Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донб...
Главная / Политика

Надоело плясать под дудку США: Эстония хочет покинуть ЕС

12 апреля 2021, 15:10  •  33 • Политика
Фото: Mihkel Maripuu/imago stock&people/www.globallookpress.com
Активисты начали сбор подписей
Недовольство политикой властей серьезно проявляется во многих странах Европейского Союза. Так, в Эстонии начали бурлить настоящие страсти. Ряд активистов ратует за то, чтобы страна покинула еврообъединение и наконец-то стала независимым государством.
Соответствующая петиция была размещена на одном из сайтов, где публикуются инициативы простых эстонцев. На этот раз выразителем недовольства большого числа жителей этого европейского государства стал член национал-консервативной партии EKRE Кенно Пыльтсам.
Политический деятель пояснил, что его родина имеет право выйти из ЕС, так как вхождение в Союз по результатам референдума 2003 года было недействительным. Политик хочет, чтобы Эстония снова стала суверенным государством с собственным взглядом на происходящее в мировом пространстве. Пыльтсама весьма раздражает, что действующие руководители страны все делают по указке американцев.
Активные эстонцы предлагают провести новый референдум и решить судьбу родной страны. Сейчас в государстве идет интенсивный сбор подписей, пишет портал "Sputnik Мeedia".
К слову, недавно в Эстонии сильно пожалели о потере транзита нефтепродуктов из России. Таллин уже не в состоянии конкурировать с хабами, которые построили в нашей стране. Эстонские власти все яснее понимают, чем им грозит разрыв отношений с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС
12 апреля 2021, 01:25
Сказать нечего - будем обострять: Угрозы Блинкена русским разложили по полочкам
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже пр...
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушени...
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова...
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда ег...
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин
06 апреля 2021, 16:10
Экстренный стоп: Киев пытается свернуть войну в Донбассе после убийства 5-летнего мальчика
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.