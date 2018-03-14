Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Провал Моуринью и вылет украинцев: «Рома» и «Севилья» вышли в четвертьфинал Лиги...
Меркель приготовилась отмечать свой "новый старый" пост канцлера ФРГ
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
Скрипаль на крыше. ИМХО
Главная / Политика

Надо было думать раньше: Пушков посмеялся над попытками Украины доказать выгодность транзита газа

14 марта 2018, 08:39  •  557 • Политика
"Газпрома" потребовал от "Нафтогаза" доказать рентабельности транзита "голубого топлива" через территорию Украины.
Российский сенатор Алексей Пушков едко прокомментировал истерику украинской компании "Нафтогаз" из-за ультиматума "Газпрома". Глава российской компании Алексей Миллер потребовал от Киева доказательства рентабельности транзита газа через территорию Украины.
В "Нафтогаз" заявили, что Украина уже не раз показывала свою способность обеспечить перекачку "голубого топлива" даже в самых сложных условиях. Однако эти заявления главу "Газпрома" не убедили.
Пушков отмечает, что Киеву следовало гораздо раньше думать о том, как не доводить отношения с поставщиком газа до крайней точки. Сейчас уже поздно "пить боржоми", так как отношения давно и бесповоротно испорчены. Фактически, Украина сама себя наказала.
"Раньше надо было думать и доказывать, не доводя отношений с поставщиком до крайней точки. Сами себя наказали", - написал Пушков в соцсети.
Напомним, что "Газпром" в начале марта вернул Киеву деньги за газ и объявил о расторжении всех договоров на поставку и транзит "голубого топлива". Таким образом с начала этого месяца поставки газа на Украину из России полностью прекратились. Это заставило Киев жестко экономить "голубое топливо", и закупать его в Европе с многократной наценкой.
Нафтогаз теперь пытается доказать "надёжность и безопасность" транзита газа через Украину. Но поздно пить боржоми. Раньше надо было думать и доказывать, не доводя отношений с поставщиком до крайней точки. Сами себя наказали.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 марта 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

557
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 14:24
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
14 марта 2018, 08:39
В Южной Корее в коррупции обвинили пятого президента по счету
14 марта 2018, 00:09
Лавров обсудил с представителем Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР и межкорейский саммит

Загрузка...
13 марта 2018, 19:39
Косачев: От перестановки госсекретарей отношение США к России не изменится
13 марта 2018, 22:54
Мария Захарова рассказала об истерике, которую закатили власти Британии
14 марта 2018, 02:09
Глава ЦИК: Готова говорить с Навальным, но он не берет трубку
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
14 марта 2018, 05:24
Слишком далеко зашла: Экс-премьер Франции осадил Терезу Мэй за ее голословные обвинен...
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
14 марта 2018, 02:09
Шерин наглядно показал, почему Скрипаля отравили британцы
14 марта 2018, 05:24
Немецкие СМИ в панике: Британия может втянуть Германию в свой конфликт с Россией из-з...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 марта 2018, 06:24
Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на Украине
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
08 марта 2018, 16:09
Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
08 марта 2018, 09:24
«Вопрос совершенно не в деньгах»: Украина начала арестовывать имущество «Газпрома»
07 марта 2018, 23:54
"Россия управляется Богом". Интервью Путина расставило точки над i
11 марта 2018, 21:54
Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.