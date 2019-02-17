«Надо взять Украину в НАТО»: о чем говорят в Мюнхене. LIVE

По словам иранского дипломата, «США утверждают, и многие, к сожалению, бездумно повторяют эти обвинения: что именно Иран вмешивается в дела в регионе».

«Но кто-либо спросил, а в чьем регионе это происходит? Посмотрите на карту: американские вооруженные силы пересекли расстояние в 10 тыс. [км], чтобы заполнить все наши границы своими базами», — говорит Зариф.