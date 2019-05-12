Надоело воевать: за что бойцы ВСУ убили командира

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отказались выполнять приказ и застрелили своего командира, рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По словам военного, командир 35-й бригады ВСУ Николай Палас приказал офицеру 88-го батальона капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить вылазку на территорию ДНР. При этом Палас руководствовался исключительно личными мотивами – получить одобрение за проведение операции.

«Подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки и потерей личного состава. Голик призвал подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в командира», — пояснил Безсонов.

По версии оперативного командования самопровозглашенной республики, Палас после инцидента приказал представить смерть Голика как боевую потерю в результате обстрелов со стороны ДНР. Таким образом, подчеркнул Безсонов, командир украинской бригады пытается избежать ответственности и огласки случившегося.

В прошлом месяце боец ВСУ расстрелял своих боевых товарищей за физические унижения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Новотроицкое. Солдат 35-й бригады морской пехоты, переживавший унижения со стороны сослуживцев, открыл по ним огонь из автомата.

Один военнослужащий — матрос Иващенко — погиб, еще трое получили ранения, уточнил Безсонов, ссылаясь на данные разведки ДНР. Военнослужащего задержали. Боец в тот момент он находился под воздействием наркотиков, передает ФАН.

За три дня до этого представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что

рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона, не выдержав издевательств с его стороны.

«Рядовой Скичко, устав от издевательств со стороны начальника штаба батальона, прострелил ему ногу», — приводит слова подполковника Луганский информационный центр.

По мнению представителей Народной милиции, морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается: солдаты мародерствуют, устраивают пьяные дебоши, довольно часто встречаются случаи дезертирства. К тому же, в рядах военных растут антиправительственные настроения.

Чуть ранее стало известно, что пулеметчица вооруженных сил Украины Яна Червоная с позывным «Ведьма», чью смерть оплакивал в сети президент страны Петр Порошенко, погибла, подорвавшись на собственной мине, после обильного употребления спиртных напитков с однополчанами в Донбассе. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Новости СМИ2

По его словам, к инциденту привели полное отсутствие дисциплины и контроля со стороны командного состава добровольческого батальона «Донбасс-Украина» из состава 54-й бригады ВСУ. Военные погибли на позициях, расположенных в районе села Новозвановка.

«В ходе распития спиртных напитков военнослужащие, среди которых находилась женщина, решили осуществить обстрел позиций Народной милиции ЛНР из миномета калибром 120 мм. В результате нарушения требований безопасности горе-защитники произвели двойное заряжание миномета, вследствие чего произошел разрыв орудия», — указал представитель ЛНР.

В марте нынешнего года бойцы ВСУ расстреляли своего командира, который запретил употреблять спиртное, рассказал официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По словам донецкого военного, ЧП произошло в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ в среду 6 марта. Командир взвода первого батальона лейтенант Слобода во время ночного обхода обнаружил компанию из пятерых военнослужащих, употреблявших спиртное, и сделал им замечание.

«В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира»,

— приводит НСН слова Басурина.

Он пояснил, что подобные случаи происходят в украинских воинских частях, но не фиксируются в официальных сводках, поскольку командование ВСУ «не желает афишировать перед общественностью тот беспредел, который там творится».

Накануне сообщалось, что во Львове родители погибшего 21-летнего погибшего служащего ВСУ Богдана Слободы во время похорон заявили, что в гробу находится не их сын, однако траурная церемония была продолжена. Матери Слободы пришлось вызывать скорую прямо в церковь.