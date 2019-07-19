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Надо угнаться за Россией в Арктике: Береговая охрана США пожаловалась на отсутствие ледоколов

19 июля 2019, 10:39  •  68 • В мире
США нужно как минимум шесть новых ледоколов, причем три из них – тяжелых, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель. Только тогда можно будет угнаться за Россией и конкурировать с ней в Арктическом регионе.
В настоящее же время у американской Береговой охраны в распоряжении есть только одно подобное судно, но и оно было спущено на воду более 40 лет назад. Об этом вице-адмирал рассказал на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС.
Для сравнения Абель напомнил, что Россия владеет шестью ледоколами, к тому же у нее в Арктике целых шесть своих баз.
Современные американцы и их союзники порой выглядят забавно. Они боятся нашего присутствия где бы то ни было на земле, не хотят считаться с объективными обстоятельствами, в том числе с географией, и мечтают "вернуть себе лидерство" даже там, где давно находятся в аутсайдерах.
К примеру, на проходившей в середине июня пресс-конференции в Исландии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг много говорил об усилении России в Арктике. Такое впечатление, что длина береговой линии нашей страны для него полная географическая новость. Но при этом натовский чиновник пытался выставить себя чуть ли не главным радетелем мира и спокойствия на планете вообще и на Севере в частности.

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