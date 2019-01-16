«Надо пойти навстречу людям»: Путин поручил расселить жильцов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

Владимир Путин распорядился расселить жильцов дома, который 31 декабря был частично разрушен в результате взрыва газа. По словам главы государства, несмотря на итоги экспертизы, разрешающие дальнейшее проживание в здании, необходимо откликнуться на просьбы людей и предоставить им жильё. Ожидается, что на эти цели потребуется 1,3 млрд рублей. Средства выделят из бюджетов разных уровней, ещё часть предоставит бизнес. Вопрос о том, что будет на месте повреждённого дома, власти обсудят с жителями города.

Президент России Владимир Путин распорядился расселить жильцов дома в Магнитогорске, повреждённого взрывом газа. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время совещания с членами правительства.

«Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая, 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте... Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье», — сказал Путин.

Президент велел выполнить эту задачу «в самые короткие сроки». На расселение дома, по предварительным подсчётам, может потребоваться 1,3 млрд рублей. Средства предполагается получить из трёх источников.

«Вас попрошу поддержать (руководство Челябинской области. — RT), федеральный бюджет и с «Магниткой» (Магнитогорский металлургический комбинат. — RT) поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи», — сказал Путин.

Губернатор Челябинской области позднее заявил, что перед выполнением поручений президента необходимо закончить экспертизу здания.

«До конца квартала мы демонтируем 7-й и 8-й подъезды, потом проведём экспертизу. Очевидно, что экспертиза даст некое техническое понимание, сколько у нас будет времени для того, чтобы мы могли людей переселить в плановом порядке», — приводит слова Дубровского РИА Новости.

По словам руководителя региона, потребуется построить новое здание. «И будем переселять. Вероятнее всего, потребуется календарный год», — заключил Дубровский.

Путин предположил, что на месте повреждённого дома следует построить другой объект, но какой именно — предстоит решить жителям.

«И представьте, пожалуйста, ваши предложения по поводу того, что здесь может быть сделано, на этом месте. Новое строительство либо парк сделать, ещё что-то. Вам виднее на месте, виднее жителям города, этого микрорайона, виднее мэру города. Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения. Дом нужно расселить», — подытожил глава государства.

Дубровский позднее заявил, что на месте повреждённого взрывом дома может появиться общественное пространство.

«Сейчас я этим займусь​​​. Вместе с жителями. Вероятнее всего, какое-то общественное пространство. Мы будем принимать это решение вместе с жителями», — сказал губернатор.

Спасательная операция

Взрыв произошёл в многоквартирном доме в Магнитогорске утром 31 декабря 2018 года. В результате был полностью обрушен один из 12 подъездов дома. По предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

Позднее криминалисты Следственного комитета России провели осмотр частей завала дома и подтвердили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.

В первые часы после взрыва и последовавшего за ним обрушения секции жилого дома удалось спасти 18 человек. Позднее еще шесть человек, среди которых было двое детей, извлекли их-под обломков дома.

Через 35 часов после обрушения дома спасатели обнаружили под завалами 10-месячного Ваню Фокина в крайне тяжёлом состоянии. В МЧС заявили, что ребёнка спасло то, что в момент катастрофы он находился в кроватке и был надёжно укутан. Мальчика экстренно доставили самолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву. Позднее врачи сообщили, что его состояние улучшилось.

В ходе спасательной операции, продлившейся до 3 января, под завалами обнаружили 39 тел. Всего в работе по поиску выживших были задействованы около 1 тыс. человек, включая сотрудников МЧС России, отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Отметим, что вскоре после трагедии местные власти изучали возможность разделения пострадавшего от взрыва дома на два здания путём демонтажа плит, оставшихся от обрушенного подъезда.

«Главная наша задача — повышение качества жизни»

На встрече с кабмином Путин обсудил и ряд других тем. Глава государства, в частности, упомянул важность наблюдения за инфляцией. По словам российского лидера, следует не только держать этот вопрос под контролем, но и грамотно реагировать на все процессы.

«Обращаю ваше внимание... на инфляционные процессы. В известной степени это ожидаемые вещи, тем не менее их нужно, эти проблемы, держать под контролем и своевременно грамотно на них реагировать», — обратился Путин к главе Минфина Антону Силуанову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Путин отметил важность контроля над формированием цен в стране и призвал Федеральную антимонопольную службу «эффективно выполнять свою роль и свою функцию».

Кроме того, Путин призвал членов правительства к реальной практической работе и напомнил о важности реализации нацпроектов.

«Здесь сейчас об этом было много много сказано. Это и обеспечение роста производительности труда, и привлечение инвестиций, в том числе прежде всего частных инвестиций. Это обеспечение роста нецелевого экспорта и так далее. В социальной сфере тоже очень много нужно сделать», — сказал президент.

Он добавил, что результаты этой работы «должны будут выражаться не в цифрах, цифрах и отчётах, а в реальных делах и в восприятии людей того, что сделано на самом деле».

«Я напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан РФ, обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики с одновременным изменением её структуры», — подытожил Путин первую в 2019 году встречу с кабинетом министров.