«Надпартийная фигура»: как в США проходит президентская кампания рэпера Канье Уэста • 94 • В мире Популярный музыкант Канье Уэст планирует провести 19 июля своё первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине, сообщают американские СМИ. Ранее рэпер призвал сторонников поддержать его регистрацию в качестве кандидата в этом штате. Музыкант активно критикует Демократическую партию США и комплиментарно высказывается о Дональде Трампе. Также Уэст опровергает слухи о якобы имеющемся у него психиатрическом диагнозе. Однако эксперты скептически оценивают президентские перспективы популярного рэп-исполнителя. По мнению аналитиков, основное предназначение Уэста в ходе этой кампании — «расколоть» демократический электорат, сыграв таким образом на руку действующему главе Белого дома. Канье Уэст Reuters © Mario Anzuoni Первое предвыборное мероприятие рэпера Канье Уэста в рамках президентской кампании может состояться в воскресенье, 19 июля, в Южной Каролине, в городе Норт-Чарлстон. Об этом со ссылкой на предвыборный документ Уэста сообщило издание Politico. Уточняется, что мероприятие смогут посетить лишь зарегистрированные участники при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Также Уэст, выложив ссылку на специальный сайт, обратился к своим фолловерам в Twitter с просьбой поставить подписи в поддержку его регистрации на выборах. Отметим, что аудитория рэпера в социальной сети насчитывает около 28 млн человек. «Ребята, пожалуйста, соберите подписи, чтобы моё имя включили в бюллетень в Южной Каролине на одном из этих участков», — написал Канье Уэст. Hi guys please sign up to put me on the ballot in South Carolina at any of these locations You can also sign up at the websitehttps://t.co/ZURvTEW9eepic.twitter.com/3rV5ujExPm — ye (@kanyewest) July 18, 2020 Ранее Канье Уэст зарегистрировался в качестве кандидата в президенты в штате Оклахома. Об этом сообщили в местном избиркоме. Эксперты отмечают, что Канье Уэст действительно может рассчитывать на участие в предвыборной кампании в нескольких штатах. «Уэст успел пройти нужные для выдвижения процедуры в Оклахоме, подав документы буквально в последний момент. В каких ещё штатах он сможет баллотироваться, сейчас сказать сложно из-за ситуации с пандемией», — пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. «Особенные лидеры» О своём намерении баллотироваться на пост президента США Уэст объявил 5 июля через Twitter. Рэпер выдвигается как независимый кандидат, поскольку Республиканскую партию на выборах уже представляет действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Что касается Демпартии, то её Уэст ранее активно критиковал в своих интервью. Так, в беседе с Forbes рэпер обвинил демократов в угрозах и запугивании, к которому они якобы прибегли после того, как Уэст начал поддерживать Трампа. По словам музыканта, представители Демпартии утверждали, что его музыкальная карьера закончится, если он и далее будет выступать в поддержку Трампа. Кроме того, музыкант обвинил демократов в расизме. Предвыборная кампания в США

Reuters

© Jessica Rinaldi «Говорить, что все темнокожие должны быть демократами, и думать, что моё выдвижение является попыткой оттянуть голоса, — это проявление расизма, идеологии превосходства белых и контроля с их стороны. Эту информацию раскручивают в соцсетях демократы — те самые демократы, которые указывали мне, угрожали мне», — заявил исполнитель. В этом же интервью, опубликованном 8 июля, Уэст рассказал о своём нынешнем отношении к Трампу и о политических планах, а также опроверг слухи о якобы имеющемся у него психическом заболевании. «Господь открыл мне глаза и сказал, что время пришло. Как вы знаете, я оказался в больнице, люди называли меня сумасшедшим. Но это не так», — сообщил Уэст. Отметим, что ранее некоторые СМИ со ссылкой на близкий к семье Уэста источник писали, что решение рэпера участвовать в политической кампании было связано с обострением биполярного аффективного расстройства. При этом Уэст сделал акцент на том, что намерен выступить как независимый политик. «Я не говорю, что Трамп стоит у меня на пути. Может, он часть моего пути. А Джо Байден? Пфф, да вы что? Обама был особенным президентом. И Трамп особенный. Мы считаем, что Канье Уэст особенный. Америке нужны особенные лидеры. Билл Клинтон? Особенный. А Джо Байден не особенный», — заявил музыкант. Говоря о своём видении внешней политики США, Уэст заявил, что пока не разработал соответствующую стратегию. Кроме того, рэпер считает, что Америке следует прежде всего сосредоточиться на собственной обороне. Слоганом предвыборной кампании Уэста станет слово «Да!», рэпер выдвигается от основанной им партии BDY (Birthday Party, Партия дня рождения). Как объяснил музыкант, в том случае если он выиграет, это станет «днём рождения» для всех. Впрочем, на данный момент аналитики оценивают политические перспективы Уэста с долей скепсиса. «Формально Канье Уэст может участвовать как независимый кандидат, но ему мало что светит в этой избирательной кампании, поскольку у него нет ни полноценной партии, ни программы, ни соответствующей избирательной кампании, консультантов, политтехнологов и штаба», — считает Юрий Рогулёв. «Он мой брат» Напомним, о планах баллотироваться на пост президента США популярный рэпер говорил достаточно давно. Ещё в 2015-м в благодарственной речи во время церемонии вручения наград MTV Video Music Awards музыкант анонсировал своё участие в президентских выборах 2020 года. Уэст говорил о своей готовности выступить в качестве кандидата на пост президента и в 2016-м. Тогда, впрочем, музыкант подчеркнул, что не заявляет таким образом о каких-то политических взглядах, но обладает человеческим видением проблем. Дональд Трамп и Канье Уэст

