым российским автоматом, оснащённым планками Пикатинни — специальным кронштейном с рельсовым креплением для лёгкой установки прицелов, передних рукояток и другого оборудования.

Функциональный, простой и надёжный

Автомат АК-12, как и его предшественник, использует патроны промежуточного калибра 5,45 × 39 мм. После разработки и принятия на вооружение этих боеприпасов основным оружием советской, а затем и российской армии стал автоматный комплекс АК-74М, сконструированный Михаилом Калашниковым.

Из-за своего широкого распространения в войсках АК-74М и его модификации составляют основу автоматного арсенала как российской полиции, так и Росгвардии (до 2016 года — Внутренних войск МВД РФ).

Основным табельным оружием полицейского является пистолет, однако в экстренных ситуациях и для охраны важных объектов сотрудники МВД могут вооружаться и автоматами. В полиции основным оружием такого типа является АКС-74У — модификация АК-74М с укороченным стволом и складным прикладом, разработанная в 1980-х годах для экипажей боевых машин, десантников и частей МВД.

  • Сотрудник МВД России, вооружённый автоматом АКС-74У
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Специализированные издания и эксперты отмечают, что этот автомат по-прежнему широко распространён в полиции, так как МВД обладает большими запасами АКС-74У, у которых ещё не вышли сроки эксплуатации. Однако со временем АКС-74У заменит именно АК-12, говорят эксперты. 

«Новый вид оружия выполнен из новых материалов, у него есть возможность закрепления дополнительных устройств, например фонаря, оптического прицела, целеуказателя», — пояснил в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

По его словам, стоит ожидать, что АК-12 хорошо покажет себя на испытаниях, после чего будет поставлен в МВД и Росгвардию.

«Новый автомат Калашникова будет успешнее справляться с задачами, которые решают сотрудники МВД. Хотя сложно привести пример из истории, который бы продемонстрировал, что та или иная модель АК не справилась с поставленной задачей или не смогла оправдать надежд, которые на неё возлагались», — добавил Бутырин.

С такой оценкой согласен и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, который в комментарии RT отметил, что АК-12 является более современным и технологичным, чем его предшественники.

«Новые АК-12 заменят старые варианты автомата Калашникова, которые сейчас стоят на вооружении в структурах МВД и Росгвардии, в частности, начиная с советских АК-74 и АКС-74У калибра 5,45 мм и заканчивая поздними российскими вариантами», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что АК-12 представляет собой функциональный, простой в обращении и надёжный автомат.

«Стоит отметить, что автоматы Калашникова отличаются от большинства зарубежных аналогичных моделей тем, что это надёжная, удобная и недорогая техника, которая легко ремонтируется и которую крайне трудно вывести из строя. При этом убойная сила, боезапас позволяют в столкновении на малой и средней дальности уверенно поражать цель. Не всякое огнестрельное оружие обладает такими останавливающими свойствами — одного выстрела из автомата Калашникова, как правило, достаточно, чтобы остановить нарушителя», — заключил Дмитрий Корнев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
19 февраля 2021, 02:10
«Несоразмерная защита»: москвичка, получившая условный срок за самооборону, пытается доказать вину своего насильника
21 февраля 2021, 20:10
«Обеспечить превосходство над лучшими аналогами»: серийные поставки танков «Армата» в армию начнутся в 2022 году
21 февраля 2021, 08:15
«Хорошие экспортные перспективы»: какие ЗРК и системы ПВО представит «Алмаз-Антей» на оружейной выставке IDEX 2021
22 февраля 2021, 00:45
«По особым целям»: как управляемые снаряды «Краснополь-М2» усилят артиллерию Вооружённых сил России
21 февраля 2021, 18:20
«Дочь не знает, где я»: заключённые колонии под Новосибирском мастерят кукольные домики для детей-сирот
19 февраля 2021, 16:50
«По причине отсутствия видимости»: движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли из-за сильного снегопада
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
21 февраля 2021, 22:05
«Уважаемые натовцы, летайте»: в Киеве объяснили заявление о небе Крыма
21 февраля 2021, 23:55
«НАТО ждет поражение»: в США оценили возможный сценарий конфликта с РФ
22 февраля 2021, 01:45
Россия и Белоруссия разорвут НАТО на части в Европе: NI просит США о помощи
22 февраля 2021, 07:15
Война против России в разгаре: Военный эксперт прописал рецепт победы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
15 февраля 2021, 10:36
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла в огонь"
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
16 февраля 2021, 09:51
Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.