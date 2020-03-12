«Надо уважать закон»: Володин отправил на карантин депутата Госдумы и контактировавших с ним коллег

Депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова и нескольких его коллег отправили на карантин после того, как прибывший из Франции парламентарий не стал соблюдать режим самоизоляции и продолжил посещать заседания. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить депутата полномочий, однако его коллеги и спикер Госдумы Вячеслав Володин сочли такую меру неоправданной. Между тем сам Катасонов утверждает, что вернулся из Франции до того, как это государство было внесено в список стран с неблагополучной инфекционной ситуацией.

Депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова и нескольких его коллег отправили на карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. Мера была принята после того, как Катасонов, вернувшийся из Франции, не стал соблюдать режим самоизоляции, а продолжил ходить в Думу.

Сам депутат рассказал РБК, что посещал Францию до того, как страна была признана опасной в плане распространения коронавируса, однако считает, что недельный карантин оправдан. Он также уточнил, что вместе с ним карантинный режим будут соблюдать семь—восемь депутатов, которые обычно сидят рядом с ним на заседаниях.

Стоит отметить, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания предложил Думе принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова за нарушение режима самоизоляции.

«Предлагаю... принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране», — приводит РИА Новости слова Жириновского.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что возможности лишать полномочий «по этим основаниям нет», однако комитет по регламенту должен будет принять соответствующие меры, в частности, на 14 дней аннулировать пропуска депутата и тех, кто с ним контактировал.

«Надо уважать закон, надо уважать правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдёт, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственной Думу... В отношении его помощников, с кем он общался должны быть такие же решения», — заявил он.

Володин также поручил провести влажную уборку зала после завершения заседания, на котором присутствовал Сергей Катасонов.

Аэропорт Шарль де Голль в Париже

© Benoit Tessier/Reuters

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков в разговоре с RT заявил, что отрицательно относится к произошедшему.

«Человек просто съездил в другую страну. Сейчас над ним начинают изгаляться, говорить об увольнении, ещё и прилюдно. Это бред и самодурство. Его впустили в страну, потом оттуда выпустили. Что он нарушил? Решать сложившуюся ситуацию надо было наедине с Катасоновым», — отметил Поздняков.

В то же время он напомнил о необходимости придерживаться введённых властями из-за коронавирусной инфекции ограничений.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, отметил, что полномочия депутата могут быть досрочно прекращены в соответствии с законом о статусе, а в случае с Сергеем Катасоновым «ничего такого нарушено не было».

«Я думаю, что если по приезду из Франции у него были зафиксированы какие-то симптомы, и он был об этом проинформирован и направлен на домашний карантин, то он, конечно, должен был его соблюдать. Если ничего не было, а я не знаю, как всё это проходило, то у нас не приостановлено ни авиасообщение, ни другое сообщение со странами Европы. Получается, у нас все пассажиры должны будут в таком случае отправляться на карантин», — заявил депутат.

Напомним, Москва ввела меры повышенной готовности из-за угрозы распространения заболевания. Россияне, прибывающие в столицу из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции или Испании, должны обеспечить двухнедельную самоизоляцию — для этого оформляется больничный, соответствующие документы доставит курьер. Власти Москвы объяснили, что режим самоизоляции нужно соблюдать только после посещения перечисленных семи стран, однако в дальнейшем перечень может быть расширен по решению Роспотребнадзора.

Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья запретили проводить любые массовые мероприятия с участием более 5000 человек. Руководство Росгвардии отменило праздничный концерт, который должен был состояться 27 марта в Кремле. Из-за коронавирусной инфекции Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отмене этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, которые должны были пройти в России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса на территории страны сведена к минимуму, несмотря на неблагоприятную ситуацию за рубежом.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в мире приобрела характер пандемии. По данным ВОЗ, во всём мире зафиксировано свыше 124 тыс. подтверждённых случаев заболевания, число погибших превышает 4,6 тыс.

В России число заражённых достигло 34 человек. За последние сутки, по информации оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в РФ, зафиксировано шесть новых случаев: четыре в Москве, один в Калининграде и ещё один в Краснодарском крае. При этом все эти граждане в последние две недели посещали страны, где были зафиксированы вспышки заболевания.