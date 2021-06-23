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«Надо прививаться»: как деятели культуры отреагировали на заявление Егора Бероева о вакцинации

23 июня 2021, 20:45  •  228 • В России
Российский актёр Егор Бероев на церемонии вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» заявил о якобы дискриминации непривитых россиян. Кроме того, на церемонии он появился с жёлтой звездой — отличительным знаком евреев в период холокоста. Как коллеги отнеслись к высказыванию Бероева и что деятели культуры думают о вакцинации — в материале RT.
 
РИА Новости © Виталий Белоусов
 

Российский актёр Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» возмутился тем, что якобы деление людей на привитых и непривитых ведёт к дискриминации последних. Артист признался, что не вакцинировался от коронавируса, хотя многие его друзья уже это сделали.

Кроме того, Бероева раскритиковали за появление на церемонии с жёлтой звездой — отличительным знаком евреев в период холокоста.

RT опросил коллег Бероева и узнал, что они думают о вакцинации.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, год назад переболевший коронавирусом, считает, что вакцинироваться надо.

  • Лев Лещенко
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«То, что Бероев высказал, — это его личное мнение. Понимаете, агитировать не прививаться — это гораздо хуже, чем агитировать за прививку. Я не думаю, что здесь какой-то геноцид присутствует. Я считаю, для того, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, надо прививаться. Потому что иначе коллективный иммунитет у нас не появится. Люди болеют, но через какое-то время они могут заболеть опять. Я знаю такие случаи. Медсестра, которая со мной работала в Коммунарке, она два раза уже переболела. Причём, второй раз тяжело. Болезнь никуда не исчезла, она присутствует. И её можно ликвидировать только создав коллективный иммунитет», — отметил певец. 

  • Лукерья Ильяшенко
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса театра и кино Лукерья Ильяшенко считает, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, вводятся ради благополучия людей.

«Я прекрасно отношусь к ограничительным мерам. Мы первые разработали вакцину, она замечательная, а народ у нас абсолютно это игнорируют, не хочет прививаться. Сейчас идёт вспышка заболеваемости, посмотрите на статистику, что творится в Коммунарке», — подчеркнула она.

По её словам, число вакцинированных среди пациентов Коммунарки незначительно. «Это свидетельствует о том, что прививка работает», — говорит Ильяшенко.

Актриса привела в пример Израиль, где «вся страна привилась, они победили болезнь».

«Надо прививать людей, вводить ограничения. И это нужно делать не только ради себя самого, но ведь это социальная ответственность перед окружающими. Всё очень правильно, я абсолютно поддерживаю», — сказала Ильяшенко.

  • Будина Ольга
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса театра и кино Ольга Будина заявила RT, что разделяет мнение Егора Бероева и прививаться не планирует.

По её словам, «люди, которые не потеряли человеческое достоинство, должны присоединиться к Егору, поддержать его и сплотиться, как граждане государства, которые уважают себя, хотят видеть своё государство, идущим в ногу с тем, что говорит президент и начальник Роспотребнадзора».

«Сама тенденция кажется совершенно чудовищной. Понятно, что это начало некого движения, которое ведёт, конечно же, к разделению людей на белых и чёрных», — полагает Будина.

  • Татьяна Навка
  • АГН «Москва»

Фигуристка Татьяна Навка считает, что люди должны прививаться, либо находиться в изоляции, чтобы не подвергать риску остальных.

«Люди должны понимать, что коронавирус не просто болячка, а страшный-страшный вирус сегодняшнего времени, и мы должны с этим считаться», — подчеркнула Навка.

«При всём моём уважении к медицине, ещё ни один академик во всем мире до сих пор не разгадал этой загадки, как коронавирус скажется в дальнейшем. И средство от этого на сегодняшний день только одно: либо полная изоляция, либо прививка», — добавила она.

  • Михаил Боярский
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Михаил Боярский в беседе с RT отметил, что привился со всей своей семьёй ещё в начале года, и считает, что формирование коллективного иммунитета через вакцинацию — единственный выход из сложившейся ситуации. 

«Это зараза, от которой люди могут умереть. Нужно ценить свою жизнь — она даётся только один раз. И нужно делать всё возможное, чтобы уберечь не только себя, но и окружающих. Не нужно думать только о себе: не хочу и не буду. Это глупость. Вакцинация — это единственная возможность защитить и себя, и своих близких. Вакцинация необходима. Коллективный иммунитет — это единственный выход из положения. Мне очень странно, что в нашей стране так либерально относятся к этому. «Мы не настаиваем на этом, кто хочет, тот пускай делает». В приказном порядке это нужно делать. Приказ номер один: всем вакцинироваться. И точка», — резюмировал Боярский.

 

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