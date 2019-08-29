«Надо было запретить вино»: Президент Грузии снова жалуется на Россию

Автор:

Курганов Дмитрий

Грузинские условия

Находясь в Париже, президент Грузии Саломе Зурабишвили дала интервью Euronews. В эфир телеканала оно вышло в среду, 28 августа. Разумеется, не обошлось без темы взаимоотношений с Россией. Зурабишвили заявила, что возобновление диалога Тбилиси и Москвы возможно, но только в том случае, если Россия изменит свою позицию по отношению к её «маленькому соседу». По словам грузинского президента, Кремль должен признать, что нельзя выстраивать отношения между странами, основываясь на принуждении.

«Когда мы увидим чёткие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», – сказала она, напомнив, что дипломатические отношения между Россией и Грузией отсутствуют с 2008 года. О том, что инициатором этого разрыва был именно «маленький сосед», политик предпочла умолчать.

Навстречу Европе назло Москве

Также Зурабишвили много говорила о Европе и о том, что Грузия всё ближе к полноценной интеграции с ней. По её словам, «это битва, которую Москва проигрывает», поскольку ещё 15 лет назад никто не мог предсказать, что страна добьётся такого прогресса в этом направлении. В подтверждение своих слов она отметила, что Грузия стала частью программы Европейской политики соседства, направленной на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-соседями. По мнению Зурабишвили, Грузия является полноценным партнёром ЕС, государством со «свободным режимом» и «свободной торговлей».

Нам нужно продолжать движение к Европе. Вместе с тем мы понимаем, что нужно быть и амбициозными, и реалистами одновременно,

– подчеркнула президент Грузии.

Условия неприемлемы

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter. По мнению сенатора, возобновление диалога между Россией и Грузией зависит как раз от Тбилиси, а не от Москвы. Для этого грузинским властям необходимо двигаться «в сторону большего реализма». Пушков отметил, что в Кремле и так проявили выдержку, отказавшись от введения санкций в виде запрета на грузинское вино и другую продукцию. «Не говоря уже о том, что диалог более важен для Грузии», – написал сенатор.

А. Пушков. Фото: www.globallookpress.com

Пользователи соцсетей также подвергли критике высказывания Зурабишвили. По их мнению, она должна извиниться перед Россией за то, что назвала её агрессором. Также комментаторы в Сети полагают, что стремление Тбилиси к диалогу может проявиться разве что по указке из Вашингтона.

Этой бабушке нужно сначала извиниться за то что она назвала Россию агрессором, а затем просить у США разрешения встречаться с руководством России. — Лемешкин Анатолий (@lemech11) 28 августа 2019 г.

«Очередной грузинский руководитель пытается выдать желаемое за действительное», – написал Репий Александр.

Тактика Зурабишвили "Россия должна..." - чисто госдеповский подход,

– считает Valeriy .

За оскорбление национального достоинства всего русского народа вы предлагаете ещё с ней разговаривать ? О чем? Она прекрасно все понимает . Все это очередная провокация . — ЕМММ (@helenmmmmm) August 29, 2019

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также считает, что выставление условий России со стороны Грузии неприемлемо.

В. Джабаров. Фото: www.globallookpress.com

По словам политика, в нашей стране к грузинскому народу относятся с уважением, говорил об этом и президент Владимир Путин. «Если Грузия хочет дружить с Россией, надо не делать какие-то непонятные заявления, а давать конкретные предложения. Мы открыты», – цитирует Джабарова НСН.

Без извинений никуда

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что в целом позиция Зурабишвили по отношению к России смягчилась, поскольку ещё пару месяцев назад она открыто называла нашу страну «врагом и агрессором». По мнению депутата, президент Грузии может поступить по примеру турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и извиниться за «несуразные выражения».

Шхагошев отметил, что это очень важно, поскольку общество ориентируется на высказывания главы государства. «Только после извинений можно двигаться дальше, «несмотря на ряд русофобских настроений, которые наблюдались в Грузии», – цитирует политика сайт парламентского телеканала «Дума ТВ».

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался более жёстко, назвав заявление Зурабишвили «хамством», причиной которому стал как раз тот факт, что Россия не ввела санкции против Грузии.

Если бы мы сразу ввели жесткое экономическое эмбарго против Тбилиси, эта президентша Грузии уже бы приползла в Москву с официальными извинениями за выходки грузинских русофобов и с готовностью любым способом загладить вину. Не ввели – поэтому она сейчас и хамит! – Игорь Коротченко (@i_korotchenko) August 28, 2019

Президент Межпарламентской ассамблеи Православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который стал невольным катализатором очередного всплеска русофобских настроений в Грузии в июне этого года, объяснил, почему Зурабишвили снова заговорила об отношениях с Россией именно в этом интервью. «Президент, очевидно, говорит такие слова своим визави во Франции и в Европе. Она нацелена на определённую аудиторию: надеется, что ЕС в очередной раз поддержит Грузию», – сказал политик в интервью изданию «Политика сегодня».

С. Гаврилов. Фото: Телеканал «Царьград»

Также Гаврилов отметил, что слова о «принуждении» не соответствуют действительности, поскольку если бы Россия действительно следовала такой политике, то в Грузию не приехал бы ни один турист из нашей страны, а на полках отечественных магазинов не было бы грузинского вина. Вместе с тем депутат отметил, что у большей части политической элиты в Грузии желание восстановить диалог с Россией никуда не исчезло, несмотря на прерванное заседание Межпарламентской ассамблеи Православия в грузинском парламенте.

Потенциальное возобновление отношений между Москвой и Тбилиси Гаврилов назвал «цинично рациональным решением», поскольку для Грузии только Россия может быть полноценным партнёром как в экономической сфере, так и в области безопасности. «Мы должны получить серьёзное доказательство, что руководство Грузии взяло ситуацию под контроль. Чтобы оно принесло извинения перед Россией за то, что произошло летом этого года», – добавил депутат.

Колоссальные потери

К слову, о грузинской политической элите. Экс-председатель грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в интервью vz.ru оценила высказывания Саломе Зурабишвили «однозначно отрицательно». По мнению политика, выставление России каких-либо условий лишь заводит отношения Москвы и Тбилиси в ещё больший тупик. Впрочем, часть этой политической элиты продолжает заигрывать с Западом, делая при этом, на самом деле, антигрузинские заявления, которые идут вразрез с интересами их страны. Слова президента об отношениях с Россией и условиях их возобновления Бурджанадзе назвала непрофессиональными, неправильными с политической точки зрения и дипломатически неадекватными.

Н. Бурджанадзе. Фото: www.globallookpress.com

Принципиальная позиция, которую занимают грузинские власти по отношению к России, действительно не приносит ничего хорошего самой Грузии. По самым скромным оценкам, из-за оттока российских туристов за июль-август страна потеряет около 60 миллионов долларов. При этом та же Бурджанадзе считает эти оценки заниженными как минимум в 10 раз, называя сумму ущерба в 700 миллионов долларов. Это неизбежно сказывается на курсе национальной валюты, который приближается к соотношению к американскому доллару 1:3. Так низко лари ещё не падал. А глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе в отставку уходить не собирается, хотя этого требуют оппозиционные силы. И это при том, что после июньских акций протеста лари обесценился по отношению к доллару более чем на 6%.