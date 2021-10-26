«Надо было брать Курилы у Ельцина!»

С тех пор поезд ушёл далеко

Анализируя политическую позицию нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды в отношении России, один из ведущих японских специалистов по нашей стране профессор-политолог Кэнро Нагоси отмечает: «В своей книге "Стремление мирной нации к миру без ядерного оружия", опубликованной в прошлом году, премьер-министр Фумио Кисида указал, что он унаследует дипломатию одного из основателей фракции Котикай (в настоящее время ее возглавляет сам Кисида) Миядзавы, которого нынешний премьер назвал "проамериканским голубем". В то же время Кисида отметил в своей книге, что "неудача Миядзавы на российском направлении должна служить нам печальным уроком"».

Нагоси убежден, что правительство Миядзавы упустило реальный шанс получить от России «северные территории», то есть все входящие в состав нашей страны южнокурильские острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, по-японски Хабомаи. По мнению профессора, в истории вопроса о «северных территориях» за последние 76 лет единственный шанс, когда Япония могла решить его выгодным для нее образом, был в 1992 году, сразу после распада Советского Союза. Автор статьи считает, что тогда японское правительство могло воспользоваться слабостью России для реализации своих планов ревизии территориальных итогов войны. Он пишет: «Первый президент новой России Ельцин отрицал сталинскую дипломатию, ожидая помощи Японии, которая могла тогда похвастаться огромной экономической мощью, и призывал к скорейшему разрешению проблемы северных территорий. Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 1992 году был в 42 раза выше, чем в России (в настоящее время он больше всего примерно в 3 раза)».

Речь идет о сделанном в марте 1992 года в Токио тогдашним главой МИД РФ А. Козыревым «секретном предложении» министру иностранных дел Японии Митио Ватанабэ. Получившее одобрение Б. Ельцина предложение Нагоси называет «Одновременные переговоры о возвращении островов Хабомаи и Шикотан и переговоры об определении принадлежности островов Кунашир и Итуруп». Впоследствии это предложение получило название «два плюс альфа».

Согласно этой изобретенной в недрах тогдашнего МИД РФ лукавой формуле, Японии безотлагательно передавались острова Малой Курильской гряды – Хабомаи и Шикотан, а по поводу самых крупных и обжитых островов Курильского архипелага Кунашира и Итурупа предлагалось вести переговоры. Эту формулу российский МИД предполагал осуществить в ходе намеченного на сентябрь 1992 года официального визита президента РФ в Японию.

Напомним, что в те годы у руля вновь образованного МИД России появились случайные люди, пригодность которых к внешнеполитической деятельности была сомнительна. Их назначение на руководящие должности определялось степенью отрицания всего советского и лояльностью к новому режиму. В стремлении завоевать расположение Запада эти люди были готовы на любые уступки, включая уступки территории. Они готовы были ради подачек и снисходительного похлопывания по плечу с легкостью идти на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, интересы которого должны были блюсти. А возглавивший этих людей, презрительно названный в народе «иностранным министром иностранных дел» А. Козырев в разговоре со своими американскими кураторами признавался, что не понимает, в чем состоят национальные интересы России. Не случайно президент РФ В. Путин назвал этого изменника, проедающего ныне свои тридцать сребреников во Флориде, «безголовым».

Вину за то, что Токио не воспользовался предложением о сдаче Москвой всех «северных территорий» по формуле «два плюс альфа», Нагоси возлагает на премьера Киити Миядзаву и так называемую русскую школу в МИД Японии. Которые, как он пишет, «делая упор на единовременное возвращение всех четырех островов, отказались вести полноценные переговоры по предложенной формуле, в результате чего упустили один шанс из тысячи».

С тех пор поезд ушёл далеко. Японский политолог считает, что нынешнее состояние переговоров по «северным территориям» можно назвать худшим после холодной войны. «После провала переговоров на высшем уровне между Синдзо Абэ и президентом Путиным Россия ужесточила свою позицию, внеся в прошлом году в Конституцию страны поправки о запрете отчуждения российских территорий в пользу других государств», – напоминает Нагоси.

Оглашением позиции Кисиды по поводу «возвращения всех северных территорий» ситуация окончательно заведена в тупик. Ибо В. Путин никогда не соглашался и, полагаю, не согласится впредь даже обсуждать японские требования «вернуть» имеющие важное экономическое и военно-стратегическое значение острова Большой Курильской гряды Кунашир и Итуруп, а Кисида, «сохраняя лицо», не отступится от притязаний на «северные территории» при соблюдении позиции о «возвращении» островов – всех и сразу.

Нагоси обращает внимание на то, что Кисида не склонен рассматривать вариант так называемых сингапурских договоренностей, в ходе которых Абэ якобы был готов при заключении мирного договора получить лишь Малую Курильскую гряду, отказавшись от претензий на Кунашир и Итуруп. В действительности Абэ впоследствии объяснял, что в Сингапуре имел в виду все ту же формулу «два плюс альфа».

Политолог пишет: «В своих выступлениях новый премьер никак не упоминал Декларацию 1956 года. В инаугурационной речи 8 октября Кисида заявил: "Невозможно заключение мирного договора с Россией без разрешения территориальной проблемы. При построении отношений доверия между лидерами наших стран я буду стремиться к комплексному развитию японско-российских отношений, включая в том числе и прогресс по мирному договору"».

Заявленная Кисидой позиция очевидным образом нарушает положения Советско-японской совместной декларации 1956 года, в которую по настоянию Хрущёва вписано допущение передачи Японии в виде жеста доброй воли Малой Курильской гряды.

Во-первых, японский премьер требует «вернуть» не только Шикотан и Хабомаи, но и Кунашир и Итуруп с омывающими их 200-мильными экономическими зонами и их богатейшими ресурсами.

Во-вторых, новый премьер ставит вопрос с ног на голову. Ибо в Совместной декларации предусмотрено, что передача Малой Курильской гряды Японии допустима только после подписания и, естественно, ратификации мирного договора. Кисида же, игнорируя это положение, настаивает на своем порядке действий, а именно на подписании мирного договора лишь после разрешения в пользу Японии вопроса о принадлежности всех «северных территорий».

Прогноз профессора Нагоси не оптимистичен. Он резюмирует: «В целом же при администрации Кисиды японско-российские отношения и двусторонние переговоры по мирному договору, вероятнее всего, останутся в застое. Если конфликт между США и Китаем, которые являются сейчас в своих лагерях «лидерами», обострится, то «члены» этих лагерей Япония и Россия также будут достаточно остро противостоять друг другу. Но и Япония, и Россия должны продолжить диалог по вопросам безопасности, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. Премьер-министр Кисида, выходец из многострадальной префектуры Хиросима, должен суметь избежать «битв без чести и человечности» в международной политике».