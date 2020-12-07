«Надо отдавать всего себя и не требовать ничего взамен»: как людям с аутизмом в России преподают адаптивное тхэквондо

Об адаптивном тхэквондо, специально разработанном для людей с ментальными расстройствами, в России мало известно даже внутри аутистического сообщества. Хотя у нашей страны даже есть свой чемпион мира — 14-летний Максим Григорьев. Именно с его прихода в секцию восточных единоборств шесть лет назад и началось развитие этого вида спорта в России. Как энтузиасты обучают восточным единоборствам особенных детей — в материале RT.

Шесть лет назад москвичка Екатерина Григорьева привела своего сына, которому тогда было шесть лет, в «Школу боевых искусств». Отдать ребёнка в спортивную секцию ей рекомендовал нейропсихолог. По словам Екатерины, врач хотел, чтобы сын, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС), видел мужское поведение и мог бы ему подражать. Но она и предположить не могла, что этот поход в секцию станет толчком к развитию в России адаптивного тхэквондо, а сам Максим — чемпионом мира в этом виде боевых искусств.

«Мужское воспитание»

Как рассказывает RT Екатерина, выбор секции был во многом случаен.

«Врач рекомендовал спортивную секцию, а через дорогу открывалась школа боевых искусств, — вспоминает Екатерина. — Я решила туда обратиться. Пришла, говорю: «Возьмёте мальчика? Он необычный, но ему нужно мужское воспитание». А они отвечают: «Для этого к нам и приходят».

Тренером Максима — один из наиболее титулованных спортсменов в тхэквондо, многократный чемпион России, Европы и мира Вячеслав Майсерик.

«У каждого из нас в жизни появляется потребность созидать. Такое чувство возникло и у меня, когда познакомился с Максимом, захотелось ему помочь адаптироваться, сделать его лучше», — рассказывает RT Вячеслав Майсерик.

© Фото из личного архива

Но, несмотря на огромный опыт в спорте, по словам Вячеслава, ему пришлось учиться и самому — подготовка особенных спортсменов сильно отличается от обычной тренерской работы.

«Мы тогда не имели представления о том, как работать с особенными детьми, ни у кого не было специального психологического образования. Первое время надо было самим учится. Мы анализировали его потребности, особенности, приходилось придумывать специальные упражнения», — говорит он.

Как говорит мама Максима Екатерина Григорьева, она не ожидала, что её сыну будет уделено столько внимания.

«Для нас главное было то, что Максима хотя бы пускают заниматься, — вспоминает она. — А Вячеслав за его подготовку взялся всерьёз: стал индивидуально с ним заниматься, убедил участвовать в спаррингах и дружеских соревнованиях».

При этом, как отмечает Екатерина, другие дети отнеслись к её сыну очень дружелюбно.

«Не было никаких косых взглядов, обидных комментариев. Наоборот, его все поддерживали, после соревнований подходили 16-летние ребята, говорили: «Ты молодец». Жали руку», — рассказывает она.

Благотворный эффект от тренировок заметили быстро — улучшилось как физическое состояние, так и дисциплина.

«Максим начал заниматься в обычной группе, тянулся за обычными детьми. Это позитивно отразилось на наших учениках, которые поняли, что такое солидарность, взаимовыручка. Я вижу, что стало лучше и для одних, и для других», — рассказывает Майсерик.

«Пример для родителей»

Разрабатывая программу тренировок для Максима, Вячеслав Майсерик связался с Бенджамином Эвансом. Этот тренер из Новой Зеландии считается одним из основоположников адаптивного тхэквондо. Он уже около 15 лет обучает этому боевому искусству людей с РАС, среди его учеников немало обладателей черного пояса.

От Бенджамина Вячеслав узнал, что в 2018 году в Буэнос-Айресе будет проходить чемпионат мира по адаптивному тхэквондо, куда решили отправить и Максима.

© Фото из личного архива

Поездка на другой конец света стоила недешево, но деньги удалось собрать благодаря пожертвованиям.

«Разместил объявление в соцсетях, сразу посыпалась куча репостов, стали переводить деньги. Мир не без добрых людей, и это очень сильно радует», — говорит Вячеслав Майсерик.

По его словам, в Аргентине тхэквондо значительно популярней, чем в России. Соревнование транслировали по центральным телеканалам страны.

