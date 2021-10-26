Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Каспаров опешил во время эфира на "Эхе Москвы": "Это считается хо...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Война

«Надо было брать Курилы у Ельцина!»

26 октября 2021, 02:25  •  35 • Война
С тех пор поезд ушёл далеко
Анализируя политическую позицию нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды в отношении России, один из ведущих японских специалистов по нашей стране профессор-политолог Кэнро Нагоси отмечает: «В своей книге "Стремление мирной нации к миру без ядерного оружия", опубликованной в прошлом году, премьер-министр Фумио Кисида указал, что он унаследует дипломатию одного из основателей фракции Котикай (в настоящее время ее возглавляет сам Кисида) Миядзавы, которого нынешний премьер назвал "проамериканским голубем". В то же время Кисида отметил в своей книге, что "неудача Миядзавы на российском направлении должна служить нам печальным уроком"».
Нагоси убежден, что правительство Миядзавы упустило реальный шанс получить от России «северные территории», то есть все входящие в состав нашей страны южнокурильские острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, по-японски Хабомаи. По мнению профессора, в истории вопроса о «северных территориях» за последние 76 лет единственный шанс, когда Япония могла решить его выгодным для нее образом, был в 1992 году, сразу после распада Советского Союза. Автор статьи считает, что тогда японское правительство могло воспользоваться слабостью России для реализации своих планов ревизии территориальных итогов войны. Он пишет: «Первый президент новой России Ельцин отрицал сталинскую дипломатию, ожидая помощи Японии, которая могла тогда похвастаться огромной экономической мощью, и призывал к скорейшему разрешению проблемы северных территорий. Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 1992 году был в 42 раза выше, чем в России (в настоящее время он больше всего примерно в 3 раза)».
Речь идет о сделанном в марте 1992 года в Токио тогдашним главой МИД РФ А. Козыревым «секретном предложении» министру иностранных дел Японии Митио Ватанабэ. Получившее одобрение Б. Ельцина предложение Нагоси называет «Одновременные переговоры о возвращении островов Хабомаи и Шикотан и переговоры об определении принадлежности островов Кунашир и Итуруп». Впоследствии это предложение получило название «два плюс альфа».
Согласно этой изобретенной в недрах тогдашнего МИД РФ лукавой формуле, Японии безотлагательно передавались острова Малой Курильской гряды – Хабомаи и Шикотан, а по поводу самых крупных и обжитых островов Курильского архипелага Кунашира и Итурупа предлагалось вести переговоры. Эту формулу российский МИД предполагал осуществить в ходе намеченного на сентябрь 1992 года официального визита президента РФ в Японию.
Напомним, что в те годы у руля вновь образованного МИД России появились случайные люди, пригодность которых к внешнеполитической деятельности была сомнительна. Их назначение на руководящие должности определялось степенью отрицания всего советского и лояльностью к новому режиму. В стремлении завоевать расположение Запада эти люди были готовы на любые уступки, включая уступки территории. Они готовы были ради подачек и снисходительного похлопывания по плечу с легкостью идти на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, интересы которого должны были блюсти. А возглавивший этих людей, презрительно названный в народе «иностранным министром иностранных дел» А. Козырев в разговоре со своими американскими кураторами признавался, что не понимает, в чем состоят национальные интересы России. Не случайно президент РФ В. Путин назвал этого изменника, проедающего ныне свои тридцать сребреников во Флориде, «безголовым».
Вину за то, что Токио не воспользовался предложением о сдаче Москвой всех «северных территорий» по формуле «два плюс альфа», Нагоси возлагает на премьера Киити Миядзаву и так называемую русскую школу в МИД Японии. Которые, как он пишет, «делая упор на единовременное возвращение всех четырех островов, отказались вести полноценные переговоры по предложенной формуле, в результате чего упустили один шанс из тысячи».
С тех пор поезд ушёл далеко. Японский политолог считает, что нынешнее состояние переговоров по «северным территориям» можно назвать худшим после холодной войны. «После провала переговоров на высшем уровне между Синдзо Абэ и президентом Путиным Россия ужесточила свою позицию, внеся в прошлом году в Конституцию страны поправки о запрете отчуждения российских территорий в пользу других государств», – напоминает Нагоси.
