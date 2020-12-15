«Надёжная и мощная»: космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк прошёл успешно. Об этом сообщило Минобороны России. Это второй испытательный пуск «Ангары-А5», предыдущий состоялся шесть лет назад. По мнению экспертов, результаты второго запуска показали надёжность «Ангары-А5».

Космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня, 14 декабря, в 8 часов 50 минут (мск) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты «прошли в штатном режиме».

«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты-носителя», — информирует Минобороны РФ.

Как уточняет ведомство, «Ангара-А5» была «принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС» в расчётное время.

«В 9 часов 04 минуты разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от РН «Ангара-А5». В расчётное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН «Ангара-А5», — говорится в заявлении Министерства обороны России.

Сообщается также, что через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».

«Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью РБ «Бриз-М» по типовой девятичасовой трёхимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока», — отмечают в Минобороны РФ.

Напомним, это второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Предыдущий был произведён с северного космодрома 23 декабря 2014 года.

Спектр нагрузок и диапазон высот

Второй пуск ракеты «Ангара-А5» прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Она летает, чёрт возьми!!!» — написал он.

Она летает, черт возьми!!! pic.twitter.com/nVAwwXZ93x — РОГОЗИН (@Rogozin) December 14, 2020

Кроме того, в своём микроблоге Рогозин анонсировал два испытательных пуска ракет этого семейства, которые пройдут в 2021 году.

Напомним, «Ангара» — современное семейство российских ракет-носителей, которые построены по модульному принципу. Все они создаются на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями.

Создание проекта «Ангара» началось в первой половине 1990-х годов. Тогда в России объявили конкурс на разработку космического ракетного комплекса тяжёлого класса. Необходимость его создания была мотивирована тем, что после распада Советского Союза часть предприятий космической отрасли, а также космодром Байконур оказались за пределами РФ. По этой причине, исходя из принципов стратегической безопасности, стране потребовались ракеты, которые можно было бы полностью производить в России и запускать с российских космодромов.

В 1994 году в конкурсе одержал победу проект Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

Варианты ракет-носителей «Ангара» реализуются благодаря разному количеству универсальных ракетных модулей (УРМ). Для носителя лёгкого класса «Ангара 1.2» будет достаточно одного УРМ, конструкция же тяжёлой «Ангары-А5» предполагает установку пяти таких блоков.

Как отмечало ранее Минобороны России, эксплуатационные и энергетические характеристики ракет-носителей семейства «Ангара» «позволяют достаточно успешно конкурировать на международном рынке с лучшими зарубежными образцами ракетно-космической техники».

«Космический ракетный комплекса (КРК) «Ангара» является составной частью национальной системы средств выведения в космическое пространство космических аппаратов различного назначения, целиком базирующейся на использовании исключительно российского научно-промышленного потенциала», — сообщали в ведомстве.

Говорилось также, что КРК «Ангара» сможет «выводить практически весь спектр перспективных полезных нагрузок в интересах Министерства обороны Российской Федерации во всём требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том числе и на геостационарную орбиту, обеспечивая действительно гарантированную независимость отечественного военного космоса».

«Можно ждать новых достижений»

Как отметил научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, «Ангара-А5» — «надёжная и довольно мощная ракета-носитель, что доказал второй её запуск».

«Она разработана по передовым новейшим технологиям, касающимся управления и решения других задач, связанных в том числе с полётами к объектам солнечной системы. Кроме того, для «Ангары-А5» будет использоваться более экологичное топливо. Данная ракета-носитель придёт на смену «Протону-М», который запускается на высокотоксичном топливе гептил. Это действительно серьёзное технологическое и организационное достижение», — заявил эксперт в беседе с RT.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, «Ангара-А5» нужна будет, чтобы обновить спутниковую группировку на геостационарной орбите.

Ракета-носитель «Ангара-А5»

© Министерство обороны РФ

«То есть поставить туда более совершенные спутники военного и гражданского назначения, которые по своим масса-габаритным характеристикам превышают возможности такого ракета-носителя, как «Протон», — сообщил аналитик в разговоре с RT.

По словам Леонкова, ракеты-носители семейства «Ангара» могут «выводить различные грузы как на геостационарную, так и на низкую опорную орбиту, таким образом покрывая весь спектр орбит».

Аналитик считает, что эти ракеты-носители помогут «усилить спутниковую группировку», которая работает в интересах Минобороны России.

«Прежде всего, речь идёт о системах предупреждения о ракетном нападении, всех видах спутниковых разведывательных систем — как оптико-электронных, так и радиотехнических. Эта ракета-носитель также сможет решать вопросы по выведению спутников, обеспечивающих устойчивую защищённую связь в интересах российского оборонного ведомства», — сказал он.

Эйсмонт, в свою очередь, сообщил, что помимо военных целей «Ангара-А5» предназначена и для выполнения гражданских задач, в том числе научных.

Как отметил Эйсмонт, второй пуск «Ангары-А5» — доказательство того, что «трудный период разработки позади».

«Производство уже налажено. Преодолены те трудности, которые возникли при переводе производства из Москвы на омский завод «Полёт». Это была непростая задача, тогда нужны были новые специалисты и технологии, однако она была успешно решена. Других препятствий в реализации проекта не ожидается», — сказал аналитик.

По словам Эйсмонта, «такие воодушевляющие результаты второго пуска говорят о том, что и дальнейшие планы в рамках проекта будут успешно реализованы».

«Можно ждать новых достижений и определённого прогресса», — заключил эксперт.