Reuters

© Andrew Kelly Политические амбиции не мешали Уэсту открыто поддерживать 45-го главу Белого дома. Музыкант стал первой американской звездой, встретившейся с Трампом. Ранее американского лидера активно критиковали многие представители творческих кругов. Некоторые из них даже участвовали в акциях протеста против президента-республиканца. Белый дом открыто бойкотировали такие американские звёзды, как Том Хэнкс, Мерил Стрип, Арнольд Шварценеггер, Элтон Джон, спортсмены Стеф Карри, Леброн Джеймс и многие другие. Встреча Трампа и Уэста прошла в октябре 2018 года. Музыкант тогда надел фирменную красную бейсболку с предвыборным слоганом Трампа «Сделаем Америку снова великой». «Когда я надеваю эту красную кепку, я чувствую себя как супермен», — заявил тогда Уэст. "Не усложнять": Макрон определился с внешним видом Нотр-Дам-де-Пари Также рэпер написал в своём Twitter, что, хотя с Трампом можно не соглашаться, толпа не сможет заставить Уэста не любить главу Белого дома. «В нас обоих сила дракона. Он мой брат. Я люблю всех, но это не значит, что я со всеми во всём согласен. Это делает нас личностью. И мы имеем право на свободу мысли», — подчеркнул Уэст. You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — ye (@kanyewest) April 25, 2018 Хотя в последнее время Уэст дистанцировался от Трампа, глава Белого дома всё равно уверен, что музыкант поддержит его во время выборов. «Он классный парень. Мы с ним отлично ладим. Думаю, в конечном счёте он поддержит нас, а не кого‑то другого. Мы не можем допустить, чтобы ультралевые захватили нашу страну», — цитирует The Hill главу Белого дома. «Эпатажный человек» Как предположил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, Канье Уэст может выступить во время выборов в роли «кандидата-спойлера», который оттянет какую-то часть голосов у демократов, чтобы передать их потом Трампу. «Скорее всего, упор делается на молодых афроамериканцев, которые могли бы проголосовать за Байдена, а поддержат Уэста. Он довольно эпатажный человек, для которого интерес представляет любой пиар. Вряд ли он всерьёз надеется одержать победу. Он может получить несколько процентов голосов, которые будут хорошей помощью Трампу», — отметил Домрин в беседе с RT. Аналогичной точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его мнению, выдвижение музыканта обусловлено политической ситуацией, сложившейся в США. На избирательном участке в США

Reuters

© Paul Ratje «В условиях ожесточённого раскола между республиканцами и демократами нужна некая общезначимая надпартийная фигура. Это та ниша, которую сейчас пытается заполнить Уэст», — пояснил эксперт в беседе с RT. При этом рэпер сохраняет свою идейную близость с республиканцами и явно не намерен менять эту позицию, считает Васильев. «Основная задача сейчас заключается в том, чтобы оторвать какую-то часть голосов афроамериканцев у демократов. У Байдена с афроамериканским электоратом противоречивые отношения. Поэтому Уэст может послужить для того, чтобы расколоть электорат Демпартии. Тем более что Уэст пользуется популистской идеологией, много говорит о Боге — при определённых условиях это может сыграть ему на руку. Кроме того, если Трамп и Байден вдруг не признают результаты выборов и в США возникнет кризис, Уэст вполне может позиционировать себя как «спасителя Америки», — допустил Васильев. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





94 Источник Похожие новости Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года Русский патруль передал доходчивое послание генералу США после "догонялок" в Сирии Защищают нацистский мемориал? Канадским полицейским пришлось оправдываться Спрятал сокровища на миллион долларов: Ювелир нашёл парадоксальный способ заработать в пандемию По Даунинг-стрит, 10 снова бродят призраки российской угрозы Война с памятниками – это война с живыми Новости партнеров