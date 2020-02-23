«Надуманные претензии»: как США обвиняют Россию в «нарушении» Договора по открытому небу

Соединённые Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу дальнейшего участия в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, Россия нарушает данное соглашение, поэтому Вашингтону и его союзникам необходимо призвать РФ к соблюдению ДОН. Москва отрицает американские обвинения и заявляет, что США, в свою очередь, препятствуют работе российских офицеров. Договор по открытому небу регламентирует полёты инспекторов над военными объектами в Евро-Атлантическом регионе и позволяет контролировать активность вооружённых сил РФ, Украины и стран НАТО. Однако политика США может привести к разрушению сложившейся системы контроля, что негативно отразится на международной безопасности, считают аналитики.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон ещё не принял окончательного решения по вопросу дальнейшего участия в Договоре по открытому небу (ДОН). Об этом он сообщил на встрече с военнослужащими на базе ВВС в Небраске.

«Никакого официального, итогового решения пока не принималось. Когда подойдёт время, мы проведём совещания и определим наиболее оптимальный вариант дальнейших действий для нашей страны», — сказал Эспер.

Глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтону и его союзникам по НАТО «нужно начать призывать Россию к ответу за несоблюдение» ДОН. По его словам, Россия якобы «уже много лет не соблюдает этот договор, в частности, ограничивая перелёты над и вблизи территории Калининграда и Грузии».

«Мы не можем и дальше мириться с несоблюдением договора со стороны России в то время, как он предусматривает возможность таких перелётов. Так что начинать нужно с вопроса о несоблюдении Россией условий договора и добиться того, чтобы она вернулась к их соблюдению», — заявил Эспер.

В обоих случаях, перечисленных главой Пентагона, Россия действительно ограничивала перелёты. Однако в обоих случаях на то были весомые основания.

Как говорится в материалах МИД РФ, офицерам США было отказано в полётах в 10-километровых зонах, «прилегающих к двум участкам границы с Южной Осетией и Абхазией», поскольку Тбилиси, в свою очередь, не желал принимать российские миссии над своей территорией.

Комментируя ситуацию с инспекцией Калининградской области, в МИД России подчеркнули, что ограничения были приняты в рамках ДОН, который позволяет государству-участнику дополнительно выделять аэродромы открытого неба и устанавливать максимальную дальность полётов самолётов наблюдения.

Концепция открытого неба

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Его первыми участниками стали более 20 стран — членов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 1995 года — ОБСЕ), включая Россию, США, Канаду и ведущие европейские страны. Сегодня договор подписан 34 государствами. РФ ратифицировала документ 1 января 2002 года.

Российские и западные военнослужащие согласовавают план полёта

© Минобороны России

Договором была введена практика международных наблюдательных полётов с целью инспекции военной инфраструктуры. Соглашение устанавливает определённые квоты и правила проверок. Например, США и группа, состоящая из России и Белоруссии, получили возможность совершать по 42 полёта в год, Канада, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Турция и Украина — по 12 полётов.

Инспекции совершаются самолётами, которые могут быть оснащены несколькими видами наблюдательной аппаратуры: оптическими панорамными и кадровыми фотоаппаратами, видеокамерами с изображением на дисплее в реальном масштабе и времени, инфракрасными устройствами линейного сканирования и радиолокационными станциями бокового обзора. Полёты совершаются на Ту-214ОН, Ан-30, Ту-154М-Лк-1, Boeing OC-135B Open Skies, C-13OJ и двухмоторном Saab 340.

Выбор самолёта, объект инспекции и маршрут полёта согласовываются заранее с принимающей стороной. Уведомление о желании провести наблюдательный полёт отправляется не менее чем за 72 часа до расчётного времени прибытия.

Согласно договору, участник ДОН может отказать иностранным инспекторам в проведении полёта в случае возникновения разногласий по плану миссии. При этом, если государство решило выйти из договора, оно обязано уведомить о своём намерении другие страны не позднее чем за шесть месяцев до даты предполагаемой денонсации.

Примечательно, что инициаторами заключения ДОН были сами Соединённые Штаты. Автором концепции открытого неба считается 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр ещё в 1950-х годах. Однако переговоры о заключении соответствующего договора были прекращены после перехвата над Уралом советскими ПВО американского самолёта-разведчика U-2.

Идея открытого неба вернулась в повестку дня в конце 1980-х годов, когда США и СССР решили положить конец холодной войне. Инициатором переговоров, которые продолжались в течение двух лет, стал 41-й президент Соединённых Штатов Джордж Буш — старший.

