Надо ли обвинять курдов в беспринципности? • 33 • Аналитика









«Источник мира» стал источником войны

9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале вооруженной операции с лицемерным названием «Источник мира». Понятно, что никаким миротворчеством в развязанных Анкарой боевых действиях на севере Сирии и не пахнет. Уже сейчас число жертв «Источника мира» идет на сотни, причем это не только курдские боевики, но и мирные жители, и сами турецкие военнослужащие, и даже иностранные журналисты.



Главная цель турецкой операции – сирийские курды. На протяжении многих лет северо-восточные районы Сирии находились под контролем курдских Отрядов народной самообороны – вооруженных формирований, неподконтрольных сирийскому правительству. Нельзя отрицать, что курды внесли огромный факт в борьбу с террористическими группировками, являясь одной из наиболее боеспособных сил на фронте противодействия ИГИЛ (запрещена в России) и другим подобным структурам.







Для Анкары существование фактически независимого курдского анклава на севере Сирии всегда было раздражающим фактором, что связано с наличием нерешенной проблемы курдов в самой Турции. Эрдоган рассматривает курдскую оппозицию в Турции как «террористов», соответственно также определяет и сирийские курдские формирования, тесно связанные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.



Таким образом, в реальности операция Турции в Сирии не носит антитеррористический характер. Ее главная задача – ликвидировать или максимально ослабить курдскую автономию на севере соседнего государства, чтобы обезопасить саму Турцию от курдского национального движения.



Для Эрдогана данная задача является приоритетной, ради ее решения он готов поссориться с кем угодно, включая и страны Евросоюза, которым он уже угрожает пропустить сирийских беженцев через территорию Турции, и даже Соединенные Штаты Америки. Наивно было бы предполагать, что Турция будет считаться с военно-политическими интересами России на Ближнем Востоке, хотя многие недальновидные (или лицемерные?) люди и пытаются записать Эрдогана в союзники России.



Политическая беспринципность – это не только про курдов

Сейчас в целом ряде средств массовой информации и, тем более, в блогах прослеживается довольно спорная линия: курды в свое время резво переметнулись под покровительство США, а теперь, мол, Вашингтон их предал и вот результат – курдские территории оказались беззащитными перед турецким натиском.



Во-первых, вряд ли стоит распространять претензии к отдельным политикам на весь курдский народ, который насчитывает как минимум 40 миллионов человек, но до сих пор не имеет собственного государства.



Сирийские курды в свое время оказались в очень опасной ситуации – с одной стороны, им угрожали боевики ИГИЛ (запрещена в России), с другой стороны существовала очевидная угроза нападения со стороны Турции, которая только сейчас материализовалась, а могла ведь осуществиться и гораздо раньше. И иного выхода, кроме как искать сильного покровителя, у курдов не было. По воле случая таким покровителем и оказались Соединенные Штаты, в интересах которых на тот период было поддерживать курдов.



Собственно, а почему курдам в свое время нельзя было сотрудничать с американцами? В отличие от Турции или Сирии, Соединенные Штаты не претендовали на контроль над курдскими территориями и не занимались дискриминацией курдского народа. Зато от американцев можно было получить качественное оружие, финансирование, помощь военных инструкторов. И курды этим воспользовались сполна, благодаря чему и смогли превратить ополчение в более-менее боеспособную структуру.









Напомним, что Оджалан был захвачен турецкими спецслужбами 20 лет назад, 15 февраля 1999 года, в Кении. А до этого Оджалан долго и безрезультатно пытался получить убежище в некоторых странах, в том числе и в России. Москве ничего не стоило приютить Оджалана у себя, но тогдашнее руководство России на это не пошло, опасаясь ссориться с Турцией.



Напомним, что в то время, когда Россия отказывалась предоставить убежище Оджалану, Турция совершенно открыто поддерживала террористические группировки на Северном Кавказе. В Чечне воевали турецкие боевики из религиозно-экстремистских организаций, в Турции залечивали свои раны боевики с Кавказа, там же находились и многочисленные ичкерийские представительства. В тех жертвах, которые несла Россия во время двух чеченских войн, террористических нападений на Кавказе и в городах нашей страны, есть и весьма ощутимая доля вины Турции. Только сегодня об этом предпочитают не вспоминать – нельзя ведь, чтобы Эрдоган обиделся.



Россия простила Анкаре поддержку боевиков во время войн на Кавказе. И сегодня наши высокопоставленные лица делают вид, что ничего и не было. Ладно, с тех войн прошло почти двадцать лет, хотя страна до сих пор залечивает их раны, а погибших не вернуть уже никогда. Но как быстро поменялась политика нашей страны за самые последние годы! 24 ноября 2015 года, менее четырех лет тому назад, российский самолет Су-24М был сбит ракетой, выпущенной истребителем F-16C ВВС Турции.



Командир российского экипажа подполковник Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте – его убили действовавшие в этом районе боевики протурецких вооруженных формирований, которые открыли по приземлявшемуся летчику огонь. Штурману капитану Константину Мурахтину удалось спастись – по счастливой случайности, он приземлился вне зоны обстрела. Когда сирийский спецназ и российские военные проводили мероприятия по поиску летчиков, протурецкие формирования сбили вертолет Ми-8, погиб российский морской пехотинец Александр Позынич.



Вот такой «подарок» сделал России Эрдоган всего лишь четыре года тому назад. И тогда Россия отреагировала бурно – ввела санкции на турецкий импорт, ограничила авиарейсы в Турцию. Правда, санкции эти были непродолжительными и вскоре Москва с Анкарой помирилась, да еще и так, что проправительственные СМИ стали представлять Реджепа Эрдогана едва ли не ближайшим союзником России на Ближнем Востоке после Башара Асада.



Можно было списать трагедию в небе над Сирией на ошибку турецких ВВС, если бы не одно «но» — значительная часть турок, причем именно из числа сторонников Эрдогана, горячо приветствовала действия турецких ВВС и радовалась гибели российских летчиков. Интернет все хранит, если нужно – можно легко ознакомиться с реакцией сторонников Эрдогана тогда, четыре года назад.







Наконец, не стоит забывать и о том, что Турция отказывается признавать Крым российским и эта позиция не просто вызвана желанием не ссориться с Украиной. Европой или США. Такому политику как Эрдоган было бы плевать на последствия. Дело в том, что для Турции российский Крым – это оккупированное Крымское ханство, это территория Османской империи. Понятно, что времена изменились, но поддерживать российский суверенитет над Крымом Анкара не будет. Украина начала экспорт своей главной технологии в США



Ну и, наконец, Турция никогда не скрывала своего стремления играть особую роль в жизни тюркоязычных государств постсоветского пространства, но и тюркоязычных и мусульманских народов России. Азербайджан, Северный Кавказ, Татарстан и Башкирию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан в Анкаре рассматривают как сферу турецких национальных интересов. Нужно ли это России?



Поэтому когда сегодня российские авторы обвиняют курдов в том, что те «легли под Вашингтон», а потом Трамп их предал, они забывают, как выглядит сама Россия в своей странной «любви» с Турцией. Точно также и курды могут с очень большим недоверием относиться к российским предложениям: а что ожидать от Москвы, если она должным образом не реагирует на враждебную политику Анкары даже в отношении самой России?



Турция может начать конфликт с Сирией

Сейчас Москва намеренно дистанцируется от операции турецкой армии на севере Сирии. Но скоро такая позиция будет уже неуместной – курды обратились за помощью к официальному Дамаску. Кстати, турецкая армия, если что, вторглась на территорию Сирии и нарушила ее территориальную целостность. Сирийские правительственные войска выдвинулись к сирийско-турецкой границе.



Конечно, силы Дамаска и Анкары несопоставимы. И советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ясин Актай уже во всеуслышание заявил, что турецкая армия готова дать отпор сирийским правительственным войскам в случае боестолкновения. Соглашение, которое заключили курды с Дамаском, Актай охарактеризовал как пример враждебности Сирии по отношению к Турции и подчеркнул, что Анкара не будет терпеть присутствия курдских вооруженных формирований на сирийско-турецкой границе.



Браво! Пока «патриоты», радовавшиеся нападению Турции на «американских союзников» курдов, неустанно рассуждали о политической беспринципности последних, произошли такие значимые события. Во-первых, тот самый Башар Асад, который считается самым преданным российским другом на Ближнем Востоке, уже сам вступился за курдов и направил на север Сирии правительственные войска.



Получается, что и Асад беспринципен? Раз он заступается за «американских союзников» курдов. Хотя, на самом деле, Асад, как и каждый нормальный руководитель, заботится о территориальной целостности своей страны. Не Турции заниматься тем, что происходит на северо-востоке Сирии, это – проблема самого Дамаска, но никак не Анкары.







Если Эрдоган боится курдских радикалов, то единственный для него выход в рамках международного права – укреплять турецкую границу, делать невозможным проникновение оружия или боевиков на турецкую территорию, но никак не вторгаться на территорию соседнего государства.



Во-вторых, Анкара угрожает Дамаску прямым боестолкновением. То есть, турецкие войска готовы начать войну против сирийской правительственной армии, которую все эти годы поддерживала Россия, на войне которой гибли российские солдаты и офицеры, в рядах которой находятся российские военные советники и специалисты. Так что теперь уже России, чтобы ее не обвиняли в «политической проституции», тоже придется быстрее определяться – с турками она или все же с Башаром Асадом.



Наивно было бы предполагать, что Эрдоган действует в российских интересах, вынуждая курдов признать над собой власть Дамаска и подчиниться Башару Асаду. Для Анкары главная задача – обезопасить себя от курдского национального движения, которая, кстати, вполне укладывается и в неоосманистскую парадигму Эрдогана.



Турецкая армия, установив контроль над районами на северо-востоке Сирии, там и останется. Очень маловероятно, что Эрдоган передаст контроль над этими территориями Асаду. Скорее всего, будут созданы районы под турецкой оккупацией, на которых чудесным образом начнут выдавать турецкие паспорта сирийским туркоманам и даже арабам-суннитам. Кстати, по некоторым данным это и так уже происходит на территориях, где находятся турецкие войска.



В стратегическом плане России усиление Турции на Ближнем Востоке совсем не нужно. Поскольку, разобравшись с курдами в Сирии, Эрдоган неизбежно захочет реализовывать свои неоосманистские амбиции и в других регионах, которые турецкие националисты по-прежнему считают своими сферами влияния. Турецкая военная операция в Сирии в разгаре. Солдаты Эрдогана атакуют позиции курдских формирований, а в российских СМИ четко просматривается линия: в своих бедах курды виноваты сами, так как в свое время стали ориентироваться на США, а не на Россию. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле?9 октября 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале вооруженной операции с лицемерным названием «Источник мира». Понятно, что никаким миротворчеством в развязанных Анкарой боевых действиях на севере Сирии и не пахнет. Уже сейчас число жертв «Источника мира» идет на сотни, причем это не только курдские боевики, но и мирные жители, и сами турецкие военнослужащие, и даже иностранные журналисты.Главная цель турецкой операции – сирийские курды. На протяжении многих лет северо-восточные районы Сирии находились под контролем курдских Отрядов народной самообороны – вооруженных формирований, неподконтрольных сирийскому правительству. Нельзя отрицать, что курды внесли огромный факт в борьбу с террористическими группировками, являясь одной из наиболее боеспособных сил на фронте противодействия ИГИЛ (запрещена в России) и другим подобным структурам.Для Анкары существование фактически независимого курдского анклава на севере Сирии всегда было раздражающим фактором, что связано с наличием нерешенной проблемы курдов в самой Турции. Эрдоган рассматривает курдскую оппозицию в Турции как «террористов», соответственно также определяет и сирийские курдские формирования, тесно связанные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.Таким образом, в реальности операция Турции в Сирии не носит антитеррористический характер. Ее главная задача – ликвидировать или максимально ослабить курдскую автономию на севере соседнего государства, чтобы обезопасить саму Турцию от курдского национального движения.Для Эрдогана данная задача является приоритетной, ради ее решения он готов поссориться с кем угодно, включая и страны Евросоюза, которым он уже угрожает пропустить сирийских беженцев через территорию Турции, и даже Соединенные Штаты Америки. Наивно было бы предполагать, что Турция будет считаться с военно-политическими интересами России на Ближнем Востоке, хотя многие недальновидные (или лицемерные?) люди и пытаются записать Эрдогана в союзники России.Сейчас в целом ряде средств массовой информации и, тем более, в блогах прослеживается довольно спорная линия: курды в свое время резво переметнулись под покровительство США, а теперь, мол, Вашингтон их предал и вот результат – курдские территории оказались беззащитными перед турецким натиском.Во-первых, вряд ли стоит распространять претензии к отдельным политикам на весь курдский народ, который насчитывает как минимум 40 миллионов человек, но до сих пор не имеет собственного государства.Сирийские курды в свое время оказались в очень опасной ситуации – с одной стороны, им угрожали боевики ИГИЛ (запрещена в России), с другой стороны существовала очевидная угроза нападения со стороны Турции, которая только сейчас материализовалась, а могла ведь осуществиться и гораздо раньше. И иного выхода, кроме как искать сильного покровителя, у курдов не было. По воле случая таким покровителем и оказались Соединенные Штаты, в интересах которых на тот период было поддерживать курдов.Собственно, а почему курдам в свое время нельзя было сотрудничать с американцами? В отличие от Турции или Сирии, Соединенные Штаты не претендовали на контроль над курдскими территориями и не занимались дискриминацией курдского народа. Зато от американцев можно было получить качественное оружие, финансирование, помощь военных инструкторов. И курды этим воспользовались сполна, благодаря чему и смогли превратить ополчение в более-менее боеспособную структуру.Россия, кстати, сама намеренно дистанцировалась от помощи курдам. Если говорить о том, кто кого предал, то первым и самым громким фактом политического предательства, имевшего отношение к курдам и их национальному движению, была история с арестом курдского лидера Абдуллы Оджалана – «отца-основателя» Рабочей партии Курдистана, которому сейчас семьдесят лет и двадцать из них он содержится в тюрьме на острове в Мраморном море.Напомним, что Оджалан был захвачен турецкими спецслужбами 20 лет назад, 15 февраля 1999 года, в Кении. А до этого Оджалан долго и безрезультатно пытался получить убежище в некоторых странах, в том числе и в России. Москве ничего не стоило приютить Оджалана у себя, но тогдашнее руководство России на это не пошло, опасаясь ссориться с Турцией.Напомним, что в то время, когда Россия отказывалась предоставить убежище Оджалану, Турция совершенно открыто поддерживала террористические группировки на Северном Кавказе. В Чечне воевали турецкие боевики из религиозно-экстремистских организаций, в Турции залечивали свои раны боевики с Кавказа, там же находились и многочисленные ичкерийские представительства. В тех жертвах, которые несла Россия во время двух чеченских войн, террористических нападений на Кавказе и в городах нашей страны, есть и весьма ощутимая доля вины Турции. Только сегодня об этом предпочитают не вспоминать – нельзя ведь, чтобы Эрдоган обиделся.Россия простила Анкаре поддержку боевиков во время войн на Кавказе. И сегодня наши высокопоставленные лица делают вид, что ничего и не было. Ладно, с тех войн прошло почти двадцать лет, хотя страна до сих пор залечивает их раны, а погибших не вернуть уже никогда. Но как быстро поменялась политика нашей страны за самые последние годы! 24 ноября 2015 года, менее четырех лет тому назад, российский самолет Су-24М был сбит ракетой, выпущенной истребителем F-16C ВВС Турции.Командир российского экипажа подполковник Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте – его убили действовавшие в этом районе боевики протурецких вооруженных формирований, которые открыли по приземлявшемуся летчику огонь. Штурману капитану Константину Мурахтину удалось спастись – по счастливой случайности, он приземлился вне зоны обстрела. Когда сирийский спецназ и российские военные проводили мероприятия по поиску летчиков, протурецкие формирования сбили вертолет Ми-8, погиб российский морской пехотинец Александр Позынич.Вот такой «подарок» сделал России Эрдоган всего лишь четыре года тому назад. И тогда Россия отреагировала бурно – ввела санкции на турецкий импорт, ограничила авиарейсы в Турцию. Правда, санкции эти были непродолжительными и вскоре Москва с Анкарой помирилась, да еще и так, что проправительственные СМИ стали представлять Реджепа Эрдогана едва ли не ближайшим союзником России на Ближнем Востоке после Башара Асада.Можно было списать трагедию в небе над Сирией на ошибку турецких ВВС, если бы не одно «но» — значительная часть турок, причем именно из числа сторонников Эрдогана, горячо приветствовала действия турецких ВВС и радовалась гибели российских летчиков. Интернет все хранит, если нужно – можно легко ознакомиться с реакцией сторонников Эрдогана тогда, четыре года назад.Наконец, не стоит забывать и о том, что Турция отказывается признавать Крым российским и эта позиция не просто вызвана желанием не ссориться с Украиной. Европой или США. Такому политику как Эрдоган было бы плевать на последствия. Дело в том, что для Турции российский Крым – это оккупированное Крымское ханство, это территория Османской империи. Понятно, что времена изменились, но поддерживать российский суверенитет над Крымом Анкара не будет.Ну и, наконец, Турция никогда не скрывала своего стремления играть особую роль в жизни тюркоязычных государств постсоветского пространства, но и тюркоязычных и мусульманских народов России. Азербайджан, Северный Кавказ, Татарстан и Башкирию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан в Анкаре рассматривают как сферу турецких национальных интересов. Нужно ли это России?Поэтому когда сегодня российские авторы обвиняют курдов в том, что те «легли под Вашингтон», а потом Трамп их предал, они забывают, как выглядит сама Россия в своей странной «любви» с Турцией. Точно также и курды могут с очень большим недоверием относиться к российским предложениям: а что ожидать от Москвы, если она должным образом не реагирует на враждебную политику Анкары даже в отношении самой России?Сейчас Москва намеренно дистанцируется от операции турецкой армии на севере Сирии. Но скоро такая позиция будет уже неуместной – курды обратились за помощью к официальному Дамаску. Кстати, турецкая армия, если что, вторглась на территорию Сирии и нарушила ее территориальную целостность. Сирийские правительственные войска выдвинулись к сирийско-турецкой границе.Конечно, силы Дамаска и Анкары несопоставимы. И советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ясин Актай уже во всеуслышание заявил, что турецкая армия готова дать отпор сирийским правительственным войскам в случае боестолкновения. Соглашение, которое заключили курды с Дамаском, Актай охарактеризовал как пример враждебности Сирии по отношению к Турции и подчеркнул, что Анкара не будет терпеть присутствия курдских вооруженных формирований на сирийско-турецкой границе.Браво! Пока «патриоты», радовавшиеся нападению Турции на «американских союзников» курдов, неустанно рассуждали о политической беспринципности последних, произошли такие значимые события. Во-первых, тот самый Башар Асад, который считается самым преданным российским другом на Ближнем Востоке, уже сам вступился за курдов и направил на север Сирии правительственные войска.Получается, что и Асад беспринципен? Раз он заступается за «американских союзников» курдов. Хотя, на самом деле, Асад, как и каждый нормальный руководитель, заботится о территориальной целостности своей страны. Не Турции заниматься тем, что происходит на северо-востоке Сирии, это – проблема самого Дамаска, но никак не Анкары.Если Эрдоган боится курдских радикалов, то единственный для него выход в рамках международного права – укреплять турецкую границу, делать невозможным проникновение оружия или боевиков на турецкую территорию, но никак не вторгаться на территорию соседнего государства.Во-вторых, Анкара угрожает Дамаску прямым боестолкновением. То есть, турецкие войска готовы начать войну против сирийской правительственной армии, которую все эти годы поддерживала Россия, на войне которой гибли российские солдаты и офицеры, в рядах которой находятся российские военные советники и специалисты. Так что теперь уже России, чтобы ее не обвиняли в «политической проституции», тоже придется быстрее определяться – с турками она или все же с Башаром Асадом.Наивно было бы предполагать, что Эрдоган действует в российских интересах, вынуждая курдов признать над собой власть Дамаска и подчиниться Башару Асаду. Для Анкары главная задача – обезопасить себя от курдского национального движения, которая, кстати, вполне укладывается и в неоосманистскую парадигму Эрдогана.Турецкая армия, установив контроль над районами на северо-востоке Сирии, там и останется. Очень маловероятно, что Эрдоган передаст контроль над этими территориями Асаду. Скорее всего, будут созданы районы под турецкой оккупацией, на которых чудесным образом начнут выдавать турецкие паспорта сирийским туркоманам и даже арабам-суннитам. Кстати, по некоторым данным это и так уже происходит на территориях, где находятся турецкие войска.В стратегическом плане России усиление Турции на Ближнем Востоке совсем не нужно. Поскольку, разобравшись с курдами в Сирии, Эрдоган неизбежно захочет реализовывать свои неоосманистские амбиции и в других регионах, которые турецкие националисты по-прежнему считают своими сферами влияния. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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