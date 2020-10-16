Надула щеки и не свистнула: Меркель попало за антироссийские санкции

Ангела Меркель. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com

Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления

Брюссель заявляет о себе, как о силе, противостоящей Москве. На самом деле, его попытки влияния слишком слабы и не соответствуют обещаниям. Так в Германии оценили санкции, введенные ЕС против РФ в связи с делом Алексея Навального.

Оппозиционные партии ФРГ критикуют канцлера Ангелу Меркель за ее поведение в этой ситуации. Как пишет Handelsblatt, "словесное возмущение" политика было сильнее санкций, которые в итоге были одобрены. Так, меры не коснулись "Северного потока-2", а лица, против которых введены персональные ограничения, не почувствуют наказания, поскольку швейцарские и британские банки не участвуют в соглашении по блокировке счетов.

"Не стоит надувать щеки, а потом не свистеть",

- указывают в статье европейским лидерам. По оценке издания, санкции из-за Навального оказались столь слабы, что "вызывают чувство неловкости" за ЕС.

Ранее в Кремле заявили, что не увидели логики в объявленных европейцами мерах.

Совет ЕС предпочел считать, что блогер Алексей Навальный был отравлен боевым токсином "Новичок". За это решили наказать 6 граждан РФ и один НИИ. По какому принципу отбирались кандидатуры в черный список, не поясняется. Москва пообещала ответить сообразно своим интересам.