«Вопрос безопасности»

Последние годы в США настойчиво звучат призывы прекратить выполнять ДОН под предлогом того, что Москва якобы нарушает условия договора, ограничивая возможности пролёта над определёнными территориями.

Россия выдвигает встречные претензии. Так, в сентябре 2017 года МИД РФ сообщил, что Вашингтон пытается ограничить полёты российских офицеров над американской территорией. В частности, Вашингтон запретил экипажам отечественных самолётов ночевать на авиабазах в Джорджии и Южной Дакоте. В связи с этим лётчики вынуждены осуществлять более длительные полёты. По информации МИД РФ, США нарушают положения ДОН, регламентирующие нормы «предельных нагрузок на экипаж, что является вопросом безопасности полётов». Также американцы препятствуют полётам россиян над Алеутскими островами и Гавайями.

«В ответ российская сторона установила необходимость согласования ночёвок на трёх аэродромах дозаправки, а также сообщила о прекращении ряда двусторонних технических договорённостей и односторонних мер, применявшихся в порядке проявления доброй воли и облегчавших ранее проведение американских миссий над Россией», — говорится в материалах МИД РФ.

Спустя год Вашингтон без объяснения причин отказался допускать отечественный самолёт Ту-214ОН к наблюдательным полётам. Комментируя поведение США, начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что «американцы не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолёт наблюдения Ту-214ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на 5—7 лет опередила США».

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который ограничил финансирование работы Консультативной комиссии по открытому небу.

Однако Соединённые Штаты продолжают оставаться участником ДОН. Так, с 27 января по 1 февраля 2020 года совместная миссия Канады и США выполнила наблюдательный полёт над РФ. Ещё одна инспекция американских офицеров прошла с 10 по 14 февраля.

«Нет определённости»

В декабре 2019 года на заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что «со стороны Соединённых Штатов нет определённости по дальнейшей судьбе Договора об СНВ и Договора по открытому небу».

В МИД РФ не исключают, что Вашингтон может покинуть ДОН.

«В случае выхода США из договора будет нарушен весьма хрупкий баланс интересов его участников. В результате пострадает не только ДОН, но и вся архитектура европейской безопасности», — считают в министерстве.

В беседе с RT военный эксперт Владимир Мухин отметил, что Договор по открытому небу имеет огромное значение для укрепления безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Документ позволяет специалистам России, Украины и стран — членов НАТО уточнять характер военной деятельности друг друга, а также проверять соблюдение действующих договорённостей по вооружениям.

«Наблюдательные полёты помогают более детально, чем со спутников, рассмотреть военные объекты. ДОН даёт весьма большие привилегии инспекторам. А принципы транспарентности, прописанные в соглашении, призваны снижать взаимное недоверие. То, что делают американцы, означает фактическое закрытие военных объектов для осмотра со стороны РФ», — констатировал Мухин.

Эксперт охарактеризовал поведение США как «агрессивный шаг», который усугубляет и без того напряжённую обстановку в отношениях с Россией.

«Все спорные вопросы в рамках ДОН могут быть обсуждены и разрешены, если у США есть добрая воля сохранить этот договор. На мой взгляд, претензии американцев надуманные. Они ведут себя примерно так же, как и с ДРСМД. Если им надо откуда-нибудь выйти, они ищут для этого удобный предлог», — пояснил Мухин.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. В комментарии RT он сообщил, что США создали множество препятствий для выполнения Договора по открытому небу.

«Договор по открытому небу позволяет осуществлять оперативный контроль за соблюдением всех договорённостей в сфере вооружений, включая СНВ-III, судьба которого находится на волоске. Все нарушения хорошо видны с самолётов наблюдения. Если США выйдут из ДОН, то этот важнейший механизм контроля будет потерян», — рассуждает Винокуров.

Работа операторов аппаратуры наблюдения

© Минобороны России

Поведение американцев эксперт объясняет стремлением администрации Трампа «максимально избавить» Соединённые Штаты от международных обязательств, которые, по мнению главы Белого дома, «сдерживают» глобальное доминирование страны. В связи с этим Белый дом проводит ревизию всех соглашений, заключённых ранее.

«Администрация Трампа делает ошибку, подрывая ДОН. От ликвидации этого договора коллективный Запад потеряет больше, чем Россия. Европа и здравомыслящие американские военные крайне заинтересованы в том, чтобы иметь легальную возможностью инспектировать наши военные объекты. Если Трамп всё же «закроет небо», то рискует сильно осложнить отношения не только с РФ, но и с союзниками», — подытожил Винокуров.