«И тут произошел момент, ради которого стоит жить. Наступает тишина, выходит Максим, делает чётко свою программу и берёт первое место», — вспоминает Вячеслав Майсерик.

По словам Екатерины Григорьевой, она даже не сразу поняла, что произошло.

«Посыпались поздравления, сообщения, что это колоссальный пример для родителей, стало видно, что есть к чему стремиться», — вспоминает она.

Это было первое международное соревнование по адаптивному тхэквондо с участием россиян.

«Поразила атмосфера. Увидели, как поддерживают спортсменов, сколько участников. Причём и взрослых. У нас это большая проблема, после 18 лет людьми с ментальными расстройствами почти никто не занимается», — рассказывает Екатерина Григорьева.

По её словам, победа благотворно отразилась на сыне.

«У него появилась уверенность, стал более ответственным. Чуть что, говорим: ты же чемпион, веди себя как чемпион. И он сразу вспоминает, что должен быть примером», — говорит мама.

Вместе с тем, по словам Майсерика, стало понятно, что адаптивное тхэквондо — это самостоятельная дисциплина, которая может появиться и в России.

«Я увидел, как таким людям можно помочь, и принял решение, что мы и здесь будем это развивать», — говорит Вячеслав Майсерик.

© Фото из личного архива

Это не лечебная физкультура

В этом году Центр проблем аутизма запустил специальный проект «Пёстрый пояс» по изучению адаптивного тхэквондо.

Руководитель проекта Татьяна Хачатурова отмечает, что дети с диагнозом «расстройства аутистического спектра» отстают от своих сверстников не только по социальным и эмоциональным, но и по физическим показателям. Аутизму сопутствуют проблемы низкой двигательной активности, ожирения, моторного отставания, поэтому изучение единоборств даёт благотворный эффект.

Помимо этого, по её словам, на тхэквондо ребята учатся командному взаимодействию, эмпатии, уважению. Находят новых друзей и выстраивают комплексные социальные взаимоотношения, получая необходимые для дальнейшей жизни социальные навыки.

«Мы получили президентский грант. Пока у нас три площадки в Москве и ещё пять в других городах (Волгоград, Екатеринбург, Набережные Челны, Альметьевск, Сыктывкар), — рассказывает RT Татьяна Хачатурова. — Из-за пандемии у нас немного снизилось количество учеников, но всё равно сейчас занимается примерно 90 человек. Кроме того, есть несколько площадок вне нашего проекта, где тоже занимаются адаптивным тхэквондо. Это Новосибирск, Казань, Барнаул, Санкт-Петербург и Калининград».

По словам Хачатуровой, в этом году, несмотря на все трудности, удалось организовать чемпионат России по адаптивному тхэквондо.

В свою очередь, Вячеслав Майсерик отмечает, что адаптивное тхэквондо прошло необходимую регистрацию и теперь является официальным спортом — атлеты могут получать разряды и звания.

«А признание означает и реальные дополнительные возможности. Например, мастера спорта получают ряд льгот, в частности, это даёт дополнительные балы к результатам ЕГЭ» — поясняет тренер.

Он отмечает, что адаптивное тхэквондо — это не лечебная физкультура, а боевое искусство. При этом оно требует гораздо большего профессионализма и внимания от тренера.

«Если в стандартной группе достаточно просто дать задание, то адаптивные спортсмены все имеют свои особенности, и к каждому надо найти подход. Кому-то просто объяснить, кому-то показать, кого-то взять за руку и привести», — говорит Вячеслав.

Он рассказывает, что на тренировках используются специальные упражнения и инвентарь, а в занятиях могут также участвовать тьюторы. По совету поведенческих аналитиков, программу тренировок заранее объясняют.

«Спортсмен видит на карточках, что надо делать, после того как он выполнил задание, карточка убирается, — поясняет Вячеслав. — Здесь себя надо отдавать ученикам всего без остатка и не требовать ничего взамен. Радоваться самым маленьким успехам, даже если спортсмен сумел сжать кулак. Для большинства это не особо сложно, а тут важное событие и надо радоваться вместе».

Майсерик отмечает, что в период пандемии часть учеников тренируется онлайн по видеосвязи. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату мира, который пройдёт в онлайн-режиме — участники посылают свои видео с выполнением хьёнгов.

В тоже время Майсерик уверен, что главные навыки, которые он даёт на занятиях, — нравственные.

«Мы через тхэквондо учим уважению, честности, самоконтролю», — резюмирует он.