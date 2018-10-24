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«Надо осознать, где находимся»: Путин потребовал от чиновников не спать на ходу

24 октября 2018, 21:54  •  75 • Политика
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал чиновников активнее работать.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что нацпроекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, на поворотном, рубежном этапе развития страны следует работать активнее.
«Чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае. Не можем действовать как обычно. Надо осознать, где находимся и перед решением каких задач стоим», - подчеркнул он.
Путин отметил, что на национальные проекты была направлена «астрономическая сумма» - 28 миллиардов рублей.
«Мы долго работали, чтобы консолидировать эти ресурсы - государства, бизнеса», - отметил глава государства.
Он также подчеркнул о необходимости прорыва в различных областях - экономике, науке, соцсфере.
«Для нас важен результат. Видят ли люди, что города и поселки становятся более уютными, строятся ли новые дороги, - вот что важно», - подчеркнул Путин.

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