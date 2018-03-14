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Надо было думать раньше: Пушков посмеялся над попытками Украины доказать выгодность транзита газа
14 марта 2018, 08:39 • 557 • Политика
"Газпрома" потребовал от "Нафтогаза" доказать рентабельности транзита "голубого топлива" через территорию Украины.
Российский сенатор Алексей Пушков едко прокомментировал истерику украинской компании "Нафтогаз" из-за ультиматума "Газпрома". Глава российской компании Алексей Миллер потребовал от Киева доказательства рентабельности транзита газа через территорию Украины.
В "Нафтогаз" заявили, что Украина уже не раз показывала свою способность обеспечить перекачку "голубого топлива" даже в самых сложных условиях. Однако эти заявления главу "Газпрома" не убедили.
Пушков отмечает, что Киеву следовало гораздо раньше думать о том, как не доводить отношения с поставщиком газа до крайней точки. Сейчас уже поздно "пить боржоми", так как отношения давно и бесповоротно испорчены. Фактически, Украина сама себя наказала.
Напомним, что "Газпром" в начале марта вернул Киеву деньги за газ и объявил о расторжении всех договоров на поставку и транзит "голубого топлива". Таким образом с начала этого месяца поставки газа на Украину из России полностью прекратились. Это заставило Киев жестко экономить "голубое топливо", и закупать его в Европе с многократной наценкой.
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