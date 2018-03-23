Надя Савченко. Восстание одиночки • 176 • Аналитика







Следствие по делу руководителя Центра по обмену пленными Владимира Рубана, арестованного СБУ за контрабанду оружия из ДНР и обвиняемого в подготовке госпереворота с расстрелом Верховной рады, вышло на Надю Савченко. Оказывается, именно для Нади вёз оружие Рубан, в том числе мины и миномёты, Надя ведь известная наводчик миномётов. Как прав оказался порошенковский министр с физиономией уголовника Георгий Тука, сразу сказавший, что «Рубан – это пешка в преступной организации». Савченко, явно, фигура, а кто будет ферзём, все догадываются про себя.





Надина фигура оказалась крепким орешком: с депутатской неприкосновенностью, с достаточно образным языком («меня компрометировать – что небо красить»), с военным опытом и, как она намекает, со связями с друзьями-военными. Она сразу подняла восстание, пусть и одиночное, в виде очень смелых интервью и пресс-конференций. Что она на них говорит!



«Порошенко под пятой Путина, а Захарченко и ДНР – тоже украинцы», получается, что отличие между Савченко и Захарченко в том, что они с разных сторон ненавидят «режим Порошенко». Надя угрожает Порошенко тем, что «её знает половина ВСУ», а она знает, что «в Украине достаточно военных, готовых к перевороту», которые с удовольствием помогут «разгрузить мебель Рубану». Только о «Кедре» - спецназовце и агенте СБУ Павле Балове, подставившем Рубана под СБУ, Надя говорить отказывается, ссылается на военную тайну, которую может открыть только при допросе на полиграфе в присутствии СМИ, желательно европейских.



Надя первая из нардепов сказала публично давно гуляющую среди «сепаратистов», экспертов и простого народа мысль, что Евромайдан организовывал Запад, а снайперов, расстрелявших «небесную сотню», на майдан завёл один из его лидеров Пашинский. Все это как бы уже знают, но теперь крамольная правда прозвучала официально из уст народного депутата. Брошен вызов основному мифу, на котором держится «режим Порошенко», между прочим…



Что же мы видим, что мы, так сказать, лицезреем? От Владимира Рубана пожар нового переворота распространился на Савченко, и куда он пойдёт дальше? Надя, безусловно, более привлекательный лидер протеста, чем всё-таки американский ставленник и грузин, экс-президент Грузии Михо Саакашвили. Она не побоялась вернуться в Киев, хотя нардеп Тетерук от фракции Яценюка – Турчинова - Авакова пытался её запугать. У неё много больше шансов стать точкой сборки нового майдана, чем у Саакашвили.



Порошенковская власть, и даже СБУ, побаиваются Надю: не знают, что с ней такой воинственной делать. Она обвиняет в бедах Украины одновременно и Россию (Путина) и Запад (организовавший на Украине все майданы). То есть Савченко подаёт себя как силу, независимую от Порошенко и Запада, а с другой стороны, от Путина и России.



Порошенко, и Грицак с СБУ, сейчас думу думают: и зачем они Надю выменяли у Путина? Брать Надю или не брать? Вариант: объявить Надю «агентом Путина», а потом брать, но боятся перебрать со зрадоперемогами. Если из Савченко, или светлого образа её, возгорится пламя, то потушить его, как удалось потушить Михомайдан, не получится…



Ситуация складывается прямо антагонистическая и сюрреалистическая: кто-то кого-то должен посадить или убить. Пресса публично и серьёзно обсуждает тему тюрьмы и убийства Нади с нею самою. Надя намекает, в свою очередь, на возможный бунт ВСУ, и на то, что она может стать знаменем бунта ВСУ. Основная интрига перемещается сейчас в Верховную раду: снимет Рада депутатскую неприкосновенность с Нади, или нет?



Как реагировать на всё это России? Спасать Надю Савченко как Януковича? Она уже под колпаком Грицака. Тогда уж лучше «спасти» самого главу СБУ Грицака. Скоро «агентом Кремля» на Украине может оказаться кто угодно, от Рубана и Савченко до главы «Украинского выбора» Виктора Медведчука и экс-премьера Юлии Тимошенко. Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка



Неужели весь этот абсурд происходит в XXI веке в Европе? Да, США поставили в Европу свой фашизм по-латиноамерикански, с «эскадронами смерти» и без тормозов. Нынешний лидер «Правого сектора» Андрей Степницкий призвал в соцсетях убивать всех неблагонадёжных. И – тишина… А потом началась облава на «пособников России» в СМИ: власти прислушиваются к Андрею.



