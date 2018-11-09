«Надо взять, пригодится»: Назарбаев подарил Путину кнут для наведения порядка

Красивое казахское слово «ынтымактастык», то есть «сотрудничество», в эти дни в городе Петропавловске (по-казахски «Петропавл») было написано на каждом столбе — в городе проходит Форум межрегионального этого самого ынтымакстыка Казахстана и России.

Владимир Путин прилетел в Петропавловск из Астаны и на себе ощутил погодный перепад — если в Астане всего лишь шел снег, то в Петропавловске был настоящий мороз. Минус 13 на ветру ощущалось как минус 25, поэтому президенты России и Казахстана сразу отправились в местный теннисный центр, переоборудованный под выставку развития туризма России и Казахстана.

Пройдя мимо фонтана из омской сгущенки и VR-симуляторов туристических красот, Путин и Назарбаев столкнулись с реальной силой, мимо которой было никак не пройти. Занесенный в книгу рекордов Гиннеса казахский силач Сергей Цирульников на одном из стендов голыми руками гнул все, что под эти руки попадалось. Как только президенты подошли к нему, он тут же согнул в узел три 20-сантиметровых гвоздя и подарил их Путину.

- Этот узел символизирует дружбу — дружбу народов Казахстана и России, - подвел Цирульников идеологическую базу под это уничтожение стройматериалов.

- Разогнуть надо, - тут же посоветовал разглядывающему узел Путину Назарбаев.

- Давайте, - протянул ему гвозди Путин. - Ваши же бойцы.

Впрочем долго радоваться президенту Казахстана не пришлось. Нашелся и на него свой металлический прут — Цырульников согнул кусок арматуры и, передав Назарбаеву, сообщил, что по древней традиции тому, кто сможет разогнуть, полагается подарить коня. Президент Казахстана потеребил пруток в руках и тут же доложил:

- Вроде немного получилось!

Но коня ему никто так и не подарил.

Зато по соседству лежал казахский кнут — камча, про который Назарбаев начал рассказывать гостю в подробностях. Выяснилось, что согласно казахским поверьям, он защищает и от злых духов и «помогает порядок наводить». Кроме того на больших собраниях сначала клали камчу, а потом говорили речь, и таким образом отвечать за свои слова приходилось незамедлительно и на месте.

- Мы сейчас будем выступать, надо взять, пригодится, - отреагировало Путин, и кнут ему тут же подарили.

Правда, на сам форум межрегионального сотрудничества он пришел без камчи. Возможно, потому что заседание проходило во Дворце школьников, и это было бы не педагогично.

Российские и казахские руководители регионов один за другим живописали красоты своих областей. После того, как Александр Бердников с надрывом рассказал о Горном Алтае, проняло даже Назарбаева.

- Ну вы зажгли! - удивился президент Казахстана. - Убедили всех! Лучше наших мест ничего нет в мире, а уж мы-то поездили знаем!

- Конечно, в мире есть признанные туристические центры — и Рим, и Париж, у нас Санкт-Петербург, но такого природного многообразия, как в России и Казахстане нигде больше в мире нет, - согласился Путин. - Сейчас набирает обороты экологический туризм — в этом плане мы точно самые богатые люди на планете.

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