Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / В России

«Надо уважать закон»: Володин отправил на карантин депутата Госдумы и контактировавших с ним коллег

12 марта 2020, 20:30  •  106 • В России
Депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова и нескольких его коллег отправили на карантин после того, как прибывший из Франции парламентарий не стал соблюдать режим самоизоляции и продолжил посещать заседания. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить депутата полномочий, однако его коллеги и спикер Госдумы Вячеслав Володин сочли такую меру неоправданной. Между тем сам Катасонов утверждает, что вернулся из Франции до того, как это государство было внесено в список стран с неблагополучной инфекционной ситуацией.
 
Медицинские работники в аэропорту Шереметьево; Сергей Катасонов © Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы; Владимир Федоренко/РИА Новости
 

Депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова и нескольких его коллег отправили на карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. Мера была принята после того, как Катасонов, вернувшийся из Франции, не стал соблюдать режим самоизоляции, а продолжил ходить в Думу.

Сам депутат рассказал РБК, что посещал Францию до того, как страна была признана опасной в плане распространения коронавируса, однако считает, что недельный карантин оправдан. Он также уточнил, что вместе с ним карантинный режим будут соблюдать семь—восемь депутатов, которые обычно сидят рядом с ним на заседаниях.

Стоит отметить, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания предложил Думе принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова за нарушение режима самоизоляции.

«Предлагаю... принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране», — приводит РИА Новости слова Жириновского.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что возможности лишать полномочий «по этим основаниям нет», однако комитет по регламенту должен будет принять соответствующие меры, в частности, на 14 дней аннулировать пропуска депутата и тех, кто с ним контактировал.

«Надо уважать закон, надо уважать правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдёт, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственной Думу... В отношении его помощников, с кем он общался должны быть такие же решения», — заявил он.

Володин также поручил провести влажную уборку зала после завершения заседания, на котором присутствовал Сергей Катасонов.

  • Аэропорт Шарль де Голль в Париже
  • © Benoit Tessier/Reuters

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков в разговоре с RT заявил, что отрицательно относится к произошедшему.

«Человек просто съездил в другую страну. Сейчас над ним начинают изгаляться, говорить об увольнении, ещё и прилюдно. Это бред и самодурство. Его впустили в страну, потом оттуда выпустили. Что он нарушил? Решать сложившуюся ситуацию надо было наедине с Катасоновым», — отметил Поздняков.

В то же время он напомнил о необходимости придерживаться введённых властями из-за коронавирусной инфекции ограничений.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, отметил, что полномочия депутата могут быть досрочно прекращены в соответствии с законом о статусе, а в случае с Сергеем Катасоновым «ничего такого нарушено не было».

«Я думаю, что если по приезду из Франции у него были зафиксированы какие-то симптомы, и он был об этом проинформирован и направлен на домашний карантин, то он, конечно, должен был его соблюдать. Если ничего не было, а я не знаю, как всё это проходило, то у нас не приостановлено ни авиасообщение, ни другое сообщение со странами Европы. Получается, у нас все пассажиры должны будут в таком случае отправляться на карантин», — заявил депутат.

Напомним, Москва ввела меры повышенной готовности из-за угрозы распространения заболевания. Россияне, прибывающие в столицу из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции или Испании, должны обеспечить двухнедельную самоизоляцию — для этого оформляется больничный, соответствующие документы доставит курьер. Власти Москвы объяснили, что режим самоизоляции нужно соблюдать только после посещения перечисленных семи стран, однако в дальнейшем перечень может быть расширен по решению Роспотребнадзора.

Помимо этого, власти Москвы и Подмосковья запретили проводить любые массовые мероприятия с участием более 5000 человек. Руководство Росгвардии отменило праздничный концерт, который должен был состояться 27 марта в Кремле. Из-за коронавирусной инфекции Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отмене этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, которые должны были пройти в России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса на территории страны сведена к минимуму, несмотря на неблагоприятную ситуацию за рубежом.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в мире приобрела характер пандемии. По данным ВОЗ, во всём мире зафиксировано свыше 124 тыс. подтверждённых случаев заболевания, число погибших превышает 4,6 тыс.

В России число заражённых достигло 34 человек. За последние сутки, по информации оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в РФ, зафиксировано шесть новых случаев: четыре в Москве, один в Калининграде и ещё один в Краснодарском крае. При этом все эти граждане в последние две недели посещали страны, где были зафиксированы вспышки заболевания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
12 марта 2020, 02:30
«Проецировать силу на дальних рубежах»: как корвет «Гремящий» усилит боевые возможности ВМФ России
12 марта 2020, 10:00
Владимир Путин: Мы сами с усами, без всякого Запада и Востока
12 марта 2020, 12:00
Не спешите на уезжающий в будущее самокат
12 марта 2020, 19:00
Росгвардия вооружается пистолетом Лебедева
12 марта 2020, 18:00
Цветы и крестная мама-«Мэри Поппинс»: в Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»
12 марта 2020, 13:00
Павел Крашенинников - о снятии ограничений президента по участию в выборах: Терешкова совершила мужественный поступок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 17:35
Киевские татары угрожают начать боевые действия на Юге Украины
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
12 марта 2020, 00:35
"Хотят, чтобы Украина существовала за наши деньги": Путин рассказал об американском управлении Киевом
07 марта 2020, 02:35
"Напрямую испугался?" Зеленский поставил Путину дедлайн. Но страшно всё равно не получилось
11 марта 2020, 19:30
«Не мог предотвратить наезд»: водителя, сбившего насмерть кировского «пьяного мальчика», экспертиза считает невиновным
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.