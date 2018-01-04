Надо меньше пить. Горилки • 682 • Аналитика







Тут Порошенко услышал неудобное и, видимо, болезненное для себя пожелание: «Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» Не нашел подходящих слов и с раздражением бросил трубку. А зря. Вдруг однажды, послушав речи украинского президента, не только пранкеры, но и настоящий генсек НАТО или кто-либо еще из западных политиков задаст ему подобный вопрос? Он прямо-таки напрашивается.





Новогодняя речь Порошенко перед украинским народом, опубликованная на его сайте, наводила именно на такие мысли — она была бравурной, задиристой, хвастливой. Предварялось обращение «победным» видеорядом с главными «перемогами» Украины в ушедшем году, среди которых: открытие «Евровидения», марш вышиванок, многочисленные рукопожатия с западными политиками, крестный ход филаретовцев и т. д., ну, и, конечно же, безвиз с Европой.



Ах, да, и то, что по Крещатику впервые прошли войска НАТО. Это «великое достижение» молодой и, главное, «независимой» демократии, также было вмонтировано в ролик. При этом Порошенко сказал, что главные ресурсы — это «оптимизм, вера в свою страну, в свои силы». Видимо, без натовского сапога этих «своих сил» недостаточно для оптимизма.



«И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас», - заявил глава укрохунты. Да уж. При эдаких достижениях «незалежности» только и остается, что молиться.



Как когда-то писал великий русский поэт Сергей Есенин в стихотворении «Собаке Качалова»: «И никого ни капли не спросив, / как пьяный друг, ты лезешь целоваться». Ладно, оставим собаку в покое — все-таки символ наступившего года. А вот «пьяный друг», который без спросу лезет целоваться, действительно вдруг появился у жителей Крыма и Донбасса. Кто же он? Да все тот же Петр Алексеевич.



После всех ужасов карательной операции под вывеской «АТО», после варварских обстрелов Донецка, Луганска и других городов, после убийств тысяч мирных жителей, разрушения домов, музеев, детских садов, больниц, Порошенко вдруг обратился к измученным войной людям (а также к крымчанам, которые лишь благодаря твердой позиции России избежали участи жителей Донбасса): «Мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры! Ваш дом — Украина».



Что ж, это — определенный прогресс. Еще сравнительно недавно Порошенко говорил, будто бы украинские дети будут учиться в школах, а дети «сепаратитов» - сидеть в подвалах. А теперь - «братья и сестры»… Так какие же его слова являются искренними?



Такому «прогрессу» дал справедливую оценку глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. В своем «Твиттере» он заявил: «После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ».



Действительно, похоже… Разве что предположить, что это был не цинизм, а последствия предновогоднего «расслабона». Тем более, что не обошлось без чрезмерной и неадекватной задиристости, свойственной именно в таком состоянии: «А грабителя, который надругался над нашим домом, мы когда-нибудь прогоним и накажем» («грабитель» - это Россия, значит!) Ах, силён, ему и море по колено, и Россия по плечу! «Лихие 90-е» для Аргентины



Но праздники продолжаются, и Петр Алексеевич лезет с непрошеными поцелуями и объятиями уже не только к жителям Донбасса и Крыма, а и к своим европейским друзьям. В частности, к Болгарии, которая стала председателем в Совете Евросоюза. В своем блоге в «Твиттере» Порошенко обратился к болгарскому руководству: «Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: в углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также в укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины». Попросту говоря, попросил еще крепче дружить против России, а заодно — и денег дать.



Но «Твиттера» ему мало — нужно было и в «Фейсбуке» отметиться. Чтобы быть пооригинальнее, он поделился своими музыкальными вкусами и прихвастнул… украинской армией, «одной из самых эффективных в Европе». В свои великие достижения он записал то, что «военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 миллиарда гривен» (и это в то самое время, когда эта самая страна стремится сэкономить гроши на пенсионерах).



«Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США», - продолжил Порошенко. Опять «полез целоваться». Однако в самих США по этому вопросу нет однозначной позиции. Там сперва заявляют, что будут поставлять летальное вооружение Киеву, затем — следуют опровержения и утверждения, что речь идет исключительно об оборонительном оружии.



