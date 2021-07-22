Надо в НАТО: В "Нафтогазе" рассказали, как сохранить "энергетическую независимость" Украины

Глава "Нафтогаза Украины" рассказал, каким образом обеспечить сохранение транзита газа из России после 2024 года.

В украинском "Нафтогазе" опасаются, что транзит газа через ГТС страны прекратится после окончания действующего контракта с Россией.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона", передаёт Взгляд. Он также полагает, что Украине необходимо вступить в НАТО, чтобы обеспечить себе "энергетическую безопасность".

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд отметила, что в рамках договорённостей с Германией по газопроводу "Северный поток - 2" она обязана добиться продления контракта Украины с Россией о продолжении транзита газа после 2024 года. Нуланд уверяет, что Германия взяла обязательство на уровне Европы принимать меры, в том числе санкции против России, в случае использования Россией энергетического потенциала в качестве оружия против Украины.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали условие продления украинского транзита после 2024 года.