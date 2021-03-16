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Надо не звонка ждать, а возле туалета караулить: россияне объяснили, почему Байден не звонит Зеленскому
16 марта 2021, 22:25 • 96 • Украина
Новое американское правительство совершенно не интересуется Незалежной. Эти действия говорят о том, что страна наших украинских соседей воспринимается Западом в качестве некоего вассала на геополитической арене.
Как вы помнете, в конце прошлого года в Соединенных Штатах состоялись очередные президентские выборы, победу в которых одержал Джозеф Байден, обойдя прошлого национального лидера мистера Дональда Трампа.
Так вот, после избрания, как того полагают условные правила и нормы, мистер Байден пообщался с президентами других стран. На данный момент число таких лидеров превысило три десятка человек. А теперь самое интересное: в этом списке нет Владимира Зеленского, как и каких –либо других высоких чинов Незалежной.
Держу пари, что Зеленский сидит в своем кабинете и каждый день ждет заветного звонка от мистера Байдена. Не занимает линию на другие разговоры, вдруг пропустит. К тому же, столько всего было сделано по указке Вашингтона, а теперь тишина и на линии гудки.
Причин, по которым американский президент до сих пор не позвонил украинскому может быть целая масса. Однако российские пользователи интернета озвучили свои варианты. Они оказались весьма саркастичными и смешными.
Российские версии причин начали появляться в комментариях под новостями и соответствующим постами в социальных сетях. Что же, давайте узнаем, почему все-таки мистер Байден так и не позвонил товарищу Зеленскому.
В первую очередь в комментариях прослеживалась четкая позиция, которая намекала на значение Украины на геополитической арене. А там, к слову, на проблемы Киева сегодня всем до фени. Кроме того, русскоязычные пользователи иронично подметили, что главе американской нации как-то не хочется звонить настоящему «шуту», коим именуют президента Украины Владимира Зеленского.
Что сказать, опыт прошлых лет на поприще кинематографа и игр в «КВН» нанес серьезный отпечаток на репутации украинского лидера. С момента избрания над нем все потешаются и смеются из-за пего прошлого. Однако он не робеет.
Один из пользователей назвал Зелю «любимой женой» Байдена, с которой он даже не разговаривает.
«Беда, да и только. Господин к «любимой жене» не только в спальню не пришел, но даже и поговорить брезгует», - пишет он.
Нашлись и те, кто посмеялся над самим Байденом. Пользователь подметил, что память пожилого президента настолько плоха, что он мог забыть не то что позвонить Зеленскому, а даже само название Украины. Также данный комментатор отметил, что сынишка Байден успел не плохо так набит себе карманы во время Евромайдана.
И в заключение приведу самый интересный комментарий (на мой скромный взгляд, естественно). Пользователь с ником nenashevyurii вспомнил ситуацию, когда Тимошенко караулила у входа в мужской туалет, чтобы встретить Трампа и поговорить с ним. Он посоветовал Зеленскому поступить также.
«Надо не звонка ждать, а возле туалета караулить», - написал он.
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