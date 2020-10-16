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Надула щеки и не свистнула: Меркель попало за антироссийские санкции
16 октября 2020, 14:30 • 81 • Политика
Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления
Брюссель заявляет о себе, как о силе, противостоящей Москве. На самом деле, его попытки влияния слишком слабы и не соответствуют обещаниям. Так в Германии оценили санкции, введенные ЕС против РФ в связи с делом Алексея Навального.
Оппозиционные партии ФРГ критикуют канцлера Ангелу Меркель за ее поведение в этой ситуации. Как пишет Handelsblatt, "словесное возмущение" политика было сильнее санкций, которые в итоге были одобрены. Так, меры не коснулись "Северного потока-2", а лица, против которых введены персональные ограничения, не почувствуют наказания, поскольку швейцарские и британские банки не участвуют в соглашении по блокировке счетов.
"Не стоит надувать щеки, а потом не свистеть",
- указывают в статье европейским лидерам. По оценке издания, санкции из-за Навального оказались столь слабы, что "вызывают чувство неловкости" за ЕС.
Ранее в Кремле заявили, что не увидели логики в объявленных европейцами мерах.
Совет ЕС предпочел считать, что блогер Алексей Навальный был отравлен боевым токсином "Новичок". За это решили наказать 6 граждан РФ и один НИИ. По какому принципу отбирались кандидатуры в черный список, не поясняется. Москва пообещала ответить сообразно своим интересам.
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