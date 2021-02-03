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Надо обсудить: Белоруссия обратилась к России с новым предложением
03 февраля 2021, 15:40 • 349 • Политика
В непростых современных условиях страны должны держаться вместе, считает премьер республики
Белоруссия предложила России начать переход на новый уровень кооперации.
Премьер РБ Роман Головченко подчеркнул, что в условиях введения западными странами новых ограничительных мер и постоянной конкуренции, РФ и РБ должны начать еще более тесное сотрудничество в промышленной и научно-технической сферах.
Глава правительства также добавил, что укрепление отношений с Москвой на данном этапе является приоритетным направлением, подчеркнув, что его радует, что уже сегодня страны начали постепенное восстановление после непростого 2020 года, пишет РИА "Новости".
"Россия была, остается, и я уверен, что будет нашим ключевым партнером в военно-технической, промышленной, научно-технической сферах", – отметил Головченко.
Более того, премьер предложил рассмотреть возможность активизации сотрудничества Москва и Минска в космической сфере. В частности, в скором времени принять решение о создании аппарата дистанционного зондирования Земли.
Также стало известно, что Белоруссия надеется получить второй транш кредита от России в ближайшее время.
Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов отметил, что уже было определено, что деньги Минск получит в этом году, подчеркнув, что в стране "планово настраиваются на его получение в первом полугодии", сообщает БЕЛТА.
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