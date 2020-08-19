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"Надо понимать Украину": Кравчук назвал условия для мира в Донбассе

19 августа 2020, 12:10  •  75 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Переговорщик Киева заявил, что конфликт нужно решить по украинской конституции
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что для воцарения мира в Донбассе необходимо внести "реальные предложения", которые соответствовали бы конституции Украины. По его словам, нужно оставить в стороне лишние дискуссии и взаимные обвинения.
В настоящее время Кравчук возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в регионе. Жители Донбасса на не контролируемых ВСУ территориях, считает политик, должны "почувствовать", что предложения Киева могут изменить их жизнь.
Вторым шагом к деэскалации конфликта первый украинский президент назвал создание свободной экономической зоны в ДНР и ЛНР. Политик напомнил, что пытался внести аналогичное предложение во время своего президентства. Принятие такого решения означает появление новых инвестиций и рабочих мест – таким образом жизнь жителей Донбасса улучшится.
"Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину", – заявил Кравчук.
Сейчас стороны конфликта должны перейти от слов к делу – принимать конкретные решения по "конкретным делам". Пока что Киев, правда, не обсуждал свои предложения с ДНР и ЛНР, но "очень много людей" пытаются стать частью этого процесса. Украина надеется, что такие меры позволят привести к определенному результату, сообщает телеканал "360".
"Если, конечно, будем идти навстречу друг другу", – добавил политик в беседе с RT.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции не подконтрольных киевскому режиму ДНР и ЛНР Алексей Резников заявил, что Незалежная разрабатывает для Донбасса новую экономическую стратегию.

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