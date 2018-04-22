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Надо, Петя, надо!

22 апреля 2018, 10:24  •  257 • В России

Глава МИД Украины Павло Климкин (до революции гидности – Павел) был очень доволен, что его пригласили на встречу министров иностранных дел «Большой семерки». С тех пор, как «Большая Восьмерка» превратилась в «Семерку», Украина все время втайне мечтала занять место России в этом клубе якобы повелителей мира. Иногда эти желания прорывались и наружу, и кто-нибудь в Киеве говорил, что вот сейчас Украина обязательно вступит. Раз в НАТО пока не получается и в ЕС тоже, уж в G7, чтобы превратить ее сразу в G8 – всенепременно. Опять же, у Петра Порошенко появится тогда новая площадка, чтобы просить денег для Украины, пусть все у тех же лидеров и тех же стран, но площадка другая. Как один, так сказать, член клуба у другого такого же члена. Как джентльмен у джентльмена. «Же не манж па сис жур», в общем, и так далее, - это вам не объедки со стола тырить в хозяйском доме.

И вот, казалось бы, мечты самостийных незалежников сбываются, хоть с «Газпромом» они намерены порвать все отношения и уйти от российского газа в очередной двухсотый раз, сразу после трехсотого "ввода российских войск на Донбасс". Павла Климкина пригласили в клуб «больших парней» на встречу главы мининделов «Семерки» в Торонто. Как тут не возрадоваться, ведь и встреча пройдет на ридной Канадщине, которую предки нынешних украинцев, если верить современным киевским историкам, и основали и построили.

Павло уже представлял, как министры других стран «Большой семерки» внимают ему, вещающему о трудной, но победоносной борьбе Украины против страны-агрессора, как он делится опытом противостояния Кремлю по всем фронтам, как почтительно ему уступают дорогу мировые светила международной дипломатии, когда он, слегка путаясь в брюках (Надо будет новый костюм заказать, а этот отдать Джемилеву – подумал Павел Анатольевич с легким раздражением) идет к лимузину после успешных переговоров. Как он триумфально возвращается на Украину (Не на, а в, - одернул себя Климкин, внутренне извиняясь за москальское происхождение, родовым проклятьем висевшее теперь над всей семьей и проявлявшееся в употреблении неправильных теримнов) со словами: «Я привез вам членство!» От дальнейших перспектив, которые открывались после такого триумфа для Климкина на Незалежной у министра сперло дыхание, и затуманился взор.

- Паш, ты там денег проси побольше, у всех подряд, - в ноздри Климкина ударил прокисший перегарчик из смеси цибули, сала и какого-то антидиабетического коктейля. Надвинувшийся на него Порошенко нависал над Климкиным валуном, который было проще обойти, чем подвинуть. - Лови каждого, где только можно. А то вон рыночник наш говорит, что без новых денег от Запада нам отдавать долги нечем, и можем до конца года не дотянуть.

«Рыночником» в правительстве Украины за глаза звали премьер-министра. Не за то, что он большим докой в экономической теории, а просто раньше заведовал рынком в Виннице. Так и прилепилось.

- И сам там, знаешь, поэкономнее, - напутствовал Порошенко Климкина, провожая его в Торонто.

Спустя несколько дней министр иностранных дел Украины Павел Анатольевич Климкин, приземлившись снова в столичном аэропорту «Борисполь», в задумчивости вышагивал по бетонке. Думал Павел Анатольевич на чистом русском языке, сказывалось происхождение из Курской области, но никому даже жене, не то что СБУ, никогда бы в этом не признался.

- Чертов Салливан, - думал Климкин про исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана, у которого Павел Анатольевич хотел попросить денег или кредит, или даже американские гарантии, ну хотя бы «Джевелины», в конце концов. – Как он меня в коридоре припер? Я ведь первым хотел, а он сразу – где у вас суд антикоррапшен? Надо тариф на газ повысить. Без этого – ноу мани. А главное – сразу раструбили об этом на весь свет. Привез, что называется, членство.

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И действительно, представитель Госдепартамента Хизер Науэрт практически сразу, не успел еще закончиться саммит министров, объявила журналистам, что ее шеф сказал украинской стороне создать антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ.

- Он (Салливан) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту, - буквально заявила представитель Госдепа.

- Они там что, смерти моей хотят? – рык Петра Алексеевича Порошенко, встречавшего Климкина в своей резиденции на Банковой, постепенно переходил в вой загнанного в ловушку подраненного зверя. – Они нам хотят новый майдан устроить.

Павло посмотрел на него неожиданно сверху вниз. Он чувствовал себя всесильным посланником «Большой Семерки» в какой-то провинциальной полуразваленной и вечно неустроенной стране. И неожиданно фамильярно и жестко произнес: «Надо, Петя, надо».

У Порошенко от такой фамильярности глаза начали вылезать из орбит, он начал судорожно дышать, напоминая выброшенную на песок рыбу.

- В конце концов, наш же «Нафтогаз» предлагал совсем недавно повысить тарифы с той же целью на 60-65%, - уже ласково продолжил Климкин. – Да и деньги появятся, чтобы отдать кредиты. Не все, конечно, и не всем. Хотя бы тенденцию обозначим.

- А с членством как? – недоверчиво спросил Порошенко.

- Будет, - заверил его твердо Климкин. В голове его начала складываться очень интересная комбинация. – Будет нам и членство, будет и свисток. Утром, как говорится, деньги, вечером – стулья. То есть членство.

- Ладно, надо подумать, - ослабевшим голосом протянул Порошенко.

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- Куда ты денешься, - усмехнулся про себя Климкин.

… Над Украиной вставало утреннее весеннее солнце. Оно несло своими лучами свет, тепло, снижение потребления газа населением, конец отопительного сезона (у кого он был).

В кабинете на Банковой сидели двое. И думали об одном и том же. Нет, не о тарифах. А о том, что негоже для великой державы, которая скоро войдет в «Большую семерку», сделав ее «восьмеркой», что солнце в ней всходит со стороны какой-то Кацапии и Мордора в одном флаконе. И что надо как-то сделать так, чтобы светило всходило со стороны Европы. Лишний раз подтверждая незыблемость украинского пути в цеевропейское светлое будущее. С паритетными с европейцами тарифами.

P.S. Красиво американцы готовят Украину к покупке их дорого сжиженного газа, который они намерены поставлять в Европу и на Незалежную. По их мнению, после повышения тарифов до европейского уровня переход к американским ценам на СПГ будет уже не таким болезненным ударом для кошельков населения и предприятий. Вот только почему-то не учитывают, что после этого ни в кошельках украинцев ничего не останется, ни у предприятий никаких оборотных средств. А, может, и не надо?

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