«Надо разбираться в каждом отдельном случае»: в МВД прокомментировали отмены концертов российских рэперов

МВД РФ не давало указаний запрещать концерты российских рэперов. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. По его словам, ведомство готово проверить каждый отдельный случай отмены выступлений. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назвал срывы концертов глупостью. По итогам круглого стола в Госдуме с участием рэперов было принято решение создать экспертный совет по культуре на базе Молодёжного парламента.

Центральный аппарат МВД России не давал указания о запрете концертов российских рэп-исполнителей. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, сообщает ТАСС. Зубов подчеркнул, что министерство готово осуществить проверки по каждому случаю отмены выступлений при получении соответствующего запроса от прокуратуры.

«Из МВД никаких указаний на этот счёт не было. Почему концерты отменялись, надо разбираться в каждом отдельном случае. Если нам поручит прокуратура, мы проведём проверку на этот счёт», — отметил он.

Напомним, что 21 ноября 2018 года концерт рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) в одном из клубов Краснодара был отменён местной прокуратурой. В ответ артист выступил перед поклонниками на припаркованном автомобиле, за что был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отделение.

Музыканту грозило возбуждение уголовного дела за порчу имущества. Позднее УМВД по Краснодарскому краю отказало в возбуждении дела, так как не увидело признаков преступления в действиях артиста.

Также за последние несколько недель в различных регионах России были отменены концерты нескольких музыкантов, в том числе групп IC3PEAK и «Френдзона», а также артиста Элджея.

В Кремле следят за ситуацией с отменой концертов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Следят очень внимательно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал ситуацию с решением запретить концерты глупостью.

«Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодёжной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно её не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов. Это глупость», — отметил он на съезде партии «Единая Россия».

Круглый стол в Госдуме

Напомним, 6 декабря в Государственной думе состоялся круглый стол на тему «Свобода слова в рэпе». Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, член этого комитета Василий Власов, а также Артём Туров и Артём Выборный встретились с артистами Жиганом (Роман Чумаков), Птахой (Давид Нуриев), Pra(Killa’Gramm) (Максим Иньков) и видеоблогером Дмитрием Лариным.

Также присутствовали представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребёнка. Модерировала встречу председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

«Мы бы не стали проводить этот круглый стол, если бы в молодёжной среде не начали возникать такие опасения, возмущения, связанные с тем, что в России, по их мнению, с отменой концертов рэп-исполнителей ограничивают свободу слова», — сказала Воропаева.

Депутаты подчеркнули, что инициатива отмены концертов принадлежит местным властям и не относится к юрисдикции парламентариев. Кроме того, на федеральном уровне не было принято тех или иных норм, которые способствовали бы запрету на творчество музыкантов, заявил Дегтярёв.

«Мы законодатели, мы с большим удовольствием пришли на встречу, но не для того, чтобы отвечать за местную власть. Мы будем отвечать за себя… А местные власти будут отвечать за себя», — заметил он.

В свою очередь, музыканты считают, что в производимой ими музыке находят признаки правонарушений, которых на самом деле нет.

«Правоохранительные органы часто находят в песнях много того, чего там нет. Эксперты, которые не занимаются музыкой, не зная, что такое творчество, (находят. — RT) смысл, которого там никогда не было», — подчеркнул Птаха.

Круглый стол Молодёжного парламента при Государственной думе «Свобода слова в рэпе»

© Киселев Сергей / Агентство городских новостей «Москва»

Экспертный совет

Для решения этих проблем артисты предложили создать некую структуру, которая будет способствовать взаимодействию музыкантов и молодёжи. Модератор встречи выступила с идеей создать экспертный совет на платформе Молодёжного парламента.

«Мы готовы на площадке Молодёжного парламента, в том числе с вами и вашими коллегами, создать экспертный совет, чтобы систематически собираться», — сказала она.

Кроме того, депутат Анатолий Выборный заявил, что отправит запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность отмены концертов российских исполнителей.

На следующей день в ходе пресс-конференции по итогам круглого стола рэпер Птаха объявил о создании экспертного совета. В него войдут деятели культуры, которые будут перепроверять результаты экспертиз правоохранительных органов, чтобы избежать возбуждения уголовных дел.

«Итогом вчерашней встречи было решение создать экспертный совет по культуре при Молодёжном парламенте и автономной независимой организации «Независимая молодёжь». Это будет буфер, который будет проверять экспертизу, согласно которой… силовые структуры хотят возбудить уголовное дело об экстремизме», — цитирует рэпера ТАСС.