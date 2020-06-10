«Надо чётко понимать, что вирус никуда не ушёл»: в России выявлено 8404 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в 83 регионах России коронавирус нового типа обнаружен у 8404 человек (в предыдущие два дня прирост заболевших составлял 8595 и 8985). С начала эпидемии в стране выявлено 493 657 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели уже больше половины пациентов (51,2%), скончались 6358 человек (1,29%). На фоне постепенного снятия введённых ранее ограничений глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян помнить, что коронавирус по-прежнему представляет опасность. Она подчеркнула важность соблюдения необходимых мер предосторожности.

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 8404 новых случая заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, клинических проявлений болезни не имели 34,8% новых пациентов.

В предыдущие два дня в стране зафиксировали 8595 и 8985 новых заболевших. За всё время в России выявлено 493 657 подтверждённых случаев COVID-19.

С начала эпидемии в России выздоровели 252 783 (51,2%) пациента, в том числе 10 386 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 6358 человек (1,29%), 216 — за день.

За всё время специалисты провели свыше 13,5 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции нового типа, 290 тыс. — за прошедшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 318 тыс. человек.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 по-прежнему фиксируется в Москве. За сутки в столице выявили 1195 заболевших (в предыдущий день — 1572). С начала эпидемии в столице зафиксировано 199 785 случаев заболевания, более половины пациентов (113 533) выздоровели.

В число регионов, где за минувшие сутки обнаружено наибольшее количество заболевших, вошли Московская область (735), Санкт-Петербург (313), а также Нижегородская (304), Свердловская (284) и Воронежская (242) области.

На фоне постепенного смягчения ограничительных мер глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян помнить о необходимости соблюдать меры предосторожности.

«Все, безусловно, уже устали находиться в режиме бесконечных ограничений, хочется как-то всё поменять, вернуться к прежнему образу жизни... Но надо чётко понимать, что вирус никуда не ушёл. Вирус остаётся с нами. У нас ещё есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают. Может, реже, чем некоторое время назад, но всё-таки встречаются и тяжёлые случаи», — сказала Попова в интервью «Комсомольской правде».

Она обратила внимание на то, что специфического средства защиты от COVID-19 (такого как вакцина) по-прежнему нет.

«Поэтому надо быть осторожными. Все рекомендации прописаны. И в каждом субъекте Российской Федерации ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка», — сказала Попова.

В связи с этим глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости защищать органы дыхания, находиться в масках в местах скопления людей, а также держать чистыми руки и предметы вокруг себя.

Напомним, 9 июня в Москве отменили обязательную самоизоляцию горожан и сняли пропускной режим, однако сохранился перчаточно-масочный режим для нахождения в людных местах.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире «Эха Москвы» рассказал, что решение о снятии ограничительных мер по самоизоляции в столице было принято «не под какие-то мероприятия», а на основе хорошей динамики и цифр.

В свою очередь, заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» выразил мнение, что Москва к июлю выйдет по экономическим показателям на докризисный уровень.

В рамках проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» вышел фильм о работе Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, которая не входит в официальный список перепрофилированных под COVID-19 медучреждений. В настоящее время около ста её сотрудников болеют коронавирусной инфекцией, а заведующая отделением пульмонологии Лилия Уон скончалась от осложнений.

Также стали известны новые подробности продолжающейся подготовки к проведению клинических испытаний российской вакцины от COVID-19, совместно разработанной специалистами Минобороны РФ и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В оборонном ведомстве сообщили, что для участия в программе были отобраны две группы добровольцев. В первую вошли военнослужащие, а во вторую — гражданские лица. Все они проходят всестороннее медобследование.

«4 и 9 июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих добровольцев, среди которых десять медицинских работников», — сообщили в Минобороны, добавив, что с 10 июня группа гражданских добровольцев размещается в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Как ранее пояснял полковник медицинской службы Сергей Борисевич, начальник 48-го ЦНИИ Минобороны России, по плану клинические испытания завершатся к концу июля. В ведомстве подчеркнули, что отбор военных для участия в испытаниях вакцины проводился исключительно на добровольной основе.