Противоречивая позиция США — это отдельная тема, как и то, будут ли они действительно поставлять Украине летальное вооружение или нет (а, возможно, негласно уже давно поставляют). Ясно одно: судя по последним событиям, г-н Порошенко уже отнюдь не является любимцем Вашингтона. Напротив, Вашингтон держит его «на коротком поводке». Из США давно уже дают понять, что замена Петру Алексеевичу может внезапно найтись. Как бы не пришла тогда его очередь жевать свой галстук в телеэфире, а заодно с тоской вспоминать доброе пожелание пранкеров, озвученное в новогоднюю ночь. Пранкеры «Вован» и «Лексус» (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) «поймали» на свой крючок гауляйтера Украины Петра Порошенко прямо в новогоднюю ночь. Позвонили ему от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чем вызвали у «шоколадного барона» неподдельную радость и восторженный возглас: «Вау!» Слишком опускается «барон», однако, - так холоп радуется, если его вдруг решит поздравить хозяин. Петр Алексеевич рассыпался было в комплиментах и поздравлениях, но тут…Тут Порошенко услышал неудобное и, видимо, болезненное для себя пожелание: «Н» Не нашел подходящих слов и с раздражением бросил трубку. А зря. Вдруг однажды, послушав речи украинского президента, не только пранкеры, но и настоящий генсек НАТО или кто-либо еще из западных политиков задаст ему подобный вопрос? Он прямо-таки напрашивается.Новогодняя речь Порошенко перед украинским народом, опубликованная на его сайте, наводила именно на такие мысли — она была бравурной, задиристой, хвастливой. Предварялось обращение «победным» видеорядом с главными «перемогами» Украины в ушедшем году, среди которых: открытие «Евровидения», марш вышиванок, многочисленные рукопожатия с западными политиками, крестный ход филаретовцев и т. д., ну, и, конечно же, безвиз с Европой.Ах, да, и то, что по Крещатику впервые прошли войска НАТО. Это «великое достижение» молодой и, главное, «независимой» демократии, также было вмонтировано в ролик. При этом Порошенко сказал, что главные ресурсы — это «». Видимо,», - заявил глава укрохунты. Да уж. При эдаких достижениях «незалежности» только и остается, что молиться.Как когда-то писал великий русский поэт Сергей Есенин в стихотворении «Собаке Качалова»: «». Ладно, оставим собаку в покое — все-таки символ наступившего года. А вот «у жителей Крыма и Донбасса. Кто же он? Да все тот же Петр Алексеевич.После всех ужасов карательной операции под вывеской «АТО», после варварских обстрелов Донецка, Луганска и других городов, после убийств тысяч мирных жителей, разрушения домов, музеев, детских садов, больниц, Порошенко вдруг обратился к измученным войной людям (а также к крымчанам, которые лишь благодаря твердой позиции России избежали участи жителей Донбасса): «».Что ж, это — определенный прогресс. Еще сравнительно недавно Порошенко говорил, будто бы украинские дети будут учиться в школах, а дети «сепаратитов» - сидеть в подвалах. А теперь - «братья и сестры»… Так какие же его слова являются искренними?Такому «прогрессу» дал справедливую оценку глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. В своем «Твиттере» он заявил: «».Действительно, похоже… Разве что предположить, что это был не цинизм, а последствия предновогоднего «расслабона». Тем более, что не обошлось без чрезмерной и неадекватной задиристости, свойственной именно в таком состоянии: «» («грабитель» - это Россия, значит!) Ах, силён,Но праздники продолжаются, и Петр Алексеевич лезет с непрошеными поцелуями и объятиями уже не только к жителям Донбасса и Крыма, а и к своим европейским друзьям. В частности, к Болгарии, которая стала председателем в Совете Евросоюза. В своем блоге в «Твиттере» Порошенко обратился к болгарскому руководству: «». Попросту говоря, попросил еще крепче дружить против России, а заодно — и денег дать.Но «Твиттера» ему мало — нужно было и в «Фейсбуке» отметиться. Чтобы быть пооригинальнее, он поделился своими музыкальными вкусами и прихвастнул… украинской армией, «». В свои великие достижения он записал то, что «» (и это в то самое время, когда эта самая страна стремится сэкономить гроши на пенсионерах).», - продолжил Порошенко. Опять «полез целоваться». Однако в самих США по этому вопросу нет однозначной позиции. Там сперва заявляют, что будут поставлять летальное вооружение Киеву, затем — следуют опровержения и утверждения, что речь идет исключительно об оборонительном оружии.Противоречивая позиция США — это отдельная тема, как и то, будут ли они действительно поставлять Украине летальное вооружение или нет (а, возможно, негласно уже давно поставляют). Ясно одно: судя по последним событиям, г-н Порошенко уже отнюдь не является любимцем Вашингтона. Напротив, Вашингтон держит его «на коротком поводке». Из США давно уже дают понять, что замена Петру Алексеевичу может внезапно найтись. Как бы не пришла тогда его очередь жевать свой галстук в телеэфире, а заодно с тоской вспоминать доброе пожелание пранкеров, озвученное в новогоднюю ночь. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 682 Источник Похожие новости Государственный переворот как метод американской дипломатии 2017-ый: между двумя взрывами «Лихие 90-е» для Аргентины

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