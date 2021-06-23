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«Надо прививаться»: как деятели культуры отреагировали на заявление Егора Бероева о вакцинации
23 июня 2021, 20:45 • 228 • В России
Российский актёр Егор Бероев на церемонии вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» заявил о якобы дискриминации непривитых россиян. Кроме того, на церемонии он появился с жёлтой звездой — отличительным знаком евреев в период холокоста. Как коллеги отнеслись к высказыванию Бероева и что деятели культуры думают о вакцинации — в материале RT.
РИА Новости © Виталий Белоусов
Российский актёр Егор Бероев во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» возмутился тем, что якобы деление людей на привитых и непривитых ведёт к дискриминации последних. Артист признался, что не вакцинировался от коронавируса, хотя многие его друзья уже это сделали.
Кроме того, Бероева раскритиковали за появление на церемонии с жёлтой звездой — отличительным знаком евреев в период холокоста.
RT опросил коллег Бероева и узнал, что они думают о вакцинации.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, год назад переболевший коронавирусом, считает, что вакцинироваться надо.
«То, что Бероев высказал, — это его личное мнение. Понимаете, агитировать не прививаться — это гораздо хуже, чем агитировать за прививку. Я не думаю, что здесь какой-то геноцид присутствует. Я считаю, для того, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, надо прививаться. Потому что иначе коллективный иммунитет у нас не появится. Люди болеют, но через какое-то время они могут заболеть опять. Я знаю такие случаи. Медсестра, которая со мной работала в Коммунарке, она два раза уже переболела. Причём, второй раз тяжело. Болезнь никуда не исчезла, она присутствует. И её можно ликвидировать только создав коллективный иммунитет», — отметил певец.
Актриса театра и кино Лукерья Ильяшенко считает, что ограничительные меры, связанные с коронавирусом, вводятся ради благополучия людей.
«Я прекрасно отношусь к ограничительным мерам. Мы первые разработали вакцину, она замечательная, а народ у нас абсолютно это игнорируют, не хочет прививаться. Сейчас идёт вспышка заболеваемости, посмотрите на статистику, что творится в Коммунарке», — подчеркнула она.
По её словам, число вакцинированных среди пациентов Коммунарки незначительно. «Это свидетельствует о том, что прививка работает», — говорит Ильяшенко.
Актриса привела в пример Израиль, где «вся страна привилась, они победили болезнь».
Российская актриса театра и кино Ольга Будина заявила RT, что разделяет мнение Егора Бероева и прививаться не планирует.
По её словам, «люди, которые не потеряли человеческое достоинство, должны присоединиться к Егору, поддержать его и сплотиться, как граждане государства, которые уважают себя, хотят видеть своё государство, идущим в ногу с тем, что говорит президент и начальник Роспотребнадзора».
«Сама тенденция кажется совершенно чудовищной. Понятно, что это начало некого движения, которое ведёт, конечно же, к разделению людей на белых и чёрных», — полагает Будина.
Фигуристка Татьяна Навка считает, что люди должны прививаться, либо находиться в изоляции, чтобы не подвергать риску остальных.
«При всём моём уважении к медицине, ещё ни один академик во всем мире до сих пор не разгадал этой загадки, как коронавирус скажется в дальнейшем. И средство от этого на сегодняшний день только одно: либо полная изоляция, либо прививка», — добавила она.
Актёр Михаил Боярский в беседе с RT отметил, что привился со всей своей семьёй ещё в начале года, и считает, что формирование коллективного иммунитета через вакцинацию — единственный выход из сложившейся ситуации.
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