Надя Савченко: «Я – украинский народ» • 171 • Аналитика







Многочисленные эксперты говорят о политической наивности и прямолинейности этой простой, не очень образованной «бой-бабы» из глубинки, но эти её заявления более сильные, чем, по определению, образованной власти. Может быть интуитивно, а можно сказать, что по воле Божией, она заняла более сильную позицию, чем власть.





Я – народ! – это очень сильное заявление. Весь народ сегодня в тюрьме, которую вы называете «Украина», и я тоже иду в тюрьму, по своей воле, - как бы говорит Надя и подтверждает свои слова поступком. Приписываемые ей обвинения она отвергает: говорит, что слова про обстрел Рады были шуткой, если хотите - политической провокацией, чтобы власть предержащие поняли: «Они тоже смертны». Эта шутка абсурдна, никаких конкретных приготовлений к обстрелу Рады Надя не делала, но «режим Порошенко» сделал вид, что принял всё за чистую монету. Потому что он – «режим».



По сути дела, Савченко ведь права: Украина превращена в тюрьму, народ бежит из страны в поисках работы, как из тюрьмы. В том числе в Россию бежит.



У Нади есть харизма, этого не отнять. Если она выживет, выйдет из тюрьмы - станет проблемой для «режима Порошенко», если она погибнет – станет ещё большей проблемой. Словно на фронте, Надя заняла господствующую высоту: «Я – народ!» А народ не убьешь в одном человеке, только раззадоришь: «На миру и смерть красна!» - не даром говорит народ.



Собственно, идея Савченко вернуться из Европы в Киев состояла в том, чтобы именно пойти в тюрьму. Хотя как её предупреждали не возвращаться!!! Тетерук токовал в Раде, что она уже в России. Надя вернулась, потому что, несомненно, ощущает себя украинской Жанной д-Арк. Иным смешно, а иные уже боятся, поэтому и сняли с неё депутатскую неприкосновенность и спрятали в тюрьму.



Политолог Чемерис в телеэфире NewsOne заявляет: «Страна стоит на пороге нового Майдана, народ может поддержать военных». Этот «новый Майдан» только что получил своего лидера в лице Нади Савченко, а для любого восстания самое главное – это знамя, признанный всеми лидер.



В складывающейся на Украине ситуации много неизвестных. Насколько управляемы Порошенко, Полтораком и начальником Генштаба Муженко ВСУ, другими словами, сколько в них сегодня националистов, и каких они сортов? Бесцеремонность, полная свобода националистических маршей на улицах Киева говорит то ли о каком-то параличе власти Порошенко, то ли о том, что эти марши являются «потешными войсками» главы МВД Авакова. Однако эти «потешные войска» выстреливают, как заведённые, угрозы в адрес власти Порошенко, с намёками на жестокую расправу.



Подложить свинью Порошенко могут и «тихие киевские американцы». Спецпредставитель США Курт Волкер недавно соизволил заметить рост националистических настроений на Украине. Он отнёс их на счёт России, конечно, а не Авакова с Ярошем и Тягныбоком, но сам по себе этот факт может иметь большие последствия. Это повод для США умыть руки на Украине, предоставив разбираться с национализмом в центре Европы России и Евросоюзу. Заложили бомбу в центре Европы – и ушли.



В свете усилившейся путинской России и разброда и шатаний в Европе, никакой совместный «поход на Восток» для Запада сейчас невозможен, поэтому становится актуален «план Б» для Украины по сценарию «управляемого хаоса»: бросить разорённую страну на произвол судьбы как не оправдавшую надежд, обвинив её же в недостаточном «стремлении к свободе». Такое окончание «управляемого хаоса» США неоднократно практиковали.



Для этого американское посольство в Киеве просто слагает с себя полномочия верховного арбитра, что приведёт к параличу власти в верхах, возникнет знаменитая ситуация, когда «верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому». Этот процесс, кажется, уже начался. Порошенковская СБУ начала прессовать аваковский «Азов» в Киеве прямо в его штаб-квартире, реагирует на указания Курта Волкера? Первая в мире нефтяная криптовалюта



Вообще, Порошенко попал между молотом и наковальней, президентом Трампом и демократами Джо Байдена с Клинтон, причём Курт Волкер – протеже Джона Маккейна и Байдена и, скорее всего, противник Трампа. Вместо Тиллерсона пост госсекретаря США занял недавно стойкий трамповец Майк Помпео, и эта новая метла выметет Курта Волкера с Украины.



