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Надо было ее всю освободить в 2014 году: Жириновский назвал "главную ошибку" по Украине

10 октября 2019, 14:09  •  192 • Политика
Лидер ЛДПР в своем микроблоге в Twitter вспомнил про Афганскую войну и провел параллели с днем сегодняшним, в частности с ситуацией на Украине. "Надо было ее всю освободить в 2014 году", - пишет он.
Почти сорок лет назад начался афганский конфликт, в котором были задействован Ограниченный контингент советских войск, который вместе с правительственными силами Афганистана противостоял вооруженным формированиям афганских моджахедов-душманов.
Последние действовали при широкой поддержке, как политической, так и военно-финансовой, ведущих стран НАТО и исламских консерваторов. Более того, как стало известно намного позднее, американские спецслужбы активно помогали моджахедам еще за полгода до ввода советского контингента.
По мнению Владимира Жириновского, ввод советских войск в Афганистан было большой ошибкой. И прежде всего потому, что за 10 лет ничего не добились, а потом просто ушли, но уже успели "поссориться" со всем мусульманским миром.
Ситуацию с Украиной он тоже считает "ошибочной". "Пять лет бездействия. Надо было освободить всю Украину в 2014-м. И не случилось бы войны, где уже погибли 13 тысяч русских", - написал лидер ЛДПР в Twitter.
Скриншот: Twitter/@Zhitinocskiy
С Жириновским многие его подписчики не согласились.
"Всего-то следовало врезать счётчик в трубу на границе с Украиной", - написал Алексей Климов.
"В Афгане была цветная революция. Создать формирования исламистов возле своей госграницы кто хотел? Поэтому что могли в то время делать, то и делали. Критиковать проще всего", - возразила @gellas1.
"То есть войну с Украиной начать и еще лет 10 гонять бандеровцев по схронам? А потом что с этой полуразрушенной страной делать? Ну разве что за счет ЛДПР кормить", - прокомментировала @kruchina123.
"Ошибкой было Ельцина к власти ставить, ошибкой было СССР разваливать, ошибкой была позволить оппозиции в России появиться", - добавил @tribunalshik.
Напомним, в своем Telegram-канале Владимир Жириновский написал, как именно надо было действовать на Украине.
"Вернули Крым - великолепно, абсолютно правильно. Но если начали действия - доводите до конца. Я бы всю Украину освободил. Януковича на танк посадил бы и гнал до Киева", - считает депутат.
По мнению Жириновского, уже в освобожденном Киеве Янукович объявил бы о воссоединении Украины с Россией, поскольку имел на то полное право как законно избранный президент Незалежной.

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