«Надёжная, удобная и недорогая техника»: когда МВД и Росгвардия могут принять на вооружение новый автомат АК-12

Новый российский автомат АК-12 пройдёт испытания в МВД РФ и Росгвардии. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов. Он отметил, что по результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки этого вида вооружения. Тарасов добавил, что поставки АК-12 в ведомства могут начаться не раньше 2022 года. Эксперты отмечают, что в подразделениях МВД и Росгвардии автомат способен заменить устаревшие АК-74М и АКС-74У, составляющие основу арсенала обоих ведомств.

Министерство внутренних дел России и Росгвардия проводят испытания нового автомата АК-12, с перспективой его закупки в будущем. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов на оружейной выставке IDEX в ОАЭ.

«По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки (этого вида оружия. — RT). О возможных закупках в эти ведомства можно будет говорить не раньше 2022 года», — пояснил Тарасов.

При этом глава концерна не стал комментировать возможный объём автоматов АК-12, которые получит в 2021 году Минобороны России. Напомним, российское оборонное ведомство в 2018 году уже приняло на вооружение новые автоматы концерна «Калашников» АК-12 калибра 5,45 мм и АК-15 калибра 7,62 мм. В июне прошлого года госкорпорация «Ростех» сообщила, что в 2020 году Минобороны России получило 35 тыс. автоматов АК-12.

Индивидуальное оружие военнослужащих

Разработка автомата АК-12 началась в 2011 году по инициативе генерального конструктора завода «Ижмаш» (позднее стал частью концерна «Калашников») Владимира Злобина. В 2013 году АК-12 был представлен для участия в конкурсе Минобороны России на создание нового автомата в рамках испытаний экипировки «Ратник». Новое оружие должно было заменить устаревший АК-74М, являющийся основным оружием сухопутных войск ВС РФ.

Основными конкурентами АК-12 на этом конкурсе были автоматы семейства АЕК-971 ковровского завода им. Дегтярёва. Однако в начале 2015 года Минобороны РФ решило, что новый автомат разработки концерна «Калашников» не соответствует требованиям технического задания, и отдало предпочтение автоматам завода им. Дегтярёва.

Автомат АК TR3 на ежегодной презентации концерна «Калашников» в Москве. Автомат АК TR3 является гражданской версией автомата АК-12, принятого на вооружение Сухопутными войсками, морской пехотой и подразделениями ВДВ

РИА Новости

© Алексей Паньшин

Весной того же года новое руководство концерна приняло решение отказаться от разработки АК-12 в том виде, в каком он существовал на первоначальном этапе, и переключиться на проект под рабочим названием АК-400. В новом варианте были совмещены технические решения автомата предыдущего поколения АК-74М и коммерчески успешного автомата «сотой» серии — АК-103.

Этот полностью обновлённый автомат снова получил название АК-12 и вместе с унифицированным с ним АК-15 был отправлен на второй этап государственных испытаний. Минобороны приняло решение, что АК-12 соответствует выдвинутым конкурсным требованиям, и автомат прошёл госиспытания.

В начале 2018 года Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы обоих конкурирующих предприятий. При этом АК-12 и АК-15 «Калашникова» были приняты как индивидуальное оружие военнослужащих Сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ, тогда как автоматы завода им. Дегтярёва АЕК-971 и АЕК-973 стали оружием частей специального назначения.

Вес автомата АК-12 с пустым магазином составляет 3,5 кг, скорость стрельбы — до 700 выстрелов в минуту. Длина оружия в боевом положении достигает 940 мм, а со сложенным прикладом может сокращаться до 690 мм. Длина ствола при этом составляет 415 мм.

АК-12 оснащён облегчённым телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Он стал первым российским автоматом, оснащённым планками Пикатинни — специальным кронштейном с рельсовым креплением для лёгкой установки прицелов, передних рукояток и другого оборудования.

Функциональный, простой и надёжный

Автомат АК-12, как и его предшественник, использует патроны промежуточного калибра 5,45 × 39 мм. После разработки и принятия на вооружение этих боеприпасов основным оружием советской, а затем и российской армии стал автоматный комплекс АК-74М, сконструированный Михаилом Калашниковым.

Из-за своего широкого распространения в войсках АК-74М и его модификации составляют основу автоматного арсенала как российской полиции, так и Росгвардии (до 2016 года — Внутренних войск МВД РФ).

Основным табельным оружием полицейского является пистолет, однако в экстренных ситуациях и для охраны важных объектов сотрудники МВД могут вооружаться и автоматами. В полиции основным оружием такого типа является АКС-74У — модификация АК-74М с укороченным стволом и складным прикладом, разработанная в 1980-х годах для экипажей боевых машин, десантников и частей МВД.

Сотрудник МВД России, вооружённый автоматом АКС-74У

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Специализированные издания и эксперты отмечают, что этот автомат по-прежнему широко распространён в полиции, так как МВД обладает большими запасами АКС-74У, у которых ещё не вышли сроки эксплуатации. Однако со временем АКС-74У заменит именно АК-12, говорят эксперты.

«Новый вид оружия выполнен из новых материалов, у него есть возможность закрепления дополнительных устройств, например фонаря, оптического прицела, целеуказателя», — пояснил в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

По его словам, стоит ожидать, что АК-12 хорошо покажет себя на испытаниях, после чего будет поставлен в МВД и Росгвардию.

«Новый автомат Калашникова будет успешнее справляться с задачами, которые решают сотрудники МВД. Хотя сложно привести пример из истории, который бы продемонстрировал, что та или иная модель АК не справилась с поставленной задачей или не смогла оправдать надежд, которые на неё возлагались», — добавил Бутырин.

С такой оценкой согласен и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, который в комментарии RT отметил, что АК-12 является более современным и технологичным, чем его предшественники.

«Новые АК-12 заменят старые варианты автомата Калашникова, которые сейчас стоят на вооружении в структурах МВД и Росгвардии, в частности, начиная с советских АК-74 и АКС-74У калибра 5,45 мм и заканчивая поздними российскими вариантами», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что АК-12 представляет собой функциональный, простой в обращении и надёжный автомат.

«Стоит отметить, что автоматы Калашникова отличаются от большинства зарубежных аналогичных моделей тем, что это надёжная, удобная и недорогая техника, которая легко ремонтируется и которую крайне трудно вывести из строя. При этом убойная сила, боезапас позволяют в столкновении на малой и средней дальности уверенно поражать цель. Не всякое огнестрельное оружие обладает такими останавливающими свойствами — одного выстрела из автомата Калашникова, как правило, достаточно, чтобы остановить нарушителя», — заключил Дмитрий Корнев.