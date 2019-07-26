Надумали: депутаты приняли за сессию 325 законов

Совет Федерации 26 июля завершит весеннюю сессию. На последнем заседании сенаторам предстоит рассмотреть около 70 законов. Накануне свою работу закончила и Государственная дума. Депутаты приняли 325 законов. Особое внимание было уделено исполнению послания президента, подчеркнул, завершая сессию, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Большинство законов носит ярко выраженный социальный характер, их нельзя назвать резонансными, но они направлены на улучшение условий для значительного числа граждан, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Цифра закона

В повестку последнего заседания весенней сессии Совета Федерации включено около 70 вопросов. В целом же сенаторы одобрили более 300 законов. С их участием в Государственную думу внесено 90 законопроектов, сообщила журналистам спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее оценке, весенняя сессия была очень насыщенной, а законотворческая активность сенаторов значительно возросла.

— Мы не только выполнили всё, что планировали, но перевыполнили. Мы меняли планы, добавляли вопросы для рассмотрения, — рассказала парламентарий. — Эти вопросы диктовались субъектами Федерации, обращениями регионов. И поэтому есть удовлетворение от проделанной работы за это время.

Значительное внимание сенаторы уделяли и межпарламентской деятельности. Большим достижением, по словам Валентины Матвиенко, стало возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

— Мы будем активно продолжать там работать и отстаивать и дальше необходимые изменения в деятельности этой парламентской структуры, — пообещала она.

Накануне свою работу завершила и Государственная дума. В течение сессии было принято 325 законов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Все они важные и решают вопросы экономики, международной политики. 280 из них направлены непосредственно на улучшение качества жизни, на решение проблем людей, защиту прав граждан, — сказал он, закрывая парламентскую сессию.

Неброская, но насыщенная

Из 325 принятых парламентариями законов эксперты выделили документы, направленные на обеспечение реализации послания Владимира Путина, а также поручений главы государства по итогам недавно прошедшей «прямой линии».

В разговоре с «Известиями» профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков отметил законы, имеющие ярко выраженный социальный характер. Они касаются повышения пенсий сверх прожиточного минимума, защиты социальных выплат от взысканий, компенсации ипотеки многодетным семьям, права на ипотечные каникулы, продления дачной амнистии и льгот на имущество для многодетных семей. Также эксперт выделил закон о статусе ветерана для ополченцев Дагестана и документ, направленный на расширение условий для дополнительных выплат на первого и второго ребенка.

— Несмотря на меньшее количество принятых законов в сравнении с предыдущим периодом, парламентарии были более социально ориентированы, а сами инициативы во многом посвящены решению действительно актуальных для российского государства и общества проблем, — подчеркнул эксперт. — Ну и конечно же, стержневыми для законодателей, как и в предыдущие периоды, стали инициативы и поручения главы государства.

Из наиболее важных нормативных актов, принятых Госдумой, политтехнолог Дмитрий Фетисов назвал законы о паллиативной помощи, о расширении количества семей, чей социальный статус позволяет получать выплаты при рождении первого и второго ребенка, о частичной компенсации ипотеки и закон об ипотечных каникулах для семей, оказавшихся в затруднительном положении.

— За исключением закона о паллиативной помощи, все эти документы нельзя назвать резонансными, но они направлены на улучшение условий для значительного числа граждан и их можно считать общественно важными, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Сессия была неброская, но с точки зрения законотворчества насыщенная, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Кроме общего тренда на повышение качества законотворческой деятельности эта сессия запомнилась в первую очередь работой над законами, защищающими права граждан: о защите дольщиков, повышении выплат семьям с детьми и компенсации части ипотеки, о запрете коллекторам взыскивать долги ЖКХ и даже о курилках в аэропортах, — сказал он «Известиям». — Несмотря на отсутствие в работе сессии резонансных законопроектов, объем работы был проделан большой. И, главное, обошлось без скандальных предложений.

Об отпуске только мечтать

После завершения работы парламентарии традиционно уйдут на каникулы. При этом, как заявил Вячеслав Володин, депутатам об отдыхе «можно лишь вспоминать».

— Отпусков нет у политиков, об этом говорили руководители всех фракций, — констатировал глава Госдумы.

Лишь мечтает об отдыхе и спикер Совета Федерации. Валентина Матвиенко призналась журналистам, что очень хочет провести отпуск на море. При этом она подчеркнула, что отдыхать будет в России.

Сенатор рассказала, что накануне ее внучка спрашивала, где она будет проводить летние каникулы и не хочет ли съездить в Италию.

— Мне было очень трудно ей объяснить, почему этого не может быть, — призналась Валентина Матвиенко.

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что не испытывает по этому поводу «никаких комплексов и никакой рефлексии».

Валентина Матвиенко, как ряд других представителей исполнительной и законодательной власти, находится под санкциями Евросоюза, введенными в связи с воссоединением Крыма с Россией.