Киевский историк Пётр Толочко считает, что США войдут в конфликт с украинскими националистами, но позже. Сейчас их активность на руку американцам: « Хорошо всё, что направлено против России». Когда США войдут в конфликт, о котором говорит Толочко, они перейдут к своему «плану Б», вот тогда и настанет время Нади Савченко, если она, конечно, до него доживёт. Порошенко в своём заявлении после ареста героя Украины Нади Савченко по обвинению в «терроризме» поблагодарил СБУ за пресечение «спецоперации России». Надя же в зале суда сказала, что в её лице судят «украинский народ». И обратилась к народу: «Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами».Многочисленные эксперты говорят о политической наивности и прямолинейности этой простой, не очень образованной «бой-бабы» из глубинки, но эти её заявления более сильные, чем, по определению, образованной власти. Может быть интуитивно, а можно сказать, что по воле Божией, она заняла более сильную позицию, чем власть.Я – народ! – это очень сильное заявление. Весь народ сегодня в тюрьме, которую вы называете «Украина», и я тоже иду в тюрьму, по своей воле, - как бы говорит Надя и подтверждает свои слова поступком. Приписываемые ей обвинения она отвергает: говорит, что слова про обстрел Рады были шуткой, если хотите - политической провокацией, чтобы власть предержащие поняли: «Они тоже смертны». Эта шутка абсурдна, никаких конкретных приготовлений к обстрелу Рады Надя не делала, но «режим Порошенко» сделал вид, что принял всё за чистую монету. Потому что он – «режим».По сути дела, Савченко ведь права: Украина превращена в тюрьму, народ бежит из страны в поисках работы, как из тюрьмы. В том числе в Россию бежит.У Нади есть харизма, этого не отнять. Если она выживет, выйдет из тюрьмы - станет проблемой для «режима Порошенко», если она погибнет – станет ещё большей проблемой. Словно на фронте, Надя заняла господствующую высоту: «Я – народ!» А народ не убьешь в одном человеке, только раззадоришь: «На миру и смерть красна!» - не даром говорит народ.Собственно, идея Савченко вернуться из Европы в Киев состояла в том, чтобы именно пойти в тюрьму. Хотя как её предупреждали не возвращаться!!! Тетерук токовал в Раде, что она уже в России. Надя вернулась, потому что, несомненно, ощущает себя украинской Жанной д-Арк. Иным смешно, а иные уже боятся, поэтому и сняли с неё депутатскую неприкосновенность и спрятали в тюрьму.Политолог Чемерис в телеэфире NewsOne заявляет: «Страна стоит на пороге нового Майдана, народ может поддержать военных». Этот «новый Майдан» только что получил своего лидера в лице Нади Савченко, а для любого восстания самое главное – это знамя, признанный всеми лидер.В складывающейся на Украине ситуации много неизвестных. Насколько управляемы Порошенко, Полтораком и начальником Генштаба Муженко ВСУ, другими словами, сколько в них сегодня националистов, и каких они сортов? Бесцеремонность, полная свобода националистических маршей на улицах Киева говорит то ли о каком-то параличе власти Порошенко, то ли о том, что эти марши являются «потешными войсками» главы МВД Авакова. Однако эти «потешные войска» выстреливают, как заведённые, угрозы в адрес власти Порошенко, с намёками на жестокую расправу.Подложить свинью Порошенко могут и «тихие киевские американцы». Спецпредставитель США Курт Волкер недавно соизволил заметить рост националистических настроений на Украине. Он отнёс их на счёт России, конечно, а не Авакова с Ярошем и Тягныбоком, но сам по себе этот факт может иметь большие последствия. Это повод для США умыть руки на Украине, предоставив разбираться с национализмом в центре Европы России и Евросоюзу. Заложили бомбу в центре Европы – и ушли.В свете усилившейся путинской России и разброда и шатаний в Европе, никакой совместный «поход на Восток» для Запада сейчас невозможен, поэтому становится актуален «план Б» для Украины по сценарию «управляемого хаоса»: бросить разорённую страну на произвол судьбы как не оправдавшую надежд, обвинив её же в недостаточном «стремлении к свободе». Такое окончание «управляемого хаоса» США неоднократно практиковали.Для этого американское посольство в Киеве просто слагает с себя полномочия верховного арбитра, что приведёт к параличу власти в верхах, возникнет знаменитая ситуация, когда «верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому». Этот процесс, кажется, уже начался. Порошенковская СБУ начала прессовать аваковский «Азов» в Киеве прямо в его штаб-квартире, реагирует на указания Курта Волкера?Вообще, Порошенко попал между молотом и наковальней, президентом Трампом и демократами Джо Байдена с Клинтон, причём Курт Волкер – протеже Джона Маккейна и Байдена и, скорее всего, противник Трампа. Вместо Тиллерсона пост госсекретаря США занял недавно стойкий трамповец Майк Помпео, и эта новая метла выметет Курта Волкера с Украины.Киевский историк Пётр Толочко считает, что США войдут в конфликт с украинскими националистами, но позже. Сейчас их активность на руку американцам: « Хорошо всё, что направлено против России». Когда США войдут в конфликт, о котором говорит Толочко, они перейдут к своему «плану Б», вот тогда и настанет время Нади Савченко, если она, конечно, до него доживёт. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 171 Источник Похожие новости Надя Савченко: «Я – украинский народ» Полный провал «альтернативной России» на Украине Покайтесь, господин Фоменко!

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