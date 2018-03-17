Надо посовещаться: Нацсовет Великобритании обсудит дальнейшие действия против России

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В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что предвидели ответ Москвы на высылку 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства.

В начале следующей недели Национальный совет Великобритании по безопасности планирует собраться для того, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги в продолжающемся дипломатическом конфликте с Россией. Об этом сообщается в официальном заявлении, распространенном британским МИД.

До тех пор Великобритания не намерена предпринимать каких-либо еще действий в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери. Согласно коммюнике внешнеполитического ведомства, у Лондона сейчас и так достаточно забот по части организации отъезда из России 23 своих дипломатов.

Вместе с тем МИД Великобритании продолжает придерживаться своей версии касательно того, кто именно организовал покушение на жизни перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. У инцидента в Солсбери не может быть "другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства", заявляют там.

"Наш нынешний приоритет - позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию", - цитирует сообщение британского Министерства иностранных дел РИА Новости.