Оглашением позиции Кисиды по поводу «возвращения всех северных территорий» ситуация окончательно заведена в тупик. Ибо В. Путин никогда не соглашался и, полагаю, не согласится впредь даже обсуждать японские требования «вернуть» имеющие важное экономическое и военно-стратегическое значение острова Большой Курильской гряды Кунашир и Итуруп, а Кисида, «сохраняя лицо», не отступится от притязаний на «северные территории» при соблюдении позиции о «возвращении» островов – всех и сразу.
Нагоси обращает внимание на то, что Кисида не склонен рассматривать вариант так называемых сингапурских договоренностей, в ходе которых Абэ якобы был готов при заключении мирного договора получить лишь Малую Курильскую гряду, отказавшись от претензий на Кунашир и Итуруп. В действительности Абэ впоследствии объяснял, что в Сингапуре имел в виду все ту же формулу «два плюс альфа».
Политолог пишет: «В своих выступлениях новый премьер никак не упоминал Декларацию 1956 года. В инаугурационной речи 8 октября Кисида заявил: "Невозможно заключение мирного договора с Россией без разрешения территориальной проблемы. При построении отношений доверия между лидерами наших стран я буду стремиться к комплексному развитию японско-российских отношений, включая в том числе и прогресс по мирному договору"».
Заявленная Кисидой позиция очевидным образом нарушает положения Советско-японской совместной декларации 1956 года, в которую по настоянию Хрущёва вписано допущение передачи Японии в виде жеста доброй воли Малой Курильской гряды.
Во-первых, японский премьер требует «вернуть» не только Шикотан и Хабомаи, но и Кунашир и Итуруп с омывающими их 200-мильными экономическими зонами и их богатейшими ресурсами.
Во-вторых, новый премьер ставит вопрос с ног на голову. Ибо в Совместной декларации предусмотрено, что передача Малой Курильской гряды Японии допустима только после подписания и, естественно, ратификации мирного договора. Кисида же, игнорируя это положение, настаивает на своем порядке действий, а именно на подписании мирного договора лишь после разрешения в пользу Японии вопроса о принадлежности всех «северных территорий».
Прогноз профессора Нагоси не оптимистичен. Он резюмирует: «В целом же при администрации Кисиды японско-российские отношения и двусторонние переговоры по мирному договору, вероятнее всего, останутся в застое. Если конфликт между США и Китаем, которые являются сейчас в своих лагерях «лидерами», обострится, то «члены» этих лагерей Япония и Россия также будут достаточно остро противостоять друг другу. Но и Япония, и Россия должны продолжить диалог по вопросам безопасности, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений. Премьер-министр Кисида, выходец из многострадальной префектуры Хиросима, должен суметь избежать «битв без чести и человечности» в международной политике».
От себя заметим, что иметь дело с партнёром, прямо и четко заявляющим свои позиции, всё же предпочтительнее, чем с политиком, который, добиваясь своего, прибегает к ухищрениям и уловкам, сеет иллюзии и неоправданные надежды.
Анатолий КОШКИН

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





35
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 00:55
Израиль играет с огнём, окружая Россию своим оружием
29 сентября 2021, 00:10
Прогноз: в 2022 году генсеком НАТО станет бывший президент Эстонии
20 октября 2021, 09:20
НАТО проводит в Европе секретные ядерные военные учения
18 октября 2021, 19:25
Деятельность военной миссии НАТО в Москве прекращается
22 сентября 2021, 14:10
«Обмен учениями» на Чёрном море – НАТО против России
06 октября 2021, 01:10
Глобальная Британия продвигает «Инициативу трёх морей»
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 22:20
Лавров подшутил над главой Минобороны Германии: "Если ей приносит это удовольств...
25 октября 2021, 22:20
"Крамп-что-то там": Лавров исковеркал имя главы Минобороны ФРГ в едком ответе...
25 октября 2021, 22:20
Создавая хайп для СКР. Собчак помогла Моргенштерну обесценить Победу
25 октября 2021, 22:20
Американцев сводили с ума сверчки-диверсанты: Захарова о "заговоре" против ...
25 октября 2021, 22:20
Молдавия до решения России закупит газ у Польши
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2021, 12:30
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
19 октября 2021, 14:05
Путин не поедет на саммит G20
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
24 октября 2021, 21:50
Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.