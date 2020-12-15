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«Надёжная и мощная»: космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
15 декабря 2020, 01:55 • 37 • В России
Пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк прошёл успешно. Об этом сообщило Минобороны России. Это второй испытательный пуск «Ангары-А5», предыдущий состоялся шесть лет назад. По мнению экспертов, результаты второго запуска показали надёжность «Ангары-А5».
Ракета космического назначения «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами ВКС © Министерство обороны РФ
Космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня, 14 декабря, в 8 часов 50 минут (мск) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты «прошли в штатном режиме».
«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты-носителя», — информирует Минобороны РФ.
Как уточняет ведомство, «Ангара-А5» была «принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС» в расчётное время.
«В 9 часов 04 минуты разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от РН «Ангара-А5». В расчётное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН «Ангара-А5», — говорится в заявлении Министерства обороны России.
Сообщается также, что через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».
«Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью РБ «Бриз-М» по типовой девятичасовой трёхимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока», — отмечают в Минобороны РФ.
Напомним, это второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Предыдущий был произведён с северного космодрома 23 декабря 2014 года.
Спектр нагрузок и диапазон высот
Второй пуск ракеты «Ангара-А5» прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
«Она летает, чёрт возьми!!!» — написал он.
Кроме того, в своём микроблоге Рогозин анонсировал два испытательных пуска ракет этого семейства, которые пройдут в 2021 году.
Напомним, «Ангара» — современное семейство российских ракет-носителей, которые построены по модульному принципу. Все они создаются на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями.
Создание проекта «Ангара» началось в первой половине 1990-х годов. Тогда в России объявили конкурс на разработку космического ракетного комплекса тяжёлого класса. Необходимость его создания была мотивирована тем, что после распада Советского Союза часть предприятий космической отрасли, а также космодром Байконур оказались за пределами РФ. По этой причине, исходя из принципов стратегической безопасности, стране потребовались ракеты, которые можно было бы полностью производить в России и запускать с российских космодромов.
В 1994 году в конкурсе одержал победу проект Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
Варианты ракет-носителей «Ангара» реализуются благодаря разному количеству универсальных ракетных модулей (УРМ). Для носителя лёгкого класса «Ангара 1.2» будет достаточно одного УРМ, конструкция же тяжёлой «Ангары-А5» предполагает установку пяти таких блоков.
Как отмечало ранее Минобороны России, эксплуатационные и энергетические характеристики ракет-носителей семейства «Ангара» «позволяют достаточно успешно конкурировать на международном рынке с лучшими зарубежными образцами ракетно-космической техники».
«Космический ракетный комплекса (КРК) «Ангара» является составной частью национальной системы средств выведения в космическое пространство космических аппаратов различного назначения, целиком базирующейся на использовании исключительно российского научно-промышленного потенциала», — сообщали в ведомстве.
Говорилось также, что КРК «Ангара» сможет «выводить практически весь спектр перспективных полезных нагрузок в интересах Министерства обороны Российской Федерации во всём требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том числе и на геостационарную орбиту, обеспечивая действительно гарантированную независимость отечественного военного космоса».
«Можно ждать новых достижений»
Как отметил научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, «Ангара-А5» — «надёжная и довольно мощная ракета-носитель, что доказал второй её запуск».
«Она разработана по передовым новейшим технологиям, касающимся управления и решения других задач, связанных в том числе с полётами к объектам солнечной системы. Кроме того, для «Ангары-А5» будет использоваться более экологичное топливо. Данная ракета-носитель придёт на смену «Протону-М», который запускается на высокотоксичном топливе гептил. Это действительно серьёзное технологическое и организационное достижение», — заявил эксперт в беседе с RT.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, «Ангара-А5» нужна будет, чтобы обновить спутниковую группировку на геостационарной орбите.
«То есть поставить туда более совершенные спутники военного и гражданского назначения, которые по своим масса-габаритным характеристикам превышают возможности такого ракета-носителя, как «Протон», — сообщил аналитик в разговоре с RT.
По словам Леонкова, ракеты-носители семейства «Ангара» могут «выводить различные грузы как на геостационарную, так и на низкую опорную орбиту, таким образом покрывая весь спектр орбит».
Аналитик считает, что эти ракеты-носители помогут «усилить спутниковую группировку», которая работает в интересах Минобороны России.
«Прежде всего, речь идёт о системах предупреждения о ракетном нападении, всех видах спутниковых разведывательных систем — как оптико-электронных, так и радиотехнических. Эта ракета-носитель также сможет решать вопросы по выведению спутников, обеспечивающих устойчивую защищённую связь в интересах российского оборонного ведомства», — сказал он.
Эйсмонт, в свою очередь, сообщил, что помимо военных целей «Ангара-А5» предназначена и для выполнения гражданских задач, в том числе научных.
«Производство уже налажено. Преодолены те трудности, которые возникли при переводе производства из Москвы на омский завод «Полёт». Это была непростая задача, тогда нужны были новые специалисты и технологии, однако она была успешно решена. Других препятствий в реализации проекта не ожидается», — сказал аналитик.
По словам Эйсмонта, «такие воодушевляющие результаты второго пуска говорят о том, что и дальнейшие планы в рамках проекта будут успешно реализованы».
«Можно ждать новых достижений и определённого прогресса», — заключил эксперт.
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