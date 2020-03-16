«Надо обжаловать»: Следственный комитет прекратил расследование дела об избиении журналиста Евгеньева в ОМВД «Щукино»

Следственный комитет закрыл уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ОМВД «Щукино» при задержании журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко. Об этом RT сообщил их адвокат Игорь Михеев. Он отметил, что защита в ближайшее время заявит о несогласии с таким решением. Ранее RT рассказывал, что Евгеньев и Михеенко опознали полицейских на очной ставке, однако дело расследовалось в отношении неустановленных лиц.

Следственный комитет Москвы закрыл уголовное дело о «Превышении должностных полномочий» неустановленными сотрудниками ОМВД «Щукино», которые применяли насилие в отношении журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко при задержании в 2016 году. Об этом RT сообщил адвокат Игорь Михеев.

«Следователь мне сказал, что дело прекращено, хотя до этого всё время утверждал, что оно расследуется. Позже, когда открывались новые обстоятельства, мне говорили: «Приезжайте, будем по-новому возобновлять». Постановления о прекращении дела я пока не видел. Надо приезжать в управление и писать заявление, что мы с этим не согласны. Это мы сделаем в ближайшее время», — сообщил RT Михеев.

Уголовное дело

Ранее RT рассказывал, как в 2016 году у станции метро «Октябрьское поле» задержали журналиста телеканала «Звезда» Андрея Евгеньева. По его словам, в отделе полицейские издевались над ним, избивали и подбросили наркотики. Суд отказывался рассматривать уголовное дело и вернул его на доработку, однако впоследствии Евгеньева приговорили к трём годам лишения свободы. В октябре 2019 года журналист вышел на свободу.

За месяц до Евгеньева сотрудники того же отдела задержали московского студента Никиту Михеенко. Он также утверждает, что его избивали и подбрасывали наркотики. Он смог зафиксировать побои, но, несмотря на это, Михеенко приговорили к семи годам лишения свободы. Ему осталось сидеть в колонии ещё 3,5 года.

Согласно приговору суда, виновность Никиты подтверждалась рапортом полицейских, протоколом личного досмотра, очной ставкой с теми, кто задерживал Михеенко и его друга, а также вещественными доказательствами — свёртками с наркотиками.ри этом показания задержанного друга Никиты, признавшегося, что купил наркотики для себя, суд во внимание не принял, так как они «не согласуются с приведёнными доказательствами».

В октябре 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении неустановленных лиц. На очных ставках Евгеньев и Михеенко опознали избивавших их полицейских, однако они всё равно не стали подозреваемыми по делу.

После резонанса в СМИ по делу о подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв направил открытое письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять уголовное дело по факту избиения Евгеньева под личный контроль. В июне 2019 года Бастрыкин дал поручения следователям ГСУ СК России по Москве тщательнейшим образом выяснить все обстоятельства дела.

Андрей Евгеньев рассказал RT, что, несмотря на внимание СМИ к его истории и тому, что дело находилось на контроле у Бастрыкина, расследование избиений было приостановлено в декабре 2019 года.

Увольнение за селфи

Впрочем, начальник уголовного розыска ОМВД «Щукино» Вячеслав Горнеев, которого Евгеньев обвинял в издевательствах, всё же был уволен из правоохранительных органов. Правда, не за превышение должностных полномочий и избиение подозреваемых, а за фотосессию на фоне тел умерших.

Сотрудники управления собственной безопасности обнаружили фотографию, где Горнеев и его подчинённая Татьяна Пурышева позируют в морге на фоне тел. После проведённой проверки они были уволены за проступок, порочащий честь сотрудника полиции. Кроме того, своих должностей лишились руководители Горнеева и Пурышевой.

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Как предположил отец Андрея Евгеньева Анатолий, фотография полицейских могла попасть к сотрудникам УСБ по тюремным каналам, от бывшей жены, с которой он нехорошо расстался, или от недоброжелательных коллег или подчинённых. По словам Андрея Евгеньева, Горнеев сам употреблял запрещённые вещества и в какой-то момент стал издеваться не только над задержанными, но и над сотрудниками, чувствуя собственную безнаказанность.

«Недоброжелателей он нажил себе много. Надеюсь, что теперь все, кому он подбрасывал наркотики, оружие и над кем издевался, смогут не бояться, а пожаловаться в Следственный комитет. Теперь его никто не сможет прикрыть», — заключил Евгеньев.