В преддверии российских выборов обозреватели ожидали от ВСУ военной вспышки на Донбассе. Этого не произошло; вместо внешней эскалации мы видим внутреннюю эскалацию на Украине, первые эксцессы «ночи длинных ножей». Восстание одиночки Нади действительно может перерасти в бунт ВСУ имени Нади Савченко, возможно, посмертно. Бывшая «узница Путина», герой Украины и нардеп Надя Савченко вернулась в Киев из Европы, где, как она говорит, дала показания против Порошенко, чтобы испытать судьбу на родине, где ей грозит то ли тюрьма, то ли убийство, то ли триумф.Следствие по делу руководителя Центра по обмену пленными Владимира Рубана, арестованного СБУ за контрабанду оружия из ДНР и обвиняемого в подготовке госпереворота с расстрелом Верховной рады, вышло на Надю Савченко. Оказывается, именно для Нади вёз оружие Рубан, в том числе мины и миномёты, Надя ведь известная наводчик миномётов. Как прав оказался порошенковский министр с физиономией уголовника Георгий Тука, сразу сказавший, что «Рубан – это пешка в преступной организации». Савченко, явно, фигура, а кто будет ферзём, все догадываются про себя.Надина фигура оказалась крепким орешком: с депутатской неприкосновенностью, с достаточно образным языком («меня компрометировать – что небо красить»), с военным опытом и, как она намекает, со связями с друзьями-военными. Она сразу подняла восстание, пусть и одиночное, в виде очень смелых интервью и пресс-конференций. Что она на них говорит!«Порошенко под пятой Путина, а Захарченко и ДНР – тоже украинцы», получается, что отличие между Савченко и Захарченко в том, что они с разных сторон ненавидят «режим Порошенко». Надя угрожает Порошенко тем, что «её знает половина ВСУ», а она знает, что «в Украине достаточно военных, готовых к перевороту», которые с удовольствием помогут «разгрузить мебель Рубану». Только о «Кедре» - спецназовце и агенте СБУ Павле Балове, подставившем Рубана под СБУ, Надя говорить отказывается, ссылается на военную тайну, которую может открыть только при допросе на полиграфе в присутствии СМИ, желательно европейских.Надя первая из нардепов сказала публично давно гуляющую среди «сепаратистов», экспертов и простого народа мысль, что Евромайдан организовывал Запад, а снайперов, расстрелявших «небесную сотню», на майдан завёл один из его лидеров Пашинский. Все это как бы уже знают, но теперь крамольная правда прозвучала официально из уст народного депутата. Брошен вызов основному мифу, на котором держится «режим Порошенко», между прочим…Что же мы видим, что мы, так сказать, лицезреем? От Владимира Рубана пожар нового переворота распространился на Савченко, и куда он пойдёт дальше? Надя, безусловно, более привлекательный лидер протеста, чем всё-таки американский ставленник и грузин, экс-президент Грузии Михо Саакашвили. Она не побоялась вернуться в Киев, хотя нардеп Тетерук от фракции Яценюка – Турчинова - Авакова пытался её запугать. У неё много больше шансов стать точкой сборки нового майдана, чем у Саакашвили.Порошенковская власть, и даже СБУ, побаиваются Надю: не знают, что с ней такой воинственной делать. Она обвиняет в бедах Украины одновременно и Россию (Путина) и Запад (организовавший на Украине все майданы). То есть Савченко подаёт себя как силу, независимую от Порошенко и Запада, а с другой стороны, от Путина и России.Порошенко, и Грицак с СБУ, сейчас думу думают: и зачем они Надю выменяли у Путина? Брать Надю или не брать? Вариант: объявить Надю «агентом Путина», а потом брать, но боятся перебрать со зрадоперемогами. Если из Савченко, или светлого образа её, возгорится пламя, то потушить его, как удалось потушить Михомайдан, не получится…Ситуация складывается прямо антагонистическая и сюрреалистическая: кто-то кого-то должен посадить или убить. Пресса публично и серьёзно обсуждает тему тюрьмы и убийства Нади с нею самою. Надя намекает, в свою очередь, на возможный бунт ВСУ, и на то, что она может стать знаменем бунта ВСУ. Основная интрига перемещается сейчас в Верховную раду: снимет Рада депутатскую неприкосновенность с Нади, или нет?Как реагировать на всё это России? Спасать Надю Савченко как Януковича? Она уже под колпаком Грицака. Тогда уж лучше «спасти» самого главу СБУ Грицака. Скоро «агентом Кремля» на Украине может оказаться кто угодно, от Рубана и Савченко до главы «Украинского выбора» Виктора Медведчука и экс-премьера Юлии Тимошенко.Неужели весь этот абсурд происходит в XXI веке в Европе? Да, США поставили в Европу свой фашизм по-латиноамерикански, с «эскадронами смерти» и без тормозов. Нынешний лидер «Правого сектора» Андрей Степницкий призвал в соцсетях убивать всех неблагонадёжных. И – тишина… А потом началась облава на «пособников России» в СМИ: власти прислушиваются к Андрею.В преддверии российских выборов обозреватели ожидали от ВСУ военной вспышки на Донбассе. Этого не произошло; вместо внешней эскалации мы видим внутреннюю эскалацию на Украине, первые эксцессы «ночи длинных ножей». Восстание одиночки Нади действительно может перерасти в бунт ВСУ имени Нади Савченко, возможно, посмертно. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 176 Источник Похожие новости Что ждёт Россию? Деградация или светлое будущее? После Африна на очереди Манбидж, Ракка и восточный берег Евфрата Так что там с подоходным налогом?

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