Надо ли русским встревать в войну в Карабахе? Добровольцы Донбасса объяснили поведение Пашиняна

Автор:

Александр Степанов

Разумеется, обойти войну в Нагорном Карабахе, где схлестнулись и уже больше месяца не могут разойтись Азербайджан и Армения, обмениваясь ударами, сея разрушения и смерти, съезд Союза добровольцев Донбасса (СДД) не мог никак. Тем более, призывы к участию звучат – от Еревана, разумеется.

Пашинян уже открыто просит Путина вмешаться и помочь, поскольку боевые действия приближаются к их границе. Наш МИД в ответ отметил, что Россия выполнит свои обязательства в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, подразумевающего оказание поддержки в случае реального перемещения столкновений на территорию Армении.

Между тем, рассказал на съезде предправления СДД и первый премьер ДНР Александр Бородай, к нему поступают десятки, сотни обращений от русских добровольцев с одним вопросом: "Надо ли ехать в Карабах?"

"Разве мог быть кровавый конфликт между Ереванской и Бакинской губерниями?"

И эта тема, конечно, возникла не на ровном месте – от желания показать "удаль молодецкую".

Когда мы себя называем Союзом добровольцев Донбасса, то у некоторых складывается неверное впечатление, что нас интересует только Донбасс. Но здесь собрались люди, которые добровольно жертвовали собой, которые отстаивали идеалы Русского мира. А что такое Русский мир? Это то, что осталось нам от Российской Империи, от Советского Союза. В том числе то, что вдруг оказалось за границей,

– отметил принявший участие в съезде основатель Царьграда и замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.

И напомнил, что сначала в 1918-м Брестским миром отрезали Украину, Польшу, Прибалтику, Финляндию – и миллионы русских людей оказались в одну секунду за границей, и многие пали там жертвами национализма, потом, в рамках Советского Союза, они опять оказались в одной стране, но в 1991-м – опять их отсекли.

И на этот раз не только на западе, но уже на юге, и русские люди оказались в своей собственной стране иностранцами.

Русских добровольцев призвали ждать. Фото: телеканал Царьград.

"Десятки миллионов русских стали жертвами насилия, убийств, их выгоняли из собственных квартир. Мы не забыли, как это происходило в начале 90-х, – заявил Малофеев. – Но многие люди сейчас живут в России, и они помнят, как их выгоняли из их собственных домов - с криками «Русские, вон!». И Русский мир – это наше наследие".

Поэтому, по его словам, Союз добровольцев Донбасса – это, в каком-то смысле, Союз граждан Русского мира, который мог бы спасти жизни многих людей.

"Насколько меньше было бы конфликтов. Что, сейчас был бы кровавый конфликт между Ереванской и Бакинской губерниями? Нет! Оттого что эти две территории оказались теперь независимыми государствами, они не могут справиться с этим бременем. А если бы они находились в составе Империи, ничего бы этого не было", – подчеркнул основатель Царьграда.

Однако теперь их провоцируют "южные соседи" – те самые, что (просто все как-то позабыли об этом) в своё время вырезали эти народы, которые были счастливы оказаться в составе Российской Империи.

Армения сыграла в "незалежность". И что получилось?

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в свою очередь заявил, что вопрос, вмешиваться ли русским в карабахский конфликт сейчас, стоит ребром.

За последние недели я получил сотни обращений от разных добровольцев: надо ли ехать поддерживать армян в Карабахе? Многие уверены, что надо. Есть отдельные лица, которые уже туда помчались – и уже, правда, обратно вернулись, несолоно хлебавши. Но проблема для русских добровольцев стоит очень остро,

– заметил глава СДД.

Да – и Турция, и Азербайджан, признаёт председатель Союза добровольцев Донбасса, для нас сегодня тоже выступают экономическими партнёрами, и достаточно серьёзными: в России есть большая азербайджанская диаспора (с отдельными очень богатыми представителями), а с Анкарой у Москвы много, пусть и временных, политических альянсов и экономических проектов.

Но армяне, продолжил Бородай, – христианский народ, а Закавказье – опора России в этом регионе, наши стратегические интересы сотни лет связаны с ним, и мы должны эти собственные интересы защищать и охранять.

Азербайджан же, полагает он, самостоятельным государством называть нельзя, его следует скорее воспринимать как сателлита Турции. Поэтому сегодня речь идёт скорее о турецко-армянском конфликте, который лишь маскируется под азербайджано-армянский.

На этом снимке армянская "сушка", сбитая турецким F-16. Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter/via Globallookpress.com.

Однако, к сожалению, есть еще и "но" – и весьма конкретное.

Многие бизнесмены и политики в Армении – с тех пор как она ударилась, по выражению предправления СДД, в "незалежность", – убеждены, что получат независимость и построят Швейцарию. Только там такая Швейцария получилась, поиронизировал он, что, кроме швейцаров, в общем, мало кто остался. И "независимая Армения" все эти годы висела на российских кредитах, деньгах и ресурсах.

И ей не очень везло с правительствами. Поэтому, когда они устроили "революцию пешеходов", их, конечно, понять можно.

Но с приходом премьера Никола Пашиняна лучше не стало, уверен Бородай.

"Единственное, что про Пашиняна можно сказать, более или менее с уверенностью, – он, судя по всему, не вор. Но это единственное его позитивное качество. Все остальные крайне негативные. По сути дела, это американская агентура, и мы всё это прекрасно понимаем, – пояснил он. – Сейчас в Армении сидит правительство, настроенное по отношению к России, мягко выражаясь, не совсем дружелюбно. Всё это время оно не очень хотело присутствия российских добровольцев на территории Карабаха. Поэтому возник такой странный парадокс".

Надо ждать: условия пока не созрели

И только теперь, когда ситуация стала, откровенно говоря, критической, Пашинян всё-таки обратился к Путину. До того армянский премьер и его американские советники, отмечает Александр Бородай, были против политических контактов с Россией и, тем более, уступок ей.

Конечно, армяне, настоящие армянские мужики, – очень хорошие люди. В основном они очень ждут, когда Россия – наша армия, наши добровольцы, хоть кто-нибудь из России – им поможет. А власти в самой Армении пока не очень этого ждут. Да, признаюсь, мне жалко тех людей, которые там сейчас погибают – потому что их руководство не подготовилось. Потому что большая, основная Армения находится практически под американским протекторатом, благодаря Пашиняну,

– акцентирует внимание Бородай.

Да, им хочется помочь, не скрывает он. И ради них, и ради интересов России тоже.

Но, полагает он, условия для этого не созрели.

"Когда мы поймём, что условия создались – вот тогда будет и команда. А пока я призываю всех русских добровольцев оставаться на своих местах, ждать и готовиться", – резюмировал председатель правления Союза добровольцев Донбасса.