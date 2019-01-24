«Надо думать головой, когда инвалидов рожаешь»: жильцы московского дома выломали пандус, установленный для ребёнка с ДЦП

СКР начал доследственную проверку после того, как в одной из столичных многоэтажек выломали пандус для ребёнка-инвалида. Ранее мать мальчика рассказала, что после установки пандуса у неё возник конфликт с соседями, которые открыто выражали недовольство. Её пост в соцсетях привлёк внимание широкой общественности и СМИ. RT удалось пообщаться с женщиной и узнать подробности инцидента.

Следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку в связи с опубликованной в соцсетях и СМИ информации о факте нарушения прав ребёнка-инвалида.

«Из информационного сообщения следует, что в одном из жилых домов по улице Авиамоторной в городе Москве, где проживает семья с ребёнком-инвалидом, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребёнка. Также сообщается о бездействии сотрудников правоохранительных органов, к которым родители обратились за помощью»,— поясняется на сайте ведомства.

Следователи проведут мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

Поводом к реагированию со стороны органов правопорядка послужил пост в Facebook на странице Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) пользователя Виталии Навадниченайте, в котором она описывает ситуацию. Она рассказала, что по её заявлению были установлены откидной пандус на лестницу к лифту и пандус-горка при входе в подъезд.

«Не прошло и месяца, как «добрые» жильцы подъезда залили щеколду откидного пандуса, в этот же день прокололи мне шину... Я ездила в дежурную часть и писала заявление, звонила участковому, но ни ответа ни привета... Прошло немного времени, и на меня начали нападать соседи: кто-то озвучивал своё недовольство, на кой я тут пандус установила, кто-то визжал мне в лицо: «Надо думать головой, когда инвалидов рожаешь». Приятного мало, одним словом... А вот сегодня (я нахожусь с сыном в другой стране на реабилитации) оторвали с корнями пандус».

Виталия рассказала RT, что её семья совсем недавно переехала в дом на Авиамоторной, 30 в Москве — место привлекло соседством с детским садом и со специализированной школой №1321 «Ковчег», у которой очень хорошие отзывы от родителей учеников.

Однако Навадниченайте не хватало пандуса в подъезде для их сына-инвалида. Всего у них трое сыновей. Средний, ему сейчас шесть лет, с детства болен ДЦП и прикован к коляске.

Подъезд в доме находится довольно высоко, и самостоятельно поднимать коляску проблематично, особенно в одиночку. Для монтажа пандуса Виталия Навадниченайте обратилась в местное ГБУ «Жилищник». По её словам, конструкцию установили очень быстро — даже раньше, чем пришёл ответ по почте.

С появлением пандуса в отношении женщины и её сына-инвалида началась травля со стороны некоторых соседей. Сначала, по словам Виталии, были простые окрики и угрозы, потом дело дошло до порчи имущества: у Виталии прокололи шину автомобиля, а потом кто-то снёс в подъезде пандус. Сама Виталия находилась в этот момент за границей вместе с сыном на реабилитационных процедурах и узнала о произошедшем от подруги, которую она попросила последить за младшим ребёнком.

В МГАРДИ, куда обратилась Навадниченайте, предложили свою помощь Виталии в комментариях под её записью, но пока она с ними не связывалась. В организации пояснили RT, что без формального обращения не могут ничего сказать о ситуации, иначе это будет вторжением в частную жизнь.

В «Ковчеге» ситуацию пока никак не комментируют, отмечая, что с журналистами и полицией общается муж женщины, который с двумя сыновьями остался в Москве.

Сама Навадниченайте боится, что её соседи ещё больше обозлятся после появления публикаций в СМИ и визита правоохранителей. Она даже запретила старшему сыну одному выходить из дома. По её словам, травля могла начаться после того, как дочь одного из жильцов споткнулась о пандус и получила ушиб.

«Сначала всё было нормально, но как поставили эти пандусы — началось. Как я писала, сначала гадости начали говорить. Несколько всего таких соседей. Мы на третьем живём, эти повыше, но имён их конкретно и контактов не знаю. Это около трёх человек, может, чуть побольше. Сначала мужчина на меня наорал, это он как раз кричал: «Надо думать головой, когда инвалидов рожаешь». И на машине, я уверена, нарочно шины спустили, таких совпадений не бывает, чтобы в один день «случайно» и с пандусом беда, и с авто», — рассказала Навадниченайте.

По словам Виталии, она пыталась урегулировать вопрос мирно и без скандалов. Сейчас в подъезде установлен временный скат, отломанный